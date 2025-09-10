Cư dân Masterise Hà Nội hào hứng tham gia cuộc thi tận hưởng không gian sống “Master of Joy”

Ban tổ chức gợi ý nhiều chủ đề gần gũi để cư dân lựa chọn như: Trải nghiệm tiện ích nội – ngoại khu (bể bơi, gym, sân thể thao, công viên…); Góc "chốn riêng" yêu thích giữa không gian tiện ích đa dạng; Kỷ niệm gắn bó của gia đình, hay sự lớn lên từng ngày của con trẻ trong một cộng đồng hiện đại…

Không khí Tết Độc lập trong từng câu chuyện cư dân

Diễn ra đúng dịp cả nước rộn ràng mừng Tết Độc lập, cuộc thi càng trở nên đặc biệt khi mỗi bài dự thi không chỉ phản ánh niềm vui thường nhật tại tổ ấm, mà còn gửi gắm tình yêu quê hương và sự gắn kết của nhiều thế hệ. Những câu chuyện đời thường, những khoảnh khắc ấm áp nơi cộng đồng Masterise vì thế càng thêm ý nghĩa, như một phần nhịp sống tươi đẹp hòa chung với niềm vui của đất nước.

Chị Chu Hà (cư dân Masteri Waterfront) xúc động: "Đây là nơi tôi về luôn thấy bình yên. Tình yêu nước của ba thế hệ nhà mình là canh giữ thủ đô ngày Tết Độc lập, trong ngôi nhà Masterise."

Anh Trung Lê (cư dân Masteri West Heights) cũng bày tỏ:"Ngày 2/9 năm nay trở nên đặc biệt với gia đình tôi, không chỉ bởi ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ Quốc khánh, mà còn bởi sự quan tâm chu đáo từ ban quản lý Masterise. Khi thấy nhân viên cùng cư dân treo cờ Tổ quốc, tôi thật sự xúc động."

Với nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân - Thành viên ban giám khảo của "Master of joy": "Một tác phẩm xuất sắc không chỉ nằm ở bố cục đẹp hay câu chữ trau chuốt, mà còn ở cảm xúc chân thật ẩn sau đó. Đó có thể là một khoảnh khắc giản dị trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng nếu được thể hiện bằng sự rung động thật sự, nó sẽ vượt lên mọi tiêu chuẩn kỹ thuật để trở thành điều đáng nhớ." Chính từ những cảm xúc giản dị ấy, "Master of Joy" trở thành nơi để cư dân gửi gắm và lan tỏa câu chuyện của riêng mình. Mỗi bài dự thi không chỉ lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc tại tổ ấm Masterise, mà còn góp phần khắc họa nên một cộng đồng văn minh, gắn kết, cùng nhau tận hưởng trọn vẹn niềm vui sống.

Lan tỏa tinh thần "sống trọn niềm vui"

Với thông điệp "Tận hưởng không gian sống", cuộc thi khuyến khích cư dân kể lại những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình và gia đình sau khi chuyển về Masterise. Đó có thể là một buổi chiều thảnh thơi bên hồ bơi, niềm vui trẻ thơ trên sân chơi, khoảnh khắc ấm áp của cả gia đình trong căn hộ, hay sự kết nối đáng quý với cộng đồng hàng xóm văn minh.

Ảnh cư dân check-in tại Masteri West Heights.

Chị Vũ Hạ Vy (cư dân Masteri Waterfront) nhớ lại: "Ngày nhận căn hộ studio bé nhỏ, mình háo hức vô cùng. Giờ đây, niềm vui là được thấy các cháu của mình tận hưởng tiện ích, cuối tuần rủ nhau xuống bơi lội, vui chơi, tiếng cười vang khắp khoảng sân."

Chị Thùy Dương, cư dân Masteri West Heights ghi lại khoảnh khắc con vui chơi ngay trong nội khu.

"Đi chơi tại nhà trở nên thật đơn giản khi là cư dân Masterise, vì nội khu luôn có vô vàn góc để con khám phá và bố mẹ được tận hưởng những phút giây thư giãn." - Chị Thùy Dương, cư dân Masteri West Heights.

Với hàng trăm bài dự thi được gửi về, "Master of Joy" không chỉ là một sân chơi gắn kết cộng đồng mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Giữa không khí tưng bừng của Tết Độc lập, những câu chuyện ấy càng khẳng định rằng: mỗi tổ ấm Masterise không chỉ là nơi an cư, mà còn là nơi nuôi dưỡng tình yêu, niềm tự hào và niềm vui sống trọn vẹn.

Đại diện Masterise Property Management cho biết: "Master of Joy không chỉ là một cuộc thi, mà còn là hành trình lan tỏa niềm vui sống, để cư dân có thêm cơ hội thấu hiểu, gắn kết và tự hào về ngôi nhà của mình. Chúng tôi tin rằng những câu chuyện từ chính cư dân sẽ góp phần tạo nên bản sắc cộng đồng Masterise – văn minh, hiện đại và hạnh phúc."

Không chỉ là sân chơi sáng tạo, "Master of Joy" còn dành tặng cư dân những phần quà thiết thực và đẳng cấp với tổng giải thưởng hấp dẫn, lên tới 200 triệu đồng:

01 Giải Nhất: Máy lọc không khí Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09.02 Giải Nhì: Loa Bluetooth Marshall Woburn III.

03 Giải Ba: Máy pha cà phê Delonghi ECP31.21.

04 Giải Sáng tạo: Máy massage cầm tay Philips PPM7501

150 phần quà dành cho bài dự thi gửi sớm nhất: Tinh dầu thơm hương gỗ Bắc Âu JYSK

Cuộc thi dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 15/08/2025 đến hết ngày 30/09/2025

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/share/p/1G3BtoVRuL/