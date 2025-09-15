Cục CSHS triệt phá đường dây cá độ bóng đá 4.500 tỷ đồng

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Đắk Lắk và triệu tập 31 đối tượng liên quan.

Cơ quan Công an đã thu giữ 1 tỷ đồng, 1 xe ô tô, 41 máy điện thoại, 5 máy tính, 2 máy tính và nhiều đồ vật tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, tháng 7/2024, Hoàng Tạ Minh Cường kết bạn với đối tượng người nước ngoài qua Telegram cấp tài khoản siêu tổng đại lý Super (hạn mức tín dụng 7.000.000 điểm, quy đổi 1 điểm tương đương 6.000 đồng, tương đương 70 tỷ đồng) để hoạt động cá độ bóng đá.

Sau đó, Cường đã thuê Ngô Thanh Tùng, Ngô Xuân Huy, Vương Văn Khương, Trần Văn Huấn tính tiền thắng thua, sử dụng tài khoản tại các ngân hàng chuyển nhận tiền tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, Cường còn chia tách tài khoản siêu tổng đại lý thành nhiều cấp gồm Master, Agent, Member để giao cho các đối tượng Nguyễn Chí Tỉnh, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Hồng Giang, Nguyễn Khắc Tâm… Các đối tượng tiếp tục chia nhỏ tài khoản đại lý Master, Agent thành các tài khoản Member để giao lại cho nhiều người khác đánh cá độ bóng đá nhằm thu lời bất chính.

Các đối tượng khác trong đường dây này sử dụng tài khoản cấp Member được chia tách từ hệ thống tài khoản siêu tổng đại lý Super để cá độ nhiều trận đấu bóng đá các giải khác nhau, trong đó có nhiều trận đấu đã cá độ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày thứ 2 hàng tuần, các đối tượng trả tiền thắng thua cá độ thông qua trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản mở tại các ngân hàng.

Cơ quan điều tra kiểm tra tài khoản siêu tổng đại lý Super xác định trong thời gian từ ngày tháng 11/2024 đến ngày 9/9/2025, tổng số tiền sử dụng để đánh cá độ các trận đấu bóng đá trên các tài khoản khoảng 90 triệu điểm, tương đương với số tiền 4.500 tỷ đồng.

Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ (đã được Viện KSND tối cao -Vụ 2 ra quyết định phê chuẩn) đối với 25 đối tượng.

Trong đó, 12 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Hoàng Tạ Minh Cường, Ngô Xuân Huy, Trần Hữu Quân, Trần Văn Huấn, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh, Bùi Trọng Tưởng, Trần Hồng Giang, Nguyễn Văn Hiếu, Bùi Văn Tuấn, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Minh Tuấn.

13 đối tượng còn lại bị tạm giữ về hành vi “Đánh bạc” gồm: Nguyễn Chí Tỉnh, Đinh Trọng Bộ, Nguyễn Mạnh Quyết, Chu Đức Tấn, Vũ Đắc Viên, Nguyễn Văn Tuấn, Vương Văn Anh, Trần Việt Hùng, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Văn Chuẩn, Vương Sỹ Hào, Nguyễn Đình Đại, Nguyễn Xuân Hiếu.

Hiện, Cục CSHS đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương đấu tranh khai thác đối tượng để làm rõ hành vi phạm tội, truy xét, mở rộng điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.