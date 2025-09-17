Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở một trường tiểu học tại TP HCM: Nhà trường báo cáo gì?

Báo cáo của Ban Xây dựng Đảng, Phường Linh Xuân- TP HCM về sự việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết, cho biết:

Vào sáng thứ 7 (6-9), sau khi nghe phụ huynh phản ánh có học sinh bán trú bị đau bụng, tiêu chảy, Ban Giám hiệu nhà trường khẩn trương xác minh và tổng hợp có 74/1.763 học sinh bán trú tại 14/45 lớp có biểu hiện đau bụng, trong đó có 71 em theo dõi tại nhà, 3 em được gia đình đưa vào bệnh viện theo dõi, với các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi.

Trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật, Ban Giám hiệu nhà trường, công ty cung cấp suất ăn, giáo viên chủ nhiệm các lớp có gọi điện thoại nắm thông tin, hỏi thăm sức khỏe và đến thăm các em tại bệnh viện. Ghi nhận sức khỏe các em ổn định, riêng còn 1 em chưa xuất viện do dùng thẻ bảo hiểm nên trong ngày thứ 2 (8-9) mới được làm hồ sơ xuất viện (em được gia đình cho về nhà).

Đến ngày 8-9, các em đi học bình thường, vắng 14 em do phụ huynh muốn các em được ở nhà nghỉ thêm, hiện tại sức khỏe các em ổn định. Đến 9 giờ sáng ngày 9-9, các em đi học bình thường, 4 em gia đình xin phép nghỉ thêm. Sức khỏe các em học sinh đều ổn định, không phát sinh thêm các ca mới.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết đã có báo cáo sự việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường

Trong báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết, về đơn vị cung cấp suất ăn: Nhà trường có hợp đồng cung cấp suất ăn trưa với Công ty TNHH đầu tư kinh doanh xuất nhập khẩu Quang Minh có địa chỉ ở số 213/19 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM.Thực đơn ngày 5-9, như sau: Buổi trưa, gồm: bánh canh cua, thịt băm, chuối; bữa ăn xế là bánh flan Ánh Hồng. Tổng số suất ăn là 1.763 suất.

Cũng theo báo cáo, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết và đơn vị cung cấp suất ăn đã lấy mẫu gởi kiểm định vào trưa ngày 7-9.

Theo báo cáo của Ban Xây dựng Đảng- Phường Linh Xuân, Đảng ủy chỉ đạo UBND phường phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức điều tra ngộ độc và xử lý ngộ độc theo quy trình, tổng hợp báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm cho UBND phường; Tăng cường kiểm tra liên ngành các cơ sở, hộ kinh doanh, cá nhân cung cấp thực phẩm có liên quan đến các ca nghi ngờ ngộ độc; Chỉ đạo cấp ủy chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe học sinh; Tăng cường giám sát và củng cố hệ thống tự đánh giá, kiểm tra về an toàn thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường; Nhanh chóng làm việc với công ty cấp suất ăn để chấn chỉnh tình hình trên, đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường.

Đến ngày 12-9, nhà trường nhận được kết quả xét nghiệm mẫu phẩm thức ăn, kết quả tất cả đều âm tính các chủng vi khuẩn và nấm mốc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dù kết quả kiểm nghiệm đã được công bố, sức khỏe học sinh cũng như các báo cáo liên quan đến sự việc, nhưng những ngày qua, nhiều bài viết trên mạng xã hội tiếp tục lấy lại những thông tin cũ, ban đầu để thu hút sự tranh luận của phụ huynh.