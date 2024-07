Cửa hít điện BMW kẹp tay chủ xe: Nạn nhân được bồi thường 1,9 triệu USD, mở ra tranh luận về an toàn

Gần đây, một vụ kiện kéo dài đã kết thúc với việc chủ sở hữu BMW X5 được bồi thường 1,9 triệu USD sau khi bị cửa hít điện của xe cắt đứt ngón tay cái. Vụ việc xảy ra vào tháng 7 năm 2016, khi Godwin Boateng, một kỹ sư phần mềm ở New York, Mỹ, đã bị tai nạn nghiêm trọng với chiếc BMW X5 đời 2013 của mình.

Tháng 7/2024, sau hơn 7 năm tranh tụng, bồi thẩm đoàn Mỹ đã đưa ra phán quyết bất ngờ: BMW phải bồi thường 1,9 triệu USD cho ông Boateng. Mặc dù BMW không bị kết luận là có lỗi sản xuất, bồi thẩm đoàn khẳng định họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho vụ tai nạn.

Theo lời kể của Boateng, vào thời điểm tai nạn, cửa tài xế của chiếc BMW X5 đang mở khoảng 30 cm. Khi ông kích hoạt chức năng cửa hít điện, cánh cửa bất ngờ đóng lại và kẹp đứt ngón tay cái của ông. Dù đã được đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng ông Boateng không thể khôi phục hoàn toàn chức năng của ngón tay. Sự cố này đã khiến ông mất khả năng làm việc như trước, ảnh hưởng lớn đến thu nhập và cuộc sống hàng ngày.

Sau tai nạn, Boateng đã đệ đơn kiện BMW đòi bồi thường 3 triệu USD, với lý do tai nạn đã khiến ông mất thu nhập hàng năm khoảng 250.000 USD. BMW, sau khi kiểm tra chiếc X5 liên quan, đã kết luận rằng "chức năng cửa hít điện không có vấn đề gì" và từ chối yêu cầu bồi thường. Hãng xe này cho rằng người tiêu dùng có lỗi khi để ngón tay vào giữa cửa khi cửa đang đóng, và rằng "mọi người đều biết rằng không nên đặt ngón tay hoặc các bộ phận cơ thể khác vào giữa cửa khi cửa đang đóng".

Hiện tại, vụ án đã được đưa ra xét xử, và sau hơn 7 năm kiện tụng, bồi thẩm đoàn Mỹ đã ra phán quyết rằng BMW phải bồi thường cho chủ xe 1,9 triệu USD. Điều đáng chú ý là BMW không bị kết tội do khiếm khuyết trong thiết kế hoặc chức năng cửa hít điện, nhưng bồi thẩm đoàn cho rằng hãng xe này phải chịu trách nhiệm 100% về chấn thương của ông Boateng.

Trong quá trình xét xử, ông Boateng đã nhắc lại rằng BMW đã nhận thức được các vấn đề an toàn tiềm ẩn của chức năng cửa hít điện từ năm 2002. Điều này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc đảm bảo an toàn cho người sử dụng. BMW tiếp tục phản bác sau phán quyết rằng "không có khiếm khuyết nào trên xe hoặc phần mềm đóng cửa".

Vụ kiện này đã thu hút sự chú ý lớn của công chúng và đặt ra những câu hỏi quan trọng về an toàn trong thiết kế xe hơi. Liệu vụ kiện này có dẫn đến những thay đổi trong thiết kế cửa hít điện tập trung vào sự an toàn của người dùng hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu BMW có kế hoạch kháng cáo kết quả vụ kiện hay không.

Hiện tại, BMW vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về phán quyết này và cũng chưa rõ liệu họ có kháng cáo hay không. Vụ kiện này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của nhà sản xuất xe hơi đối với sự an toàn của người dùng và liệu các quy định hiện hành về an toàn xe có cần được bổ sung hay không.

Từ vụ kiện này, có một số bài học quan trọng mà người tiêu dùng và các nhà sản xuất ô tô cần rút ra. Đối với người tiêu dùng, việc hiểu rõ các chức năng và tính năng an toàn của xe là rất quan trọng. Việc cẩn thận và tuân thủ các hướng dẫn an toàn có thể giúp tránh những tai nạn đáng tiếc.

Đối với các nhà sản xuất, vụ kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên tục cải tiến và kiểm tra các tính năng an toàn trên xe. Dù không bị kết tội do khiếm khuyết trong thiết kế hoặc chức năng cửa hít điện, nhưng việc BMW phải bồi thường số tiền lớn cho thấy rằng người tiêu dùng kỳ vọng rất cao vào sự an toàn và chất lượng của sản phẩm. Các nhà sản xuất cần chú trọng hơn đến việc phát hiện và giải quyết các vấn đề an toàn tiềm ẩn, đảm bảo rằng mọi tính năng đều hoạt động an toàn và hiệu quả trong mọi tình huống.