Cư dân đô thị đón đầu xu hướng điều hoà không khí âm trần

Giải phóng không gian, tối ưu chiều cao trần

Điều hoà dân dụng truyền thống với thiết kế gắn tường vẫn luôn là hình ảnh quen thuộc tại nhiều gia đình. Tuy nhiên, người dùng tại các đô thị lớn đang có xu hướng tìm đến với các sản phẩm điều hòa không khí âm trần với thiết kế mỏng gọn, tiết kiệm diện tích lắp đặt so với điều hoà truyền thống. Với thiết kế âm trần, dòng điều hoà này giải quyết cùng lúc nhiều "bài toán" như tối ưu không gian cho những căn hộ nhỏ có chiều cao trần hạn chế, hoặc đơn giản là giải phóng diện tích tường để phục vụ nhu cầu trang trí, thiết kế nội thất.

Thiết kế mỏng gọn, lắp đặt âm trần mà điểm nhấn nổi bật của Cassette WindFree™ 1 hướng trong không gian sống hiện đại

Đại diện nổi bật trong xu hướng này phải kể đến Cassette WindFree™ 1 hướng của Samsung. Dòng điều hoà này đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội với hơn 35% tại khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương trong năm vừa qua. Thiết bị cũng trở thành tiêu chuẩn mới trong các dự án bất động sản cao cấp. Đơn cử như dự án Sunshine Green Iconic tại Hà Nội hiện đang trang bị hơn 878 dàn lạnh Cassette WindFree™ 1 hướng cho các căn hộ của mình. Đây là lựa chọn rất phù hợp trong bối cảnh Sunshine Green Iconic có chiều cao trần hạn chế do nằm gần khu quân sự. Ngoài ra, dự án The Filmore Đà Nẵng cũng đang lựa chọn dòng điều hoà này để đáp ứng yêu cầu khắt khe về thiết kế hiện đại, đồng thời vẫn mang lại hiệu suất làm mát ấn tượng.

Hiện Samsung đã mở rộng dòng điều hoà SAC nói trên của mình ở phân khúc bán lẻ, cho phép khách hàng cá nhân có thể dễ dàng mua sắm thông qua các cửa hàng điện máy trên cả nước. Động thái này hứa hẹn sẽ thổi bùng hơn nữa xu hướng điều hoà âm trần trong thời gian tới. Anh Xuân Sơn (TP.HCM) cho biết: "Tôi chọn điều hoà âm trần Cassette WindFree™ 1 hướng vì căn hộ của mình có cấu trúc trần hơi thấp, lắp điều hoà gắn tường thì sẽ tốn mất một khoảng không gian. Điều hoà có thiết kế rất mỏng nên lắp trên trần cực kỳ phù hợp, không làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ nội thất, trái lại tôi còn có thêm không gian tường để bố trí thêm kệ sách gắn tường đúng theo sở thích của vợ và con cái".

Tiết kiệm tối đa điện năng, sống xanh mỗi ngày

Trong bối cảnh hoá đơn điện tăng nhanh vào mùa nóng, điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng nổi lên như một sự lựa chọn tiết kiệm và bền vững. Khi hoạt động ở chế độ WindFree™, thiết bị cho khả năng tiết kiệm đến 55% điện năng so với chế độ thông thường. Đây cũng là một trong nhiều lý do quan trọng góp phần thổi bùng trào lưu điều hoà âm trần hiện nay.

Đã có hàng nghìn dàn lạnh WindFree™ 1 hướng kết hợp hệ thống DVM Eco được lắp đặt tại các dự án bất động sản cao cấp như The Filmore Đà Nẵng và Metropole Thủ Thiêm. Điều này cho thấy niềm tin của chủ đầu tư cũng như cư dân vào hiệu suất làm lạnh bền bỉ và khả năng tiết kiệm điện vượt trội của sản phẩm. Hiện Metropole Thủ Thiêm đang sử dụng hơn 2.300 HP công suất làm lạnh với giải pháp kết nối qua Wifi Kit, giúp cư dân tại đây có thể điều khiển điều hòa linh hoạt mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng smarthome.

Dự án Metropole Thủ Thiêm đang sử dụng điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng, cho phép cư dân điều khiển linh hoạt qua ứng dụng smarthome

Ngoài ra, người dùng điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng cũng có thể thao tác qua bảng kiểm soát thông minh Wired Touched Remote Controller thay vì điều khiển cầm tay thông thường. Dòng điều hoà này cũng tích hợp sẵn Wi-Fi, cho phép kết nối trực tiếp với ứng dụng SmartThings mà không cần thiết bị hỗ trợ. Thông qua SmartThings, người dùng có thể điều khiển điều hòa từ xa với nhiều tính năng đa dạng như bật/tắt thiết bị, kích hoạt chế độ WindFree™ hoặc chế độ AI Energy, giúp tối ưu hiệu suất và tiết kiệm điện năng dựa trên thói quen sử dụng .

Năm nay, tất cả các mẫu trong dòng điều hòa SAC mới đã chuyển sang sử dụng chất làm lạnh R32, thay vì chất làm lạnh R410A như các mẫu SAC thông thường của Samsung. Điều này không chỉ nâng cao hiệu suất làm lạnh mà còn thân thiện hơn với môi trường. Bên cạnh đó, các dàn nóng được trang bị công nghệ Durafin™ Ultra độc quyền của Samsung, có lớp phủ chống ăn mòn, giúp bảo vệ dàn trao đổi nhiệt khỏi tình trạng rỉ sét, duy trì hiệu suất hoạt động lâu dài.

Làm mát thoải mái, an toàn cho sức khỏe

Khi được hỏi lý do lựa chọn điều hoà hệ thống Cassette WindFree™ 1 hướng cho căn hộ của mình, không ít người dùng cho biết yếu tố làm mát không gió buốt của sản phẩm đã thuyết phục họ. Công nghệ WindFree™ trứ danh của Samsung cho phép dòng điều hoà này có thể làm mát nhẹ nhàng, thông qua luồng khí được phân tán qua 10.000 lỗ khí siêu nhỏ. Điều này giúp giải quyết tình trạng gió buốt thổi trực tiếp từ họng máy lạnh, dễ gây sốc nhiệt vì chênh lệch nhiệt độ trong những ngày nắng nóng.

Cassette WindFree™ 1 hướng mang đến chuẩn mực sống mới cho cư dân đô thị

Dù sở hữu thiết kế mỏng gọn (chỉ 135mm) song hiệu suất làm mát của Cassette WindFree™ 1 hướng vẫn vô cùng ấn tượng. Khi cần làm mát nhanh, cánh đảo gió lớn lên đến 100mm của điều hoà có thể mang lại luồng khí mát lạnh trong khoảng cách lên tới 8m, đưa khí lạnh lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong nhà trong thời gian ngắn. Sau một ngày mệt nhoài với công việc, trở về căn hộ của mình và tận hưởng làn gió mát lành từ Cassette WindFree™ 1 hướng chính là trải nghiệm tuyệt vời mà Samsung mang đến cho cư dân tại các đô thị lớn.

Bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều tại các chung cư và dự án bất động sản lớn, điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng nổi lên như một xu hướng tương lai của cư dân đô thị. Thiết bị đáp ứng nhu cầu tối ưu diện tích trong các căn hộ vừa và nhỏ, đồng thời mang đến trải nghiệm sống thông minh và bền vững nhờ các công nghệ vượt trội từ Samsung, thương hiệu có 51 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hoà không khí.