“Cú lội ngược dòng” của bất động sản vệ tinh, mức tăng giá đột biến đến 90% trong vòng một năm gọi tên khu vực này

Chia sẻ tại Hội thảo: "Từ Tp.HCM ra các tỉnh vệ tinh – cơ hội mới cho bất động sản", ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam đã chỉ ra con số gây chú ý về mức giá sơ cấp tại thị trường bất động sản Tp.HCM và khu lân cận.

Theo đó, tại Tp.HCM giá căn hộ sơ cấp trung bình đạt mức tăng 29%/năm, phản ánh nhu cầu cao và quỹ đất khan hiếm.

Tại Bình Dương (cũ), giá căn hộ tăng 14%/năm, hưởng lợi từ hạ tầng công nghiệp và nhu cầu nhà ở của lực lượng lao động.

Đồng Nai (cũ) tăng 15%/năm, nhờ động lực từ sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc.

Đáng chú ý, theo ông Kiệt, tại Long An (nay là Tây Ninh) bứt phá với mức tăng 90%/năm, trở thành điểm nóng mới về tốc độ tăng giá.

"Trong giai đoạn tới, khoảng 80% nguồn cung mới sẽ đến từ các khu vực vệ tinh, thay vì tập trung trong nội đô như trước đây. Điều này phản ánh sức hút ngày càng lớn của thị trường vệ tinh trong bối cảnh hạ tầng liên kết vùng ngày càng hoàn thiện", ông Kiệt nhấn mạnh.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam.

Theo chuyên gia CBRE Việt Nam, xu hướng giãn dân từ Tp.HCM ra đô thị vệ tinh ngày càng diễn ra mạnh mẽ nhờ hạ tầng giao thông kết nối hoàn thiện.

Tại khu vực Tp.HCM, thị trường bất động sản nghiêng về các sản phẩm căn hộ hạng sang và cao cấp tập, trung tại Quận 1, Quận 3 (cũ) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cùng với đó, bất động sản văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao và căn hộ dịch vụ được xác định phát triển mạnh, với Thủ Thiêm là tâm điểm.

Ở phân khúc nhà liền thổ tại TP.HCM có nguồn cung khan hiếm, giá trị rất cao, tập trung trong các khu đô thị compound khép kín. Nhu cầu chủ yếu của thị trường này đến từ tầng lớp thượng lưu, chuyên gia cấp cao và khách quốc tế.

Trong khi đó, theo chuyên gia CBRE, tại Long An - vùng giáp ranh Tp.HCM nổi lên với tốc độ tăng giá bất động sản nhanh nhất và nguồn cung dồi dào nhất.

Nơi đây ghi nhận loạt dự án bất động sản quy mô lớn của Vingroup, Nam Long, Eco Park, T&T, BIM Group, Prodezi... với quỹ đất từ vài trăm đến hàng ngàn ha. Phải kể đến KĐT Vinhomes Green City (gần 200ha); Vinhomes Phước Vĩnh Tây (hơn 1.000ha), Waterpoint Nam Long (355ha); La Home (100ha); Eco Retreat - Eco Park (200ha)...; trong đó, tại KĐT Waterpoint, Nam Long đang giới thiệu phân khu cao cấp nhất The Pearl với 200 sản phẩm và dự án căn hộ Solaria Rise với 700 căn hộ 1-3 phòng ngủ.

Tại khu vực Bình Dương tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp với ba dòng sản phẩm chủ đạo là căn hộ tầm trung; bất động sản công nghiệp và nhà ở xã hội cho công nhân.

Tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu nổi bật với lợi thế "2 trong 1" – du lịch nghỉ dưỡng và công nghiệp cảng biển. Trục Hồ Tràm – Xuyên Mộc trở thành "thủ phủ resort cao cấp" với condotel, biệt thự biển, shophouse. Bên cạnh đó, Bất động sản logistics và công nghiệp cảng biển gắn liền cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, Phú Mỹ, hưởng lợi từ các dự án hạ tầng chiến lược như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Theo chuyên gia CBRE, hạ tầng kết nối góp phần thúc đẩy xu hướng giãn dân.

Theo chuyên gia CBRE, quy hoạch, hạ tầng giao thông và sự thay đổi bảng giá đất là những yếu tố then chốt tác động đến thị trường bất động sản. Trong đó, hạ tầng kết nối là yếu tố quyết định xu hướng phát triển vùng đô thị mở rộng, thúc đẩy quá trình giãn dân. Các số liệu cho thấy sự dịch chuyển từ khu lõi trung tâm ra các đô thị vệ tinh như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An đang diễn ra mạnh mẽ.

Việc 80% nguồn cung mới đến từ khu vực vệ tinh đã kéo theo nhu cầu lựa chọn của người mua (cả ở và đầu tư) giãn dần ra, từ đó khiến mặt bằng giá của các dự án có xu hướng đi lên. Hiện mức độ biến động giá của khu vệ tinh đang bắt kịp, thậm chí là tăng gần gấp đôi Tp.HCM cho thấy, mặt bằng giá mới đang được thiết lập tại vùng lân cận.

"Từ nay đến năm 2027, nguồn cung khu vực lân cận Tp.HCM vẫn tăng trưởng, chiếm tỉ trọng lớn trên toàn thị trường. Điểm khác biệt so với trước đây là nhu cầu về chất lượng sản phẩm của người mua đối với các dự án khu vực vệ tinh ngày càng thay đổi. Họ yêu cầu chất lượng cao hơn về tiện ích, thiết kế, xây dựng. Đây vừa là áp lực đối với các chủ đầu tư, vừa là yếu tố khiến giá bán của các dự án gia tăng", chuyên gia CBRE khẳng định.