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Cục CSGT bác tin "người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy đều bị phạt"

| | Kinh tế số

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khẳng định thông tin "người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy đều bị phạt" là không chính xác.

Trước thông tin lan truyền rằng "từ ngày 15/8, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi xe máy sẽ bị phạt đến 600.000 đồng", Cục CSGT cho biết đây là cách hiểu chưa chính xác về quy định mới.

Thanh niên thông tin, theo Cục CSGT, Điều 6 Nghị định 238/2026 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 điều 18 quy định xử phạt đối với "người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô".

Sau khi hợp nhất quy định tại Nghị định 168/2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026, mức phạt áp dụng là 400.000 - 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô.

Cục CSGT nhấn mạnh, quy định trên không đồng nghĩa người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại "xe máy" đều bị xử phạt. Nguyên nhân là cách gọi xe máy trong đời sống hằng ngày khác với cách phân loại phương tiện theo quy định pháp luật.

Người từ đủ 16 tuổi trở lên vẫn được quyền điều khiển xe gắn máy theo quy định. (Ảnh: Thanh niên)

VietnamNet thông tin, quy định này được xây dựng trên cơ sở phân loại phương tiện tại Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, xe mô tô là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, không bao gồm xe gắn máy; đối với xe ba bánh, khối lượng bản thân không lớn hơn 400kg.

Trong khi đó, xe gắn máy là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h.

Nếu sử dụng động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50cm3; nếu sử dụng động cơ điện thì công suất không lớn hơn 4kW. Xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.

Như vậy, quy định xử phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô tại Nghị định số 238/NĐ-CP không thay đổi về bản chất so với Nghị định số 168/NĐ-CP, mà chỉ điều chỉnh cách diễn đạt để thống nhất với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

"Người từ đủ 16 tuổi trở lên vẫn được quyền điều khiển xe gắn máy theo quy định", đại diện Cục CSGT khẳng định.

Theo PV

Đời sống pháp luật

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