Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cục CSGT nghiên cứu, đề xuất tăng nặng mức xử phạt hành vi che biển số

12-11-2025 - 13:39 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trước việc một số người điều khiển phương tiện che biển số để "qua mặt" camera trí tuệ nhân tạo (camera AI), tránh bị xử phạt vi phạm, Cục CSGT cho biết hành động này là cố ý thực hiện vi phạm, nên sẽ nghiên cứu, đề xuất tăng nặng mức xử phạt.

Cục CSGT nghiên cứu, đề xuất tăng nặng mức xử phạt hành vi che biển số- Ảnh 1.

Hình ảnh tài xế che biển số xe. Ảnh: Thanh Hà

Theo Cục CSGT, thời gian gần đây, khi hệ thống camera AI được triển khai trên các tuyến đường đã xuất hiện tình trạng một số xe ô tô, mô tô, xe gắn máy dán, che biển số hoặc dán làm sai lệch chữ và số trên biển số xe, hòng qua mặt cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, còn tình trạng một số đối tượng lợi dụng việc dán, che biển số để hoạt động phạm tội, tránh bị truy bắt, truy tìm.

Cục CSGT xác định, hành động này là cố ý trực tiếp thực hiện vi phạm. Động cơ là để trốn tránh việc xử lý của lực lượng CSGT và các cơ quan chức năng, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Đối với các hành vi vi phạm, quy định của pháp luật hiện hành cũng đã nghiêm khắc. Theo đó, xe ô tô vi phạm sẽ bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; xe mô tô, xe gắn máy bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính răn đe, thời gian tới, Cục CSGT sẽ nghiên cứu, đề xuất tiếp tục tăng nặng mức xử lý đối với nhóm hành vi như: điều khiển xe gắn biển không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe.

Cục CSGT cho biết mong tiếp tục nhận được những clip, hình ảnh ghi lại các lái xe dán, che biển số để xử lý nghiêm.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

Từ Khóa:
giao thông

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuất nhập khẩu bứt phá, thu ngân sách vượt 379.000 tỷ đồng

Xuất nhập khẩu bứt phá, thu ngân sách vượt 379.000 tỷ đồng Nổi bật

Đà Nẵng muốn là gì trên bản đồ thế giới?

Đà Nẵng muốn là gì trên bản đồ thế giới? Nổi bật

Hơn 9 tỉ đồng để khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo D'ran và Gia Bắc

Hơn 9 tỉ đồng để khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo D'ran và Gia Bắc

11:53 , 12/11/2025
TP của Việt Nam tăng tốc, quyết xây đại công trình 16.000 ha đẳng cấp Olympic khiến khu vực trầm trồ

TP của Việt Nam tăng tốc, quyết xây đại công trình 16.000 ha đẳng cấp Olympic khiến khu vực trầm trồ

11:45 , 12/11/2025
Hà Nội nghiên cứu trục cảnh quan sông Hồng quy mô 11.000 ha, vốn đầu tư hơn 400.000 tỷ đồng

Hà Nội nghiên cứu trục cảnh quan sông Hồng quy mô 11.000 ha, vốn đầu tư hơn 400.000 tỷ đồng

10:31 , 12/11/2025
Đề xuất mới liên quan đến tất cả ô tô ở Hà Nội và TPHCM, 3 năm nữa sẽ thực hiện

Đề xuất mới liên quan đến tất cả ô tô ở Hà Nội và TPHCM, 3 năm nữa sẽ thực hiện

10:30 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên