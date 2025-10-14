Tháng 6/2022, cảnh sát thành phố Sán Đầu, Quảng Đông, Trung Quốc, nhận được tin báo cho biết có lượng lớn tiền liên quan đến các vụ lừa đảo được chuyển vào địa bàn, dưới hình thức giao dịch trang sức kim loại quý. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã thành lập chuyên án, tiến hành rà soát toàn bộ các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý trong khu vực.

Kết quả cho thấy, từ năm 2020 đến đầu năm 2023, quận Kim Bình có 37 doanh nghiệp vàng bạc, đá quý được đăng ký hoạt động. Lúc này, câu hỏi đặt ra với tổ chuyên án: trong số này, cửa hàng nào mới là đầu mối nhận tiền từ các đường dây lừa đảo?

Dựa trên kinh nghiệm phá án, các điều tra viên xác định nếu có bất thường về dòng tiền, các tiệm vàng chắc chắn sẽ để lộ dấu vết trong sao kê ngân hàng. Tổ chuyên án liền trích xuất dữ liệu giao dịch của 37 tiệm vàng trong năm gần nhất. Sau quá trình phân tích hàng nghìn dòng dữ liệu, họ phát hiện một cái tên nổi bật: cửa hàng tư nhân “Tân Phúc”, chỉ mới mở chưa đầy một tháng nhưng đã có doanh thu vượt 10 triệu NDT (hơn 37 tỷ đồng).

Cảnh sát trích xuất camera để điều tra vụ việc. Ảnh: Aiqicha

Con số bất thường này lập tức khiến cảnh sát chú ý. Khi đến kiểm tra thực tế, họ phát hiện cửa hàng nằm trên một con phố vắng vẻ, diện tích nhỏ, hàng hóa trưng bày ít ỏi, nhân viên tỏ ra thờ ơ, hầu như không chủ động chào khách.

Đi sâu điều tra, cảnh sát xác định chủ cửa hàng là ông Trương, trước đây làm ăn ở huyện Nhiêu Bình, đến năm 2020 chuyển vào Sán Đầu mở tiệm vàng. Hồ sơ tài chính cho thấy người này không có tài sản cố định, tài chính hạn hẹp, gia đình cũng không khá giả. Do đó, cảnh sát bắt đầu đặt nghi vấn về nguồn vốn mở cửa hàng của người này.

Sau khi bí mật theo dõi nhiều ngày, họ phát hiện cửa hàng này gần như không có khách, hiếm hoi lắm mới có người đến mua. Trong khi đó, dòng tiền trong tài khoản của cửa hàng vẫn tăng chóng mặt.

Câu trả lời dần hé lộ khi lực lượng trinh sát phát hiện một phụ nữ thường xuyên lui tới cửa hàng, luôn đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai và ở trong đó suốt nhiều giờ. Qua kiểm tra hình ảnh từ camera an ninh và hệ thống giám sát khu vực, cảnh sát nhận thấy người này gần như ngày nào cũng đến mua vàng, mỗi lần chi hàng trăm nghìn đến hàng triệu NDT.

Cửa hàng vàng nằm ở trong ngõ sâu, ít người qua lại. Ảnh: Aiqicha

Danh tính người phụ nữ này sau đó được xác định mang họ Đạm, người dân trên địa bàn, sống rất khép kín và không hề có khả năng tài chính để thực hiện những giao dịch lớn như vậy. Cảnh sát đặt nghi vấn người phụ nữ này không sử dụng tiền của mình.

Đối chiếu sao kê tài khoản, họ phát hiện cô Đạm dùng nhiều thẻ ngân hàng khác nhau, được mở tại nhiều địa phương và đứng tên nhiều người. Những tài khoản này sau đó được xác định liên quan đến một đường dây lừa đảo xuyên tỉnh.

Đến ngày 17/8/2022, cảnh sát Sán Đầu bất ngờ đột kích cửa hàng “Tân Phúc”, bắt giữ ông chủ Trương, quản lý Trương và nhân viên họ Vương. Cô Vương mới vào làm được hơn 20 ngày, không hề biết mình đã bị kéo vào một chuỗi hoạt động rửa tiền tinh vi, với tổng số giao dịch hơn 10 triệu NDT. Khi bị bắt, nữ nhân viên này còn ngơ ngác nghĩ rằng cảnh sát “bắt nhầm người”.

Kết quả điều tra cho thấy cửa hàng này chỉ giả danh kinh doanh vàng bạc để rửa tiền cho các nhóm lừa đảo, hợp thức hóa tiền phạm tội thông qua các giao dịch mua bán trang sức. Ông chủ họ Trương cố ngụy biện rằng cửa hàng “hoạt động hợp pháp”, song các bằng chứng thu thập được đã chứng minh điều ngược lại.

Ảnh: Aiqicha

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ người phụ nữ họ Đạm cùng nhiều đối tượng khác đóng vai “chủ thẻ”, chuyên cho mượn tài khoản để giao dịch rửa tiền. Lần theo các đầu mối này, cơ quan chức năng đã triệt phá toàn bộ đường dây, thu giữ nhiều chứng cứ và tài sản liên quan.

Theo kết quả điều tra, hầu hết các “chủ thẻ” đều có trình độ văn hóa thấp, kinh tế khó khăn, bị các nhóm tội phạm dụ dỗ bằng lời hứa “hoa hồng cao, thanh toán ngay”, rồi từng bước sa chân vào con đường phạm pháp. So với các hình thức rửa tiền phổ biến qua ví điện tử , cảnh sát cho biết hình thức rửa tiền qua mua bán trang sức tinh vi hơn, khó phát hiện hơn và khiến cơ quan chức năng mất nhiều thời gian truy vết.

Từ vụ án này, cảnh sát Sán Đầu khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh cần cảnh giác với các chiêu trò rửa tiền trá hình, tuyệt đối không cho mượn giấy tờ tùy thân hay tài khoản ngân hàng, chỉ nên giao dịch tại các tổ chức tài chính hợp pháp. Các cửa hàng cần thận trọng khi gặp giao dịch bất thường, lưu giữ hình ảnh và thông tin khách hàng, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

(Theo Aiqicha)