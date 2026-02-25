Phiên 25/2: Khối ngoại "xả" đột biến gần 2.400 tỷ đồng cổ phiếu FPT

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại phiên giao dịch 25/2 trong sắc đỏ với diễn biến khá phân hóa. Đóng cửa, VN-Index giảm 6,7 điểm xuống mốc 1.860,9 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó. Điểm tích cực là dòng tiền cho thấy dấu hiệu khởi sắc trở lại, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt trên 35.700 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, khối ngoại quay đầu bán ròng mạnh tay 911 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

﻿Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay khoảng 1.061 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị đột biến khoảng 1.700 tỷ đồng, theo sau là GVR (189 tỷ), BSR (154 tỷ), DGC ( 114 tỷ) và GMD (70 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tiếp tục dâng cao tại cổ phiếu FPT với giá trị lên tới gần 2.400 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Xếp tiếp theo là VCB (- 141 tỷ), DGW (-104 tỷ), VIC (-78 tỷ) và TPB (-76 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 53 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất TNG với giá trị khoảng 20 tỷ đồng, theo sau là IDC (4 tỷ), PLC, MST và VGS cùng bị bán ròng khoảng 2 tỷ đồng mỗi mã.

Ở chiều bán, PVS bị xả mạnh nhất với giá trị khoảng 58 tỷ đồng, kế đến là SHS (khoảng 20 tỷ), CEO (xấp xỉ 6 tỷ), MBS (3 tỷ) và C69 (1 tỷ đồng).﻿

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng khoảng 203 tỷ đồng

Chiều mua, điểm nhấn thuộc về cổ phiếu HNG khi được khối ngoại mua ròng đột biến khoảng 172 tỷ đồng, trong khi các mã còn lại trong nhóm mua ròng chỉ ghi nhận giá trị khiêm tốn, phổ biến ở mức vài tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, VEA dẫn đầu với giá trị khoảng 12 tỷ đồng, theo sau là ACV và FOC (1–2 tỷ đồng mỗi mã), các mã còn lại ghi nhận mức bán ròng không đáng kể.