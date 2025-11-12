Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cục CSGT thông báo khẩn về vấn đề liên quan đến tất cả người tham gia giao thông trên cả nước

12-11-2025 - 20:16 PM | Xã hội

Đây cũng là vấn đề mà tất cả người tham gia giao thông quan tâm và lo lắng.

Thời gian gần đây, nhiều trường hợp người vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại đã bị CSGT xử phạt thông qua phản ánh của người dân trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm hành vi này nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ vẫn là vấn đề khiến nhiều người băn khoăn: Liệu có bị xử phạt hay không?

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, hành vi “dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ” là bị nghiêm cấm. Điều này nhằm ngăn ngừa việc người điều khiển phương tiện mất tập trung, không làm chủ tốc độ hoặc xử lý tình huống kịp thời khi đang lưu thông.

Mới đây, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, việc sử dụng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ không bị xem là vi phạm. Bởi lẽ, tại thời điểm đó, người điều khiển phương tiện không được coi là đang lái xe di chuyển mà chỉ đang “tạm dừng chờ” theo tín hiệu giao thông. Do đó, CSGT sẽ không xử phạt đối với trường hợp này.

Dù vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên hạn chế sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ, vì thói quen này vẫn có thể gây mất tập trung, khiến người điều khiển phản xạ chậm khi đèn chuyển xanh hoặc tiềm ẩn nguy cơ va chạm bất ngờ.

Theo Nghị định 168, người lái ô tô dùng tay cầm điện thoại khi đang điều khiển xe di chuyển sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu hành vi này gây tai nạn, mức phạt tăng lên 20 – 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT thông báo khẩn về vấn đề liên quan đến tất cả người tham gia giao thông trên cả nước- Ảnh 1.

Đối với người điều khiển xe máy, mức phạt là 800.000 – 1.000.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe, và nếu gây tai nạn thì bị phạt 10 – 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Những quy định này được xem là cần thiết nhằm răn đe, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và cộng đồng.

Cục CSGT thông báo khẩn về vấn đề liên quan đến tất cả người tham gia giao thông trên cả nước- Ảnh 2.


Theo Thái Hà

