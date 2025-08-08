Cư dân có gu, sống chất, khác biệt qua series video "Nhà tôi ở Masterise"

Với series video phong cách sống gồm 15 tập, trong đó 10 tập thuộc chuỗi "Knock Knock" và 5 tập ghi lại câu chuyện đời sống, cộng đồng "Nhà tôi ở Masterise" đưa người xem bước vào một thế giới sống tinh tế của một cộng đồng cư dân có gu. Chất liệu sáng tạo dựa trên những không gian sống độc đáo, hòa quyện cùng câu chuyện đời thường đầy cảm hứng từ chính cộng đồng cư dân Masterise.

Điều gì làm nên sự khác biệt của một nơi gọi là "nhà"?

Series mở đầu với tiếng gõ cửa "Knock Knock" quen thuộc và một câu hỏi giản đơn nhưng lại gợi nhiều suy ngẫm: "Nhà đối với bạn là gì?". Không dừng ở khái niệm về không gian sống, chuỗi video là một hành trình khám phá những tổ ấm được xây dựng từ gu thẩm mỹ, lối sống cá nhân và triết lý tận hưởng cuộc sống của chính các cư dân đang sống tại Masteri West Heights và Masteri Waterfront được phát triển bởi Masterise Homes.

Chị Nguyễn Xuân Khang – cư dân Masteri Waterfront chia sẻ: "Mình chọn sống tại Masteri không chỉ vì sự tiện nghi, trang trọng và thiết kế hiện đại, mà còn bởi cảm giác thật sự đặc biệt khi sống ở khu Đông – nơi được ví như một ‘phố biển’ thơ mộng và đầy sức sống. Dù mẹ và anh trai mình đều ở khu Tây, nhưng mình vẫn quyết định chọn nơi đây, vì không gian sống tạo nên nền tảng vững chắc cho sức khỏe, trí tuệ và sự phát triển lâu dài".

Điểm đặc biệt của series là cách khai thác chân thực và gần gũi: không phải giới thiệu nhà theo lối phô trương, mà là những cuộc trò chuyện ấm cúng, nơi gia chủ tự dẫn dắt khán giả khám phá từng góc sống – từ phòng khách, bếp ăn, ban công đến từng món đồ decor mang dấu ấn ký ức…

Căn hộ của cô Nguyễn Thị Hoàng Yến - Masteri West Heights (Smart City, Hà Nội)

"Giữa phố thị ồn ào, chúng tôi – hai người về hưu – chọn Masteri West Heights làm chốn an yên. Một không gian tối giản với gam màu trung tính dịu nhẹ, nơi từng góc nhỏ đều lưu giữ kỷ niệm và sự thư thái. Ở đây, mỗi ngày bắt đầu và kết thúc trong bình yên – không lo toan, chỉ còn lại hạnh phúc giản đơn", cô Nguyễn Thị Hoàng Yến chia sẻ.

Cộng đồng "Nhà tôi ở Masterise" cho thấy sự khác biệt của của một khu căn hộ không chỉ đến từ thiết kế, kiến trúc hay hệ tiện ích, mà nằm ở chính cộng đồng cư dân – những người trẻ năng động, gia đình trí thức, nghệ sĩ sáng tạo, quản lý cấp cao hay doanh nhân thành đạt. Họ là những người cùng kiến tạo nên một cộng đồng hiện đại, văn minh, nơi gu sống tinh tế thể hiện qua từng lựa chọn – từ nội thất, không gian sống đến nhịp sống thường nhật. Từ đó hình thành nên một cộng đồng văn minh, hiện đại – nơi những tiêu chuẩn sống mới được thiết lập thông qua gu thẩm mỹ, hành vi ứng xử và tinh thần chia sẻ.

Không đơn thuần giới thiệu căn hộ, mỗi video còn là một cuộc trò chuyện thân mật, nơi chủ nhân dẫn dắt khán giả khám phá từng không gian sống, chia sẻ về lựa chọn nội thất, thiết kế ánh sáng, màu sắc – tất cả đều phản ánh dấu ấn cá nhân.

"Chiếc bàn ăn ấm cúng mỗi bữa cơm chiều, những bức tranh sưu tầm qua từng mảnh vụn ký ức… Tất cả đều là chất liệu góp phần dựng xây cho tổ ấm này", cô Hoàng Yến trải lòng.

Tiện nghi hiện đại – Cảm xúc rất đời thường

Không chỉ dừng lại ở nội thất đẹp, series còn mở rộng góc nhìn ra hệ tiện ích toàn diện mà cư dân được tận hưởng hằng ngày: hồ bơi thư giãn, lounge chìm sang trọng, khu vui chơi trẻ em, phòng gym cao cấp, dịch vụ an ninh – vận hành chỉn chu…

Bạn Lê Hoàng, cư dân Masteri West Heights chia sẻ rằng, điều khiến bạn cảm thấy hài lòng nhất khi sống tại đây chính là hệ thống tiện ích đầy đủ và hiện đại. Nhờ đó, sau mỗi ngày làm việc, điều bạn mong muốn nhất là được nhanh chóng trở về nhà – để tận hưởng những phút giây thư giãn, giải trí và rèn luyện thể thao ngay trong chính khuôn viên nơi mình sống.

Những khung hình đời thường – như khoảnh khắc nhâm nhi cà phê ở ban công, bữa cơm gia đình bên bàn ăn ấm cúng, hay trò chuyện thân mật với hàng xóm – chính là thứ giúp người xem cảm nhận rõ "chất sống" tại Masterise.

Cư dân Phương Anh đang sống tại Masteri Waterfront chia sẻ chia sẻ: "Mình thích ở Masterise, nhất là về cơ sở vật chất ở đây. Mọi thứ đều rất sạch sẽ và mới. Thứ hai là về an ninh – những lần mình về muộn, các anh an ninh vẫn túc trực ở sảnh. Điều đó khiến mình an tâm hơn rất nhiều."

Thông qua chuỗi video về cuộc sống tại cộng đồng "Nhà tôi ở Masterise", người xem dễ dàng cảm nhận được hình ảnh của một thế hệ cư dân mới – những người sống có gu, có chất và thực sự khao khát gắn bó lâu dài với cộng đồng mà họ tự hào gọi là "nhà". Những lời kể mộc mạc, chân thực và đầy cảm xúc trong từng video chính là sợi dây kết nối, lan tỏa tinh thần sống hiện đại và văn minh tại Masterise.