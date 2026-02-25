Doanh nghiệp của Chủ tịch Trương Đình Lam báo lãi ròng giảm sâu trong năm 2025

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2025 của doanh nghiệp.

Theo đó, kết thúc năm tài chính 2025, Xây dựng và Thương mại Lam Sơn báo lãi ròng đạt hơn 15,1 tỷ đồng, giảm 80,6% so với năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Xây dựng và Thương mại Lam Sơn đang ở mức hơn gần 1.155,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu ở mức 1.053,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ gần 119,6 tỷ đồng xuống còn gần 102,1 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Tổng nợ phải trả đang ở mức gần 1.448,3 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ vay ngân hàng hơn 1.398,9 tỷ đồng, chiếm 96,6% tổng nợ; còn lại hơn 49,3 tỷ đồng là nợ phải trả khác và không ghi nhận nợ vay từ phát hành trái phiếu.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn được thành lập ngày 10/8/2007, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thủy điện. Trụ sở chính đặt tại số 234, ngõ 8, đường Chu Văn Thịnh, tổ 11, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 11/3/2015, doanh nghiệp đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 341 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập gồm Trương Đình Lam (tỷ lệ 40%), Nguyễn Phương Diệu (tỷ lệ 20%); Nguyễn Thị Hương (tỷ lệ 8,2%) và Trương Đình An (tỷ lệ 31,8%).

Vốn điều lệ của Xây dựng và Thương mại Lam Sơn đã từng tăng lên tới 2.650 tỷ đồng nhưng sau đó lại nhiều lần điều chỉnh giảm vốn. Cập nhật thay đổi đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 31/12/2024, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 1.000 tỷ đồng.

Hiện, doanh nghiệp có 2 người đại diện pháp luật gồm ông Trương Đình An (SN 1990)- Tổng Giám đốc và ông Trương Đình Lam (SN 1964)- Chủ tịch HĐQT.

Doanh nhân Trương Đình Lam không phải là cái tên xa lạ với giới đầu tư. Xây dựng và Thương Mại Lam Sơn là một trong những doanh nghiệp đình đám tại Sơn La khi sở hữu loạt dự án thủy điện quy mô lớn như: Nhà máy thủy điện Nậm Pia; Nhà máy thủy điện Chiềng Công 1 & 2; Nhà máy thủy điện Nậm Hồng 1 & 2, Nhà máy thủy điện Nậm Giôn;...

PV