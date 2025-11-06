Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cục CSGT thông báo khẩn về việc tạm cấm đường

06-11-2025 - 19:35 PM | Xã hội

Cục CSGT vừa ra thông báo tạm cấm lưu thông một nửa tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo dự báo, bão số 13 dự kiến đổ bộ vào đất liền khu vực Quảng Ngãi và Bình Định lúc 19hngày 6/11, với sức gió mạnh cấp 10–13, giật cấp 15–16, gây mưa to đến rất to trên diện rộng. 

Thời tiết xấu, gió giật mạnh có thể khiến cây xanh, bảng quảng cáo và hệ thống biển báo trên tuyến cao tốc bị gãy đổ, đặc biệt trong điều kiện ban đêm, mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Mưa lớn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Clip: Cục CSGT).

Để chủ động ứng phó, Cục Cảnh sát giao thông thông báo tạm thời cấm đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn từ Km64 (nút giao Tam Kỳ) đến Km131+500 (nút giao Quảng Ngãi), bắt đầu từ 18h30 ngày 6/11 cho đến khi có thông báo mới.

Cục CSGT khuyến cáo người dân, lái xe và các phương tiện chủ động theo dõi thông tin thời tiết, điều chỉnh lộ trình di chuyển hợp lý, không dừng, đỗ hoặc trú bão trên tuyến cao tốc để tránh nguy cơ mất an toàn, đồng thời tìm nơi tránh trú an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần hỗ trợ, người dân, lái xe hãy liên hệ ngay đường dây nóng của Cục CSGT qua số điện thoại: 1900.8099 để được hướng dẫn và trợ giúp kịp thời.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị mọi người nâng cao ý thức chấp hành quy định, phối hợp cùng lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần giữ gìn an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong thời điểm bão số 13 đang diễn biến phức tạp.

Theo Duy Anh

