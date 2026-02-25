Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital trở thành cổ đông lớn tại PNJ

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có văn bản báo cáo về giao dịch cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao Dragon Capital vừa thông qua 4 quỹ thành viên để mua vào tổng cộng 522.000 cổ phiếu PNJ. Cụ thể, quỹ Bill & Melinda Gates Foundation Trust mua 80.000 cổ phiếu; quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua 282.000 cổ phiếu; quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua 100.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 60.000 cổ phiếu.

Nguồn: PNJ

Sau giao dịch nêu trên, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã tăng sở hữu cổ phiếu PNJ từ hơn 16,7 triệu cổ phiếu lên gần 17,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,9051% lên 5,0581% và trở thành cổ đông lớn tại PNJ.

Trong một diễn biến khác, trước đó PNJ cũng đã công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 992/QĐ-XPHC ngày 13/2/2026 của Cục Thuế TP.HCM về việc vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, PNJ đã có hành vi khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm 2023, 2024 nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, trên các hóa đơn, chứng từ; được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 142 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.

Với vi phạm nêu trên, PNJ bị xử phạt hành chính gần 800,5 triệu đồng. Đồng thời doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế truy thu hơn 4 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuế hơn 539,4 tỷ đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 5/2/2026. PNJ có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt (nêu trên) vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế mà PNJ phải nộp vào Ngân sách Nhà nước là hơn 5,3 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết đã chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các quyết định của Cục Thuế TP.HCM và đã chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

PV