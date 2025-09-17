Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở một trường tiểu học tại TP HCM: Nhà trường báo cáo gì?

17-09-2025 - 15:50 PM | Sống

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết về sự việc nghi ngộ độc thực phẩm từ ngày 12-9, kết quả kiểm nghiệm thức ăn đều âm tính.

Báo cáo của Ban Xây dựng Đảng, Phường Linh Xuân- TP HCM về sự việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết, cho biết:

Vào sáng thứ 7 (6-9), sau khi nghe phụ huynh phản ánh có học sinh bán trú bị đau bụng, tiêu chảy, Ban Giám hiệu nhà trường khẩn trương xác minh và tổng hợp có 74/1.763 học sinh bán trú tại 14/45 lớp có biểu hiện đau bụng, trong đó có 71 em theo dõi tại nhà, 3 em được gia đình đưa vào bệnh viện theo dõi, với các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi.

Trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật, Ban Giám hiệu nhà trường, công ty cung cấp suất ăn, giáo viên chủ nhiệm các lớp có gọi điện thoại nắm thông tin, hỏi thăm sức khỏe và đến thăm các em tại bệnh viện. Ghi nhận sức khỏe các em ổn định, riêng còn 1 em chưa xuất viện do dùng thẻ bảo hiểm nên trong ngày thứ 2 (8-9) mới được làm hồ sơ xuất viện (em được gia đình cho về nhà).

Đến ngày 8-9, các em đi học bình thường, vắng 14 em do phụ huynh muốn các em được ở nhà nghỉ thêm, hiện tại sức khỏe các em ổn định. Đến 9 giờ sáng ngày 9-9, các em đi học bình thường, 4 em gia đình xin phép nghỉ thêm. Sức khỏe các em học sinh đều ổn định, không phát sinh thêm các ca mới.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở một trường tiểu học tại TP HCM: Nhà trường báo cáo gì?- Ảnh 1.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết đã có báo cáo sự việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường

Trong báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết, về đơn vị cung cấp suất ăn: Nhà trường có hợp đồng cung cấp suất ăn trưa với Công ty TNHH đầu tư kinh doanh xuất nhập khẩu Quang Minh có địa chỉ ở số 213/19 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM.Thực đơn ngày 5-9, như sau: Buổi trưa, gồm: bánh canh cua, thịt băm, chuối; bữa ăn xế là bánh flan Ánh Hồng. Tổng số suất ăn là 1.763 suất.

Cũng theo báo cáo, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết và đơn vị cung cấp suất ăn đã lấy mẫu gởi kiểm định vào trưa ngày 7-9.  

Theo báo cáo của Ban Xây dựng Đảng- Phường Linh Xuân, Đảng ủy chỉ đạo UBND phường phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức điều tra ngộ độc và xử lý ngộ độc theo quy trình, tổng hợp báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm cho UBND phường; Tăng cường kiểm tra liên ngành các cơ sở, hộ kinh doanh, cá nhân cung cấp thực phẩm có liên quan đến các ca nghi ngờ ngộ độc; Chỉ đạo cấp ủy chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe học sinh; Tăng cường giám sát và củng cố hệ thống tự đánh giá, kiểm tra về an toàn thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường; Nhanh chóng làm việc với công ty cấp suất ăn để chấn chỉnh tình hình trên, đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường.

Đến ngày 12-9, nhà trường nhận được kết quả xét nghiệm mẫu phẩm thức ăn, kết quả tất cả đều âm tính các chủng vi khuẩn và nấm mốc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dù kết quả kiểm nghiệm đã được công bố, sức khỏe học sinh cũng như các báo cáo liên quan đến sự việc, nhưng những ngày qua, nhiều bài viết trên mạng xã hội tiếp tục lấy lại những thông tin cũ, ban đầu để thu hút sự tranh luận của phụ huynh.

Bác sĩ dặn nhớ kỹ những điều này nếu không muốn cả nhà ngộ độc thực phẩm

Theo Đặng Trinh

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
53 năm trước, 300 người suốt 4 ngày đêm đã làm nên 1 "kỳ tích" lịch sử: Đại tá, Nhà giáo Nhân dân sáng lập trường Nguyễn Siêu tiết lộ, mong thế hệ sau viết tiếp câu chuyện tự hào

53 năm trước, 300 người suốt 4 ngày đêm đã làm nên 1 "kỳ tích" lịch sử: Đại tá, Nhà giáo Nhân dân sáng lập trường Nguyễn Siêu tiết lộ, mong thế hệ sau viết tiếp câu chuyện tự hào Nổi bật

1 trường quốc tế đa cấp học phí gần 1 tỷ đồng/năm là "nơi gửi vàng" của hàng loạt người nổi tiếng, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng theo học

1 trường quốc tế đa cấp học phí gần 1 tỷ đồng/năm là "nơi gửi vàng" của hàng loạt người nổi tiếng, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng theo học Nổi bật

Nên mua khoai lang củ thon dài hay tròn mập? Người sành ăn chỉ mua một loại

Nên mua khoai lang củ thon dài hay tròn mập? Người sành ăn chỉ mua một loại

15:40 , 17/09/2025
Ở đây tắc đường nhưng ai cũng muốn lao vào

Ở đây tắc đường nhưng ai cũng muốn lao vào

15:08 , 17/09/2025
Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về!

Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về!

15:03 , 17/09/2025
Đi rút 900 triệu người thân ở nước ngoài gửi về xây nhà, nhân viên ngân hàng nói nhỏ: Tài khoản = 0, đã rút sạch cách đây 2 ngày

Đi rút 900 triệu người thân ở nước ngoài gửi về xây nhà, nhân viên ngân hàng nói nhỏ: Tài khoản = 0, đã rút sạch cách đây 2 ngày

14:47 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên