4 việc cần làm để vàng mua về nằm yên vẫn có giá

Mua vàng là chuyện nhiều người đã làm, nhưng giữ vàng cho đúng thì không phải ai cũng biết. Có người cất kỹ đến mức… quên luôn chỗ để, có người mang ra tiệm mới tá hỏa: trầy xước, mất tem, không còn hóa đơn nên giá bán lại thấp hơn tưởng tượng. Thật ra, để vàng “nằm yên mà vẫn có giá”, chỉ cần làm kỹ vài việc đơn giản sau.

1. Giữ nguyên tình trạng ban đầu.

Đừng tháo bao, bóc tem hay cắt niêm phong của vàng miếng, vàng nhẫn trơn. Cửa hàng chỉ thu mua đúng giá nếu vàng còn nguyên hiện trạng. Nếu muốn kiểm tra thật giả, hãy làm trực tiếp tại tiệm, không tự thử bằng axit, lửa hay chà xát vì dễ làm trầy bề mặt và mất giá trị.

2. Bảo quản nơi khô ráo, an toàn, cố định.

Vàng dễ trầy và biến màu nếu để lẫn với đồ kim loại, bạc hoặc trang sức khác. Cách đơn giản nhất là dùng hộp nhỏ riêng, lót vải mềm, đặt trong két hoặc tủ khóa kín, tránh chỗ ẩm hoặc nơi có nhiệt độ thay đổi. Quan trọng hơn, chỉ một người trong nhà nên giữ chìa và biết vị trí cất, rất nhiều trường hợp “quên chỗ giấu vàng” xảy ra thật, không phải chuyện đùa.

Ảnh minh hoạ

3. Ghi lại thông tin rõ ràng.

Hãy lưu lại những gì liên quan đến giao dịch: ảnh chụp vàng, tem, hóa đơn, ngày mua, giá mua, địa điểm mua và mã số sản phẩm (nếu có). Lưu bản này trong điện thoại hoặc sổ tay riêng. Sau vài năm, những dữ liệu nhỏ đó giúp bạn định giá chính xác khi cần bán lại, tránh bị ép giá vì không chứng minh được nguồn gốc.

4. Kiểm tra định kỳ, nhưng đừng mang ra tiệm quá thường xuyên.

Bạn có thể kiểm tra tình trạng vàng mỗi 6 tháng hoặc 1 năm để đảm bảo không bị xỉn, ẩm hay biến dạng. Tuy nhiên, đừng đem ra tiệm chỉ để “hỏi giá” liên tục, vì việc đó không làm vàng tăng giá mà chỉ khiến bạn nôn nóng hoặc dễ bị dụ bán. Nếu thực sự có ý định bán, hãy so giá tại nhiều tiệm trong cùng thời điểm, vì chênh lệch có thể vài trăm nghìn đến cả triệu đồng mỗi lượng.

Tóm lại: Giữ vàng không phải việc quá cầu kỳ, nhưng cũng không nên làm theo kiểu “cất đâu hay đó”. Chỉ cần giữ nguyên, ghi nhớ, bảo quản đúng cách, bạn đã đảm bảo được 90% giá trị vàng mình bỏ tiền ra mua, và quan trọng nhất, không phải “mất ăn mất ngủ” mỗi khi giá vàng lên xuống.