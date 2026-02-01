Cục CSGT thông báo tới tất cả chủ ô tô, xe máy đã bán hoặc cho, tặng xe

Cục CSGT cho biết đã nhận được nhiều thắc mắc của người dân đối với trường hợp phương tiện do mình đứng tên trên giấy đăng ký xe đã bán, cho, tặng, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi biển số (hoặc sang tên, chuyển chủ) hoặc bị mất cắp (nhưng chưa trình báo) thì phải làm gì?

Trả lời về vấn đề này, Cục CSGT cho hay: Theo quy định, công dân, tổ chức là chủ xe phải thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe (cung cấp bản sao hợp đồng mua bán và đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe) khi bán, cho tặng xe.

Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu đăng ký xe. Do vậy đề nghị công dân đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe Công an địa phương (Công an xã, phường hoặc Phòng CSGT Công an tỉnh, thành phố) để đề nghị cán bộ đăng ký xe rà soát, làm sạch dữ liệu, kê khai tình trạng phương tiện do mình đứng tên chủ xe.

Trường hợp cán bộ không tiếp nhận thực hiện kê khai thu thập dữ liệu làm sạch và hướng dẫn cụ thể, công dân cung cấp thông tin phán ánh đến Cục CSGT (qua App VNeTraffic; Fanpage Facebook Cục CSGT; số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố) để đề nghị kiểm điểm cán bộ.

Số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình thực hiện, khi cơ quan đăng ký xe xác định được chủ xe đang quản lý, sử dụng phương tiện, sẽ thông báo để công dân phối hợp hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định.

Trong thời gian chưa liên hệ và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng chính thức, công dân vẫn là chủ xe hợp pháp đứng tên phương tiện và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến chiếc xe.