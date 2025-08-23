Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Cú lội ngược dòng” của bất động sản vệ tinh, mức tăng giá đột biến đến 90% trong vòng một năm gọi tên khu vực này

23-08-2025 - 07:44 AM | Bất động sản

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam nhấn mạnh, quy hoạch, hạ tầng giao thông và sự thay đổi bảng giá đất là những yếu tố then chốt tác động đến thị trường bất động sản.

Chia sẻ tại Hội thảo: "Từ Tp.HCM ra các tỉnh vệ tinh – cơ hội mới cho bất động sản", ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam đã chỉ ra con số gây chú ý về mức giá sơ cấp tại thị trường bất động sản Tp.HCM và khu lân cận.

Theo đó, tại Tp.HCM giá căn hộ sơ cấp trung bình đạt mức tăng 29%/năm, phản ánh nhu cầu cao và quỹ đất khan hiếm.

Tại Bình Dương (cũ), giá căn hộ tăng 14%/năm, hưởng lợi từ hạ tầng công nghiệp và nhu cầu nhà ở của lực lượng lao động.

Đồng Nai (cũ) tăng 15%/năm, nhờ động lực từ sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc.

Đáng chú ý, theo ông Kiệt, tại Long An (nay là Tây Ninh) bứt phá với mức tăng 90%/năm, trở thành điểm nóng mới về tốc độ tăng giá.

"Trong giai đoạn tới, khoảng 80% nguồn cung mới sẽ đến từ các khu vực vệ tinh, thay vì tập trung trong nội đô như trước đây. Điều này phản ánh sức hút ngày càng lớn của thị trường vệ tinh trong bối cảnh hạ tầng liên kết vùng ngày càng hoàn thiện", ông Kiệt nhấn mạnh.

“Cú lội ngược dòng” của bất động sản vệ tinh, mức tăng giá đột biến đến 90% trong vòng một năm gọi tên khu vực này- Ảnh 1.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam.

 Theo chuyên gia CBRE Việt Nam, xu hướng giãn dân từ Tp.HCM ra đô thị vệ tinh ngày càng diễn ra mạnh mẽ nhờ hạ tầng giao thông kết nối hoàn thiện.

Tại khu vực Tp.HCM, thị trường bất động sản nghiêng về các sản phẩm căn hộ hạng sang và cao cấp tập, trung tại Quận 1, Quận 3 (cũ) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cùng với đó, bất động sản văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao và căn hộ dịch vụ được xác định phát triển mạnh, với Thủ Thiêm là tâm điểm.

Ở phân khúc nhà liền thổ tại TP.HCM có nguồn cung khan hiếm, giá trị rất cao, tập trung trong các khu đô thị compound khép kín. Nhu cầu chủ yếu của thị trường này đến từ tầng lớp thượng lưu, chuyên gia cấp cao và khách quốc tế.

Trong khi đó, theo chuyên gia CBRE, tại Long An - vùng giáp ranh Tp.HCM nổi lên với tốc độ tăng giá bất động sản nhanh nhất và nguồn cung dồi dào nhất.

Nơi đây ghi nhận loạt dự án bất động sản quy mô lớn của Vingroup, Nam Long, Eco Park, T&T, BIM Group, Prodezi... với quỹ đất từ vài trăm đến hàng ngàn ha. Phải kể đến KĐT Vinhomes Green City (gần 200ha); Vinhomes Phước Vĩnh Tây (hơn 1.000ha), Waterpoint Nam Long (355ha); La Home (100ha); Eco Retreat - Eco Park (200ha)...; trong đó, tại KĐT Waterpoint, Nam Long đang giới thiệu phân khu cao cấp nhất The Pearl với 200 sản phẩm và dự án căn hộ Solaria Rise với 700 căn hộ 1-3 phòng ngủ. 

Tại khu vực Bình Dương tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp với ba dòng sản phẩm chủ đạo là căn hộ tầm trung; bất động sản công nghiệp và nhà ở xã hội cho công nhân.

Tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu nổi bật với lợi thế "2 trong 1" – du lịch nghỉ dưỡng và công nghiệp cảng biển. Trục Hồ Tràm – Xuyên Mộc trở thành "thủ phủ resort cao cấp" với condotel, biệt thự biển, shophouse. Bên cạnh đó, Bất động sản logistics và công nghiệp cảng biển gắn liền cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, Phú Mỹ, hưởng lợi từ các dự án hạ tầng chiến lược như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

“Cú lội ngược dòng” của bất động sản vệ tinh, mức tăng giá đột biến đến 90% trong vòng một năm gọi tên khu vực này- Ảnh 2.

Theo chuyên gia CBRE, hạ tầng kết nối góp phần thúc đẩy xu hướng giãn dân.

Theo chuyên gia CBRE, quy hoạch, hạ tầng giao thông và sự thay đổi bảng giá đất là những yếu tố then chốt tác động đến thị trường bất động sản. Trong đó, hạ tầng kết nối là yếu tố quyết định xu hướng phát triển vùng đô thị mở rộng, thúc đẩy quá trình giãn dân. Các số liệu cho thấy sự dịch chuyển từ khu lõi trung tâm ra các đô thị vệ tinh như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An đang diễn ra mạnh mẽ. 

Việc 80% nguồn cung mới đến từ khu vực vệ tinh đã kéo theo nhu cầu lựa chọn của người mua (cả ở và đầu tư) giãn dần ra, từ đó khiến mặt bằng giá của các dự án có xu hướng đi lên. Hiện mức độ biến động giá của khu vệ tinh đang bắt kịp, thậm chí là tăng gần gấp đôi Tp.HCM cho thấy, mặt bằng giá mới đang được thiết lập tại vùng lân cận.

"Từ nay đến năm 2027, nguồn cung khu vực lân cận Tp.HCM vẫn tăng trưởng, chiếm tỉ trọng lớn trên toàn thị trường. Điểm khác biệt so với trước đây là nhu cầu về chất lượng sản phẩm của người mua đối với các dự án khu vực vệ tinh ngày càng thay đổi. Họ yêu cầu chất lượng cao hơn về tiện ích, thiết kế, xây dựng. Đây vừa là áp lực đối với các chủ đầu tư, vừa là yếu tố khiến giá bán của các dự án gia tăng", chuyên gia CBRE khẳng định.

Tiểu Bảo

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bỏ ra 3 tỷ mua chung cư, sau 6 năm giá tăng lên gấp đôi: Chủ căn hộ rơi vào thế khó nên bán chốt lời hay tiếp tục cho thuê?

Bỏ ra 3 tỷ mua chung cư, sau 6 năm giá tăng lên gấp đôi: Chủ căn hộ rơi vào thế khó nên bán chốt lời hay tiếp tục cho thuê? Nổi bật

Sau khi "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng...đổ bộ, tỉnh có sân bay lớn nhất miền Bắc khởi công KCN 200 ha

Sau khi "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng...đổ bộ, tỉnh có sân bay lớn nhất miền Bắc khởi công KCN 200 ha Nổi bật

Sunshine Legend City - Đô thị sinh thái lấy cảm hứng từ di sản phố Hiến, với gần 8000 căn hộ cao cấp full nội thất giá hợp lý phù hợp cho giới trẻ

Sunshine Legend City - Đô thị sinh thái lấy cảm hứng từ di sản phố Hiến, với gần 8000 căn hộ cao cấp full nội thất giá hợp lý phù hợp cho giới trẻ

19:30 , 22/08/2025
Cao tốc Vũng Áng - Bùng sẽ thông xe ngày 28/8

Cao tốc Vũng Áng - Bùng sẽ thông xe ngày 28/8

17:35 , 22/08/2025
Bất động sản Đông Bắc Hà Nội khai mở kỷ nguyên mới

Bất động sản Đông Bắc Hà Nội khai mở kỷ nguyên mới

17:30 , 22/08/2025
Mê mẩn nhà phố hai mặt tiền góc ngã ba đầy ánh sáng

Mê mẩn nhà phố hai mặt tiền góc ngã ba đầy ánh sáng

17:30 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên