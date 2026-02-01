Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cục CSGT thông báo tới tất cả chủ ô tô, xe máy đã bán hoặc cho, tặng xe

01-02-2026 - 08:57 AM | Xã hội

Người dân cần làm thủ tục chuyển nhượng, thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định nếu đã bán, cho, tặng, chuyển quyền sở hữu phương tiện.

Cục CSGT cho biết đã nhận được nhiều thắc mắc của người dân đối với trường hợp phương tiện do mình đứng tên trên giấy đăng ký xe đã bán, cho, tặng, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi biển số (hoặc sang tên, chuyển chủ) hoặc bị mất cắp (nhưng chưa trình báo) thì phải làm gì?

Trả lời về vấn đề này, Cục CSGT cho hay: Theo quy định, công dân, tổ chức là chủ xe phải thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe (cung cấp bản sao hợp đồng mua bán và đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe) khi bán, cho tặng xe.

Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu đăng ký xe. Do vậy đề nghị công dân đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe Công an địa phương (Công an xã, phường hoặc Phòng CSGT Công an tỉnh, thành phố) để đề nghị cán bộ đăng ký xe rà soát, làm sạch dữ liệu, kê khai tình trạng phương tiện do mình đứng tên chủ xe.

Cục CSGT thông báo tới tất cả chủ ô tô, xe máy đã bán hoặc cho, tặng xe - Ảnh 1.

Trường hợp cán bộ không tiếp nhận thực hiện kê khai thu thập dữ liệu làm sạch và hướng dẫn cụ thể, công dân cung cấp thông tin phán ánh đến Cục CSGT (qua App VNeTraffic; Fanpage Facebook Cục CSGT; số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố) để đề nghị kiểm điểm cán bộ.

Cục CSGT thông báo tới tất cả chủ ô tô, xe máy đã bán hoặc cho, tặng xe - Ảnh 2.

Số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình thực hiện, khi cơ quan đăng ký xe xác định được chủ xe đang quản lý, sử dụng phương tiện, sẽ thông báo để công dân phối hợp hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định.

Trong thời gian chưa liên hệ và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng chính thức, công dân vẫn là chủ xe hợp pháp đứng tên phương tiện và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến chiếc xe.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ Nổi bật

Ra quyết định bắt tạm giam Giám đốc Lương Thế Hiệp sinh năm 1994

Ra quyết định bắt tạm giam Giám đốc Lương Thế Hiệp sinh năm 1994 Nổi bật

Từ 1/7, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã được cấp hộ chiếu công vụ

Từ 1/7, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã được cấp hộ chiếu công vụ

08:39 , 01/02/2026
Dự báo thời tiết ngày 1/2: Miền Bắc trời rét, Hà Nội thấp nhất 14°C

Dự báo thời tiết ngày 1/2: Miền Bắc trời rét, Hà Nội thấp nhất 14°C

08:08 , 01/02/2026
Xổ số Vietlott có vé trúng giải Jackpot 2

Xổ số Vietlott có vé trúng giải Jackpot 2

07:41 , 01/02/2026
Đã tìm ra nam thanh niên đeo khẩu trang, che biển số xe, sàm sỡ cô gái trẻ ở TPHCM

Đã tìm ra nam thanh niên đeo khẩu trang, che biển số xe, sàm sỡ cô gái trẻ ở TPHCM

07:33 , 01/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên