Cư dân Phú Đông Sky Garden nhận sổ hồng sau 3 tháng về nhà mới

Sáng 17/5 vừa qua, Phú Đông Group đã long trọng tổ chức Lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho những cư dân đầu tiên của dự án Phú Đông Sky Garden. Sự kiện với chủ đề "Bốn mùa an cư" không chỉ là một cột mốc pháp lý quan trọng mà còn là hành trình ghi dấu niềm vui, sự tin tưởng và gắn bó giữa chủ đầu tư và cư dân.

Khu căn hộ Phú Đông Sky Garden là dự án thứ ba của Phú Đông Group, đã được bàn giao và đi vào vận hành tại TP Dĩ An từ đầu năm nay.

Tại buổi lễ, từng cư dân được mời lên sân khấu trong tiếng vỗ tay chúc mừng ấm áp. Tấm sổ hồng được trao như một món quà trân quý sau hành trình tin tưởng và đồng hành. Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay thân tình đã làm nên không khí trang trọng mà gần gũi.

"Gia đình tôi rất vui khi là một trong những cư dân đầu tiên cầm trên tay sổ hồng. Khi chọn Phú Đông Sky Garden, vợ chồng tôi cũng tìm hiểu rất kỹ về lịch sử pháp lý của chủ đầu tư, các dự án họ triển khai trước đây đều hoàn tất sổ hồng nhanh chóng. Chỉ sau 2 tháng nhận nhà tại Phú Đông Sky Garden, tôi đã được chủ đầu tư thông báo về quy trình thực hiện nộp hồ sơ cấp sổ. Phú Đông đã làm điều mà rất ít đơn vị trên thị trường thực hiện được. Điều này cho thấy họ không chỉ xây nhà giỏi mà còn có trách nhiệm cao với lời hứa của mình", chị Loan, một trong những cư dân đầu tiên nhận sổ hồng chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám Đốc Phú Đông Group gửi lời chúc mừng và cảm ơn chân thành đến từng cư dân: "Mỗi cuốn sổ hồng là minh chứng cho sự tin tưởng của quý cư dân – những người đã chọn Phú Đông để xây dựng tổ ấm". Ông Phúc nhấn mạnh: "Chúng tôi xem cư dân là trung tâm trong mọi quyết định phát triển, sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Bàn giao sổ hôm nay không phải kết thúc trách nhiệm của chủ đầu tư, mà là bước khởi đầu cho hành trình gắn bó lâu dài giữa cư dân và Phú Đông."

Đại diện chủ đầu tư đã có đôi lời chia sẻ tại buổi lễ

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Phú Đông Group đã chính thức khánh thành Trường mầm non Ô Mây – một trong những tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ tại Phú Đông Sky Garden.

Ngôi trường đầy sắc màu và an toàn này đang chuẩn bị chào đón những em bé đầu tiên – thế hệ mầm non của Phú Đông Sky Garden – sẽ được dạy dỗ và nuôi dưỡng trong tình yêu thương.

Buổi lễ vinh dự đón tiếp đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đến tham dự

Trường mầm non Ô Mây ngay tầng trệt khu căn hộ

"Mỗi em bé lớn lên trong một cộng đồng đầy yêu thương và có thể đi học trong chính khu mình sống – đó là điều mà chúng tôi luôn mơ ước cho các gia đình trẻ", đại diện Phú Đông Group chia sẻ.

Lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Phú Đông Sky Garden với chủ đề "Bốn mùa an cư" đã khép lại. Mỗi cư dân ra về với sổ hồng trong tay và niềm tin rằng tổ ấm của họ không chỉ để ở, mà là nơi để an cư dài lâu.

Dự kiến trong thời gian tới, Phú Đông Group sẽ tiếp tục bàn giao sổ hồng cho các chủ nhân còn lại của khu căn hộ.

Diện mạo bên ngoài dự án Phú Đông Sky Garden

Phú Đông Sky Garden là khu căn hộ do Phú Đông Group phát triển, tọa lạc tại mặt tiền đường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, liền kề TP. Thủ Đức (TP.HCM). Dự án sở hữu vị trí chiến lược, cách Phạm Văn Đồng 600m, dễ dàng kết nối đến các tuyến giao thông huyết mạch và chỉ mất 20 phút vào quận 1, 25 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất.