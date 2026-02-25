Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-02-2026 - 11:10 AM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu Sacombank "có biến" sau loạt thông tin quan trọng

Nhà đầu tư “xếp hàng” mua cổ phiếu STB tại mức giá trần với lượng dư mua lên tới 2,8 triệu đơn vị (tại thời điểm 10h45p).

Phiên sáng 25/2, cổ phiếu STB của Sacombank trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ tăng kịch trần, đưa thị giá lên 67.800 đồng/cp và thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Dòng tiền nhập cuộc mạnh giúp thanh khoản bùng nổ, với khoảng 13 triệu cổ phiếu được sang tay tính đến 10h45. Thậm chí, nhà đầu tư còn “xếp hàng” mua cổ phiếu STB tại mức giá trần với lượng dư mua lên tới 2,8 triệu đơn vị.

Trong một diễn biến liên quan, Sacombank mới công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025.

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 là ngày thứ Hai, 16/03/2026. Đại hội sẽ diễn ra theo hình thức họp trực tiếp vào 08h30, ngày 22/04/2026 (Thứ Tư) tại Khách sạn Sài Gòn – Phú Thọ, số 17A Trần Phú, Phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Kể từ khi niêm yết cách đây 20 năm, Sacombank luôn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên tại TP.HCM. Trong nhiều năm gần đây, mỗi kỳ đại hội thu hút từ vài trăm đến hơn một nghìn cổ đông tham dự.

Một nội dung đáng chú ý dự kiến trình cổ đông là bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026, trong đó có 1 thành viên độc lập.

﻿Mặt khác, ngân hàng này cũng đang "rục rịch" đổi tên. Theo đơn đăng ký nhãn hiệu số VN-4-2025-67194 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) nộp, được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), nhãn hiệu mới mà ngân hàng này đang làm thủ tục đăng ký là: “SACOMBANK S” với màu sắc nhãn hiệu là xanh dương và vàng.

Cùng với đó, tên gọi nhãn hiệu mới của ngân hàng đăng ký sẽ là: "NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN TÀI LỘC VIỆT NAM".

Động thái "thay tên" này diễn ra ngay sau khi ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm vai trò Quyền Tổng Giám đốc vào tháng 12/2025. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, nguyên Phó Tổng Giám đốc LPBank, cũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Sacombank. Sau thay đổi mang tính bước ngoặt trên, nhà băng này đã tái định vị thương hiệu, thay đổi logo.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 7.628 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Về quy mô hoạt động, đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 918.000 tỷ đồng, tăng gần 23% so với đầu năm. Tổng huy động đạt hơn 837.000 tỷ, tăng 24% và tổng tín dụng đạt hơn 626.000 tỷ, tăng 16% so với cùng kỳ.﻿

Ngọc Ly

