Cục CSGT thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông trên 2 tuyến cao tốc từ 15/8

14-08-2025 - 14:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục CSGT đã có thông báo quan trọng tới tất cả tài xế trên 2 tuyến cao tốc huyết mạch từ ngày 15/8.

Ngày 14/8, Cục CSGT cho biết sẽ tiến hành thí điểm phân làn đường và quy định tốc độ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ ngày 15/8.

Trước đó, ngày 13/8, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Xuất phát từ đề nghị của Cục CSGT, sau khi trao đổi và thống nhất giữa hai đơn vị, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo và được Bộ Xây dựng đồng ý cho tổ chức thực hiện phương án thí điểm như sau:

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội- Hải Phòng

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép: 120 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 90 km/h.

- Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm:

+ Ô tô tải thông dụng, trừ: ô tô tải Pickup ca - bin đơn, ô tô tải Pickup ca - bin kép, ô tô tải VAN;

+ Ô tô tải chuyên dùng, trừ ô tô chở tiền;

+ Ô tô chuyên dùng;

+ Ô tô đầu kéo;

+ Ô tô kéo moóc.

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép: 120 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 80 km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép: 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 60 km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Cục CSGT thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông trên 2 tuyến cao tốc từ 15/8- Ảnh 1.

Ảnh: Cục CSGT

Đối với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép: 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 80 km/h.

- Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm:

+ Ô tô tải thông dụng, trừ: ô tô tải Pickup ca - bin đơn, ô tô tải Pickup ca - bin kép, ô tô tải VAN;

+ Ô tô tải chuyên dùng, trừ ô tô chở tiền;

+ Ô tô chuyên dùng;

+ Ô tô đầu kéo;

+ Ô tô kéo moóc.

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép: 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 70 km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép: 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 60 km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Cục CSGT thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông trên 2 tuyến cao tốc từ 15/8- Ảnh 2.

Ảnh: Cục CSGT

Tiến hành sơn thông tin tốc độ tối đa cho phép tại một số vị trí phù hợp, dễ quan sát trên mặt đường nhằm nhắc lại thông tin của các biển báo tốc độ tối đa cho phép tương tứng trên tuyến để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm là một tháng kể từ ngày 15/8/2025.

Theo Thái Hà

Đời sống và Pháp luật

