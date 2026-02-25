Thủ tướng: Khẩn trương lập sàn giao dịch vàng quốc gia

Theo dõi sát biến động giá cả sau Tết

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 06/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết.

Trước dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan sau kỳ nghỉ Tết phải khẩn trương, tập trung xử lý công việc với tinh thần "làm việc sớm, vào việc ngay" theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư.

Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát thị trường vàng, sớm thành lập sàn giao dịch quốc gia.

Chỉ thị yêu cầu theo dõi sát biến động giá cả, thị trường sau Tết, nhất là hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và các nguyên liệu đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất; chủ động, kịp thời có các giải pháp điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường, điều tiết sản xuất, không để thiếu hàng, sốt giá.

Cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; xử lý nghiêm các hành vi tăng giá bất hợp lý, đưa thêm những khoản thu ngoài giá để thu cao hơn mức giá kê khai, niêm yết.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung khai thác hiệu quả dư địa của chính sách tài khóa để hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác.

Thủ tướng cũng lưu ý phải thực hiện ngay việc hướng dẫn tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên để bổ sung chi cho an sinh xã hội, các khoản chi cần thiết khác theo chỉ đạo của Chính phủ; tiết kiệm 5% chi đầu tư phát triển để đưa vào xây dựng tuyến đường sắt huyết mạch Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Cơ quan này cũng phải khẩn trương xây dựng phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2025 (tập trung cho an ninh, quốc phòng, các dự án trọng tâm, an sinh xã hội), báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 2 năm 2026.

Kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%.

Đồng thời, cần điều hành lãi suất, tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp, ổn định thị trường ngoại tệ.

Thủ tướng cũng lưu ý kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát và xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế phát sinh mới nợ xấu, bảo đảm an toàn, ổn định hoạt động hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu theo dõi sát thị trường vàng , triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vàng phù hợp với chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.