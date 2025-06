CUBHCM tổ chức Hội thảo ESG: “Chìa khóa” mở lối phát triển bền vững

ESG: Xu hướng toàn cầu và thách thức nội tại

Với chủ đề "Better Together – Đồng tâm nâng tầm sức mạnh" xuyên suốt chiến dịch kỷ niệm 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh TP.HCM (CUBHCM) tổ chức hội thảo "ESG: Những thách thức và giải pháp cho phát triển bền vững", khẳng định cam kết thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững. Trong bối cảnh các tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ đến chiến lược kinh doanh toàn cầu, sự kiện mang đến góc nhìn thiết thực cho doanh nghiệp đang tìm hướng đi bền vững.

Là ngân hàng thương mại thuộc Tập đoàn Tài chính Cathay – một trong những định chế tài chính hàng đầu châu Á, Ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd. (CUB) không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính mà còn là đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh. Từ năm 2015, CUB đã là ngân hàng tiên phong áp dụng Nguyên tắc Xích đạo (The Equator Principles), bảo đảm các dự án mà CUB cấp vốn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rủi ro môi trường và xã hội, tạo nền tảng cho phát triển tài chính bền vững trong kinh doanh.

Ông Michael Wen - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank

Phát biểu tại hội thảo, ông Michael Wen – Phó Tổng Giám đốc của CUB – nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn hỗ trợ khách hàng trong nắm bắt xu hướng ESG bằng cách đưa ra thông tin, chia sẻ chi tiết, thực tế về các xu hướng toàn cầu và địa phương, diễn biến pháp lý, các phương thức triển khai thực tế để nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp.Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam mang đến cả cơ hội lẫn thách thức trong hành trình phát triển bền vững, và sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và nhà hoạch định chính sách là chìa khóa để thúc đẩy những thay đổi đột phá".

Cũng tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Nam – Lãnh đạo Dịch vụ ESG, Công ty PwC Việt Nam – đã chỉ ra những rào cản mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước đang gặp phải: "Khoảng 39% doanh nghiệp chưa từng nghe đến ESG và hơn 60% không rõ về các quy định liên quan. Rào cản chủ yếu là do những hạn chế về tài chính, thiếu hướng dẫn pháp lý cụ thể và đội ngũ nhân sự chuyên sâu".

Để khắc phục, ông Nam cho rằng doanh nghiệp cần đầu tư vào đào tạo ESG nội bộ, xây dựng hệ thống dữ liệu báo cáo đáng tin cậy, chủ động tìm kiếm đối tác tài chính xanh và kết nối với các hiệp hội ngành để học hỏi.

CUBHCM đã thực hiện nhiều bước tiến cụ thể nhằm thúc đẩy ESG tại thị trường Việt Nam

Thực tiễn triển khai và mô hình hiệu quả

Dù còn nhiều thách thức, việc triển khai ESG tại Việt Nam đang có chuyển biến tích cực. Ở cấp độ chính sách, Chính phủ đã ban hành Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030. Hội thảo cũng ghi nhận chia sẻ từ đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trong triển khai ESG như IDICO Industrial Park, Schneider Electric, Ares International Certification, Dan-D Foods và Micro Electricity.

Cụ thể, IDICO Industrial Park đã áp dụng mô hình "công nghiệp xanh" như lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà xưởng, tái sử dụng nước thải và xây dựng nhà ở xã hội tiện ích phục vụ người lao động. Trong khi đó, Schneider Electric với cam kết "Net Zero vào 2050" đang đẩy mạnh phát triển công nghệ năng lượng sạch và phi các-bon hóa lưới điện.

Đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trong triển khai ESG và CUB cùng tham gia phiên thảo luận.

Cathay United Bank – Đối tác đồng hành phát triển bền vững cùng doanh nghiệp Việt

Tính đến năm 2024, CUB đã nhận được gần 90 giải thưởng quốc tế uy tín trong các lĩnh vực quản lý tài sản, đổi mới số và thực hành ESG, khẳng định vị thế tiên phong. Đáng chú ý, gần đây nhất CUB cũng nằm trong nhóm 20% dẫn đầu bảng xếp hạng tài chính bền vững của Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC).

Với định hướng xem Việt Nam là "ngôi nhà thứ hai", CUB đã thực hiện nhiều bước tiến cụ thể nhằm thúc đẩy ESG tại thị trường nước ta. Đặc biệt, ngân hàng đã hợp tác với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) để tài trợ dự án điện gió trên bờ lớn bậc nhất Việt Nam tại Ninh Thuận, với tổng vốn đầu tư lên tới 107 triệu USD.

Bên cạnh đó, CUBHCM đã triển khai các gói cho vay thương mại xanh (Green Loan) dưới hình thức cấp vốn CAPEX nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các dự án thân thiện với môi trường. Các nhà máy thuộc giai đoạn đầu của chương trình cũng là những cơ sở tiên phong tại miền Bắc Việt Nam đạt chứng chỉ công trình xanh quốc tế LEED.

Ông Lu Wei Chieh, Tổng giám đốc Chi nhánh CUBHCM khẳng định sự hợp tác là yếu tố then chốt để tạo ra thay đổi dài hạn.

Ông Lu Wei Chieh, Tổng giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh TP.HCM – chia sẻ: "Hội thảo hôm nay là nơi chúng ta nhìn thẳng vào những thách thức thực tế và cùng nhau tìm ra giải pháp khả thi cho ESG và phát triển bền vững. Từ chuyển đổi năng lượng, chiến lược ESG cho đến các câu chuyện doanh nghiệp, tất cả đều cho thấy, sự hợp tác là yếu tố then chốt để tạo ra thay đổi dài hạn."

Là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm hoạt động tại Việt Nam, hội thảo lần này tái khẳng định cam kết của CUB trong việc kết nối con người, ý tưởng và giải pháp. Với thông điệp "Better Together – Đồng tâm nâng tầm sức mạnh", ngân hàng nhấn mạnh ESG là trách nhiệm chung, cần sự đồng lòng giữa doanh nghiệp, tài chính và cộng đồng để tiến xa hơn.