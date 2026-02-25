Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-02-2026 - 15:44 PM | Thị trường chứng khoán

Doanh nghiệp bán vàng lớn nhất sàn chứng khoán “đón Rồng” làm cổ đông lớn trước vía Thần Tài

Tính trong vòng 3 tháng gần đây, thị giá mã này đã tăng xấp xỉ 40%, diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh nhu cầu mua sắm vàng trang sức gia tăng trước ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch).

Cập nhật mới nhất, nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital vừa báo cáo mua vào tổng cộng 522.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) trong phiên 10/2. Qua đó, tổng lượng sở hữu của nhóm tăng từ 16,73 triệu cổ phiếu (tương đương 4,91% vốn điều lệ) lên 17,26 triệu cổ phiếu, chiếm 5,06% vốn. Sau giao dịch, nhóm quỹ này quay trở lại vị thế cổ đông lớn tại doanh nghiệp bán lẻ vàng trang sức lớn nhất trên sàn chứng khoán.

Trên thị trường, cổ phiếu PNJ vừa có phiên điều chỉnh sau chuỗi 5 phiên tăng điểm liên tiếp. diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh nhu cầu mua sắm vàng trang sức gia tăng trước ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch). Tính trong vòng 3 tháng gần đây, thị giá mã này đã tăng xấp xỉ 40%.

Về kết quả kinh doanh, PNJ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ngành trang sức với mức lợi nhuận kỷ lục hơn 2.800 tỷ đồng trong năm 2025, trong bối cảnh giá vàng và bạc đồng loạt lập đỉnh.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa công bố, doanh thu thuần của PNJ đạt 9.623 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức tăng trưởng gần 67%, đạt 1.219 tỷ đồng – đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận nghìn tỷ trong một quý.

Lũy kế cả năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 34.976 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.829 tỷ đồng. Dù doanh thu giảm 7,5% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế vẫn vượt 44% kế hoạch năm và cao hơn khoảng 34% so với năm 2024, thiết lập mức cao nhất trong lịch sử 37 năm hoạt động của doanh nghiệp.

Mai Chi

