Cửa hàng bánh mì nổi tiếng ở TP.HCM ra sao sau vụ 51 người bị ngộ độc?

08-11-2025 - 08:30 AM | Sống

Hơn 50 người phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm vỉa hè nổi tiếng trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP.HCM. Hiện cửa hàng đã đóng cửa im lìm sau sự cố.

Tính đến chiều 7/11, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cùng một số cơ sở y tế khác đã tiếp nhận 51 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm vỉa hè trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp. Trong số này có nhiều nhân viên công ty, học sinh và sinh viên, tất cả đều xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao… chỉ vài giờ sau khi ăn.

Cửa hàng bánh mì nổi tiếng ở TP.HCM ra sao sau vụ 51 người bị ngộ độc?- Ảnh 1.

Tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) đã đóng cửa sau khi xảy ra vụ việc hơn 50 khách hàng xuất hiện triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua tại đây

Chiều tối cùng ngày, khi PV có mặt tại hiện trường, tiệm bánh mì vốn đông khách suốt ngày đêm nay lại im ắng lạ thường. Cửa sắt khép kín, bên trong tắt đèn tối om.

Trong khi đó, cửa tiệm bánh mì B. cũng đã nhận về nhiều đánh giá 1 sao trên Google Review kèm theo bình luận bức xúc về vụ việc khiến hàng chục người phải nhập viện. Một số người cho biết họ từng là khách quen nhưng “sẽ không dám quay lại nữa”. vì sự cố khiến hàng chục người bị ngộ độc, đau bụng...

Tài khoản N.T chia sẻ, "Cả cơ quan tôi ăn bánh mì bị ngộ độc. Sự huynh đệ đồng môn ăn vặt lưu ý, cân nhắc".

"Bánh mì ăn về ngộ độc hơn 2 ngày. Sốt, ói, tiêu chảy, đau mỏi cơ, mất nước trầm trọng. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc", một tài khoản đánh giá 1 sao kèm bình luận nhắc nhở.

Cửa hàng bánh mì nổi tiếng ở TP.HCM ra sao sau vụ 51 người bị ngộ độc?- Ảnh 2.

Tiệm bánh mì nhận về hàng loạt đánh giá 1 sao sau vụ ngộ độc

Cửa hàng bánh mì nổi tiếng ở TP.HCM ra sao sau vụ 51 người bị ngộ độc?- Ảnh 3.

Chiều 7/11, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết trong ngày đã tiếp nhận 11 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao… sau khi ăn bánh mì cùng một tiệm ở phường Hạnh Thông trong ngày 5-11.

BSCKI Huỳnh Văn Mười Một - Phó khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM - cho biết trong số 11 người bệnh nhập viện thì có nhiều người trong cùng một gia đình, công ty.

Sau khi được cấp cứu, 5 trường hợp được chuyển tiếp đến chuyên khoa tiêu hóa để theo dõi và điều trị chuyên sâu, 1 trường hợp phải chuyển khoa hồi sức tích cực - chống độc (ICU) do người bệnh cao tuổi kèm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, 4 ca đang tiếp tục được theo dõi tại khoa cấp cứu và 1 ca được xuất viện về nhà.

Cửa hàng bánh mì nổi tiếng ở TP.HCM ra sao sau vụ 51 người bị ngộ độc?- Ảnh 4.

Cửa cuốn kéo kín mít, khác hẳn với sự tập nập hàng ngày

Cửa hàng bánh mì nổi tiếng ở TP.HCM ra sao sau vụ 51 người bị ngộ độc?- Ảnh 5.

Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng như xét nghiệm máu, siêu âm bụng..., bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhân bị viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng. Đây là các biểu hiện thường gặp trong các trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận 40 trường hợp nhập viện cấp cứu rải rác từ 7h30 đến 22h ngày 6-11.

Các bệnh nhân có độ tuổi từ 8 đến 83, gồm học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và người lao động. Nguyên nhân được xác định là do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm vỉa hè trên đường Nguyễn Thái Sơn.

Khi nhập viện, hầu hết bệnh nhân có các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và dấu hiệu mất nước ở mức độ từ nhẹ đến trung bình.

Trong số này, 38 trường hợp đã được điều trị ổn định và cho xuất viện theo dõi tại nhà. Hai trường hợp còn lại do tình trạng chưa ổn định nên tiếp tục được theo dõi tại khoa nội tiêu hóa. Các bệnh nhân này bị nhiễm trùng ruột ở mức độ vừa, sau một ngày điều trị, sức khỏe đã dần ổn định.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở một trường tiểu học tại TP HCM: Nhà trường báo cáo gì?

Theo Nam An - Ảnh: Di Anh

