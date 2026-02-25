Hơn 40% một công ty chứng khoán "đổi chủ"

Trong thông báo mới nhất, Tập đoàn Geleximco – CTCP cho biết đã bán ra 41,4 triệu cổ phiếu ABW của CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) trong khoảng thời gian từ ngày 15/1 đến 13/2/2026. Qua đó, tổ chức này giảm tỷ lệ sở hữu từ gần 46,4 triệu cổ phiếu (45,85%) xuống còn gần 5 triệu cổ phiếu (4,9%) và không còn là cổ đông lớn.

Theo kế hoạch ban đầu, Tập đoàn Geleximco – CTCP đăng ký thoái toàn bộ vốn tại ABW, tức giảm tỷ lệ sở hữu về 0%. Tuy nhiên, việc không thực hiện hết số cổ phiếu đã đăng ký do “không tìm được đối tác phù hợp”.

Trong khoảng thời gian diễn ra thương vụ, thống kê cho thấy có hơn 41,4 triệu cổ phiếu ABW được “sang tay” theo phương thức thỏa thuận trong các phiên 19/1, 22/1, 27/1 và 29/1. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 543 tỷ đồng, giá bình quân khoảng 13.100 đồng/cp.

Theo BCTC kiểm toán năm 2025 của Chứng khoán An Bình, tại thời điểm cuối năm, ngoài Geleximco, các cổ đông lớn còn lại gồm ông Vũ Đức Chính nắm 10,73%, bà Vũ Thị Minh Trang nắm 7,45% và ông Nguyễn Văn Anh nắm 6,69%.

Không chỉ sở hữu trực tiếp mà Geleximco còn có mối liên hệ với Chứng khoán An Bình thông qua các bên liên quan. Tại ABS, ông Trần Kim Khánh đang là Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời giữ chức Phó Tổng Giám đốc Geleximco, trong khi bà Vũ Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị ABS, cũng là Thành viên Hội đồng quản trị Geleximco.

Ở một diễn biến khác, vào tháng 12/2025, công ty lên kế hoạch tăng vốn trong năm 2026 thông qua hai phương án, gồm chào bán hơn 202 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Nếu hoàn tất cả 2 phương án phát hành nêu trên, Chứng khoán An Bình sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.012 tỷ đồng lên mức 3.085 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt 221 tỷ đồng, tăng 68% so với năm trước và vượt hơn 11% so với kế hoạch đề ra. Tổng tài sản của ABS đạt 4.716 tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm 2024. ABS đặt mục tiêu năm 2026 đạt lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, ROE 18%, thị phần môi giới 2% và nằm trong nhóm 20 công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.