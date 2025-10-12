Rút sổ tiết kiệm hơn 11 tỷ đồng để nghỉ hưu sớm và về quê, nữ quản lý “trắng tay” sau 3 năm, phải quay lại thành phố tìm việc: “Bình yên không hề rẻ”

Ở tuổi 45, chị Lâm từng là quản lý cấp cao trong một doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc. Với mong muốn rời xa nhịp sống vất vả ở thành phố, chị quyết định nghỉ hưu sớm, cùng chồng rút sổ tiết kiệm 3,2 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng) để về quê an dưỡng nơi quê nhà.

Giấc mơ an nhàn và quyết định nghỉ hưu sớm

Quê chị Lâm chỉ là một vùng nông thôn bình thường, cách Thâm Quyến nửa ngày đi xe. Đời sống người dân nơi đây đã phát triển hơn trước, nhưng chị vẫn tin rằng sự yên ả, giản dị của làng quê sẽ mang lại cho mình một tuổi già thanh thản. Khi chị về, bà con hàng xóm vui mừng, ai cũng đến thăm hỏi, chúc mừng “người con xa quê thành đạt”. Nhìn khung cảnh ấm áp đó, chị Lâm tin mình đã có một quyết định đúng đắn.

Hai tháng sau khi về quê, vợ chồng chị Lâm quyết định chi 600.000 NDT (hơn 2,2 tỷ đồng) để xây lại ngôi nhà cho bố mẹ. Căn nhà cũ đã gần 40 năm tuổi, dù được tu sửa nhiều lần nhưng đã xuống cấp trầm trọng.

Sau đó, chị chi thêm 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng) để xây một căn nhà cấp 4 bên cạnh. Đây là nơi vợ chồng chị sẽ sinh sống để tiện chăm sóc bố mẹ. Ngoài ra, chị còn đầu tư làm vườn, trồng rau, nuôi gà, với hy vọng cải thiện bữa ăn mỗi ngày và tận hưởng cuộc sống “an nhàn điền viên” từng mơ ước.

Thời gian đầu, cuộc sống ở quê đúng như những gì chị Lâm tưởng tượng: sáng nghe tiếng chim hót, chiều ngồi bên hiên nhà nhâm nhi chén trà, trò chuyện với hàng xóm. Vật giá ở quê không quá đắt đỏ, nếu chi tiêu hợp lý, số tiền còn lại hoàn toàn có thể giúp vợ chồng chị sống thoải mái đến cuối đời. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi những khoản chi “trên trời rơi xuống” liên tiếp xuất hiện.

2 năm sau khi về quê, người cháu trai của chị chuẩn bị cưới vợ. Ngoài khoản mừng cưới, chị Lâm còn cho cháu mượn thêm 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng) để xây nhà. Đứa cháu hứa hẹn 3 năm sẽ hoàn trả lại chị. Là người thân trong gia đình, lại mới trở về quê, chị không nỡ từ chối. Nhưng cũng từ đó, số tiền tiết kiệm của vợ chồng chị bắt đầu hao hụt nhanh chóng.

Khi dòng tiền cạn dần, yên bình hóa thành lo lắng

Sống ở quê, chị Lâm mới nhận ra chi phí sinh hoạt không hề ít như mình tưởng: “Ở phố nhiều năm, tôi đã quên mất nhịp sống và phong tục làng quê. Ở đây, tháng nào cũng có vài đám cưới, giỗ chạp, lễ hội. Người con xa quê như chị thường được mời khắp nơi, mỗi lần đi lại phải có phong bì mừng, quà biếu.

Chưa hết, dù vợ chồng chị Lâm chỉ quanh quẩn trong làng, nhưng mỗi lần gặp bạn bè cũ hay hàng xóm thân quen đều khó tránh khỏi những buổi tiệc tùng, ăn uống. Những khoản này cứ tích tiểu thành đại và ngốn kha khá tiền. Vợ chồng chị Lâm bắt đầu lo lắng vì chỉ sau vài năm, khoản tiết kiệm 3,2 triệu NDT đang cạn dần.

Bước sang năm thứ 3, số tiền còn lại chỉ đủ duy trì sinh hoạt thêm vài tháng. Người cháu vay tiền chưa thể trả, trong khi chi phí sửa nhà, mua sắm đồ đạc, quà biếu cưới hỏi vẫn tăng lên. Vì không còn thu nhập cố định như thời đi làm, vợ chồng chị đành phải đưa ra quyết định khó khăn: quay lại thành phố để tìm việc làm, ổn định lại cuộc sống.

Hiện tại, chị Lâm làm bán thời gian tại một công ty nhỏ ở Thâm Quyến, còn chồng chị phụ giúp người quen trong lĩnh vực dịch vụ. Họ vẫn mơ về một tuổi già an nhàn, nhưng giờ đây đã thực tế hơn trong mọi kế hoạch.

Nếu có ai hỏi chị Lâm có hối hận về quyết định năm xưa hay không, chị nói rằng “không hoàn toàn”. Việc trở về quê giúp chị hiểu cha mẹ hơn, gắn bó với họ nhiều hơn và nhận ra rằng sự bình yên thật sự không đến từ việc chạy trốn. Tuy nhiên, chị thừa nhận mình đã quá tự tin vào giấc mơ nghỉ hưu sớm mà không chuẩn bị kỹ cho thực tế cuộc sống.

“Thực tế không như mơ. Tôi tưởng rời thành phố là thoát khỏi áp lực, nhưng hóa ra yên bình cũng có cái giá của nó. Giờ tôi hiểu, muốn nghỉ hưu sớm thì không chỉ cần tiền, mà cần cả khả năng quản lý tài chính và sự tỉnh táo. Nếu không, chỉ vài năm, giấc mơ ‘an nhàn tuổi già’ sẽ biến thành bài học đắt giá,” chị Lâm nói.

