Cục Điện ảnh phản hồi về việc bộ phim có Miu Lê có tiếp tục được chiếu hay không

Theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, đã được VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng phê chuẩn, công dân Lê Ánh Nhật (Miu Lê) được xác định là đối tượng thụ hưởng trong vụ án. Do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, Miu Lê không bị khởi tố. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ sinh năm 1991 vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời thực hiện biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn một năm.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án điện ảnh có Miu Lê đóng chính là Đại Tiệc Trăng Máu 8, vẫn đang chiếu ngoài các cụm rạp trong nước. Không ít cư dân mạng thắc mắc liệu scandal của cô có tác động lớn đối với quá trình phát hành của bộ phim hay không.

Sáng 15/5, sau thông tin về việc Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ việc, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường đã có phản hồi về số phận của Đại Tiệc Trăng Máu 8. "Với kết luận của cơ quan điều tra rằng Miu Lê chưa bị khởi tố hình sự, tôi nghĩ mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến phim Đại tiệc trăng máu 8 sẽ giảm đi so với trường hợp nghệ sĩ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều này giúp bộ phim có thêm cơ sở để tiếp tục chiếu, bởi sai phạm hiện được xác định ở hướng xử phạt hành chính đối với cá nhân nghệ sĩ, không phải vấn đề nằm trong nội dung hay quá trình cấp phép của tác phẩm", ông Đặng Trần Cường nhận định.

Sau hơn 3 tuần công chiếu, Đại Tiệc Trăng Máu 8 chỉ mới thu về gần 33 tỷ đồng, một con số thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu, đặc biệt khi bộ phim quy tụ nhiều tên tuổi như Vân Sơn, Lê Khánh, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê, Lâm Thanh Mỹ... Việc doanh thu của Đại Tiệc Trăng Máu 8 sụt giảm nhanh sau kỳ nghỉ lễ khiến không ít người bất ngờ. Ở thời điểm đường đua phim Việt dịp lễ mới bắt đầu, tác phẩm có tín hiệu khả quan nhờ tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu khá ổn định, thậm chí từng nằm trong nhóm phim dẫn đầu lượng khán giả dịp 30/4. 11h25 ngày 15/5,Đại Tiệc Trăng Máu 8 bị đẩy xuống hạng 20 trên Box Office Vietnam, chỉ với 82 vé được bán ra trong tổng số 39 suất chiếu.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 xoay quanh một đoàn làm phim kinh dị đang ghi hình thì bất ngờ gặp phải xác sống. Sau nhiều biến cố kinh hoàng, chỉ còn duy nhất một người sống sót. Song, hóa ra tất cả chỉ là diễn biến một "bộ phim trong phim" được quay bằng định dạng one-shot (một cú máy duy nhất) mà thôi.