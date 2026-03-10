Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cục Hải quan thông tin nóng việc có tình trạng người dân Lào, Campuchia sang Việt Nam gom mua xăng

10-03-2026 - 13:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Hải quan cho biết thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người dân tại khu vực biên giới Lào và Campuchia sang Việt Nam mua xăng dầu do chênh lệch giá giữa các thị trường.

Cục Hải quan thông tin nóng việc có tình trạng người dân Lào, Campuchia sang Việt Nam gom mua xăng - Ảnh 1.

Theo thông tin từ cơ quan này, bối cảnh chính trị, an ninh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông, đang tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả xăng dầu và an ninh năng lượng.

Trong khi đó, giá xăng dầu tại Việt Nam hiện thấp hơn so với một số nước láng giềng. Từ thông tin này, Cục Hải quan cho biết sự chênh lệch giá đã dẫn đến tình trạng người dân tại khu vực biên giới Lào và Campuchia sang Việt Nam mua xăng dầu. Trước diễn biến này, cơ quan hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi tình hình thị trường, diễn biến cung cầu và chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới để chủ động dự báo, đánh giá tình hình.

Cục Hải quan cũng yêu cầu sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, điều tra cơ bản, xây dựng phương án, kế hoạch nhằm phòng ngừa, kiểm soát và ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên các tuyến biên giới, đặc biệt là tuyến đường thủy nội địa, cửa khẩu đường bộ giáp Lào và Campuchia cũng như trên các vùng biển.

Các lực lượng hải quan được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm đối với phương tiện xuất cảnh, bao gồm phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy và đường biển; chú ý các phương tiện có bồn, bể, thùng, hầm có khả năng chứa xăng dầu hoặc lợi dụng hoạt động cung ứng xăng dầu cho tàu biển, tạm nhập tái xuất để buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy mạnh phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng như biên phòng, công an, cảnh sát biển, quản lý thị trường và chính quyền địa phương các tỉnh biên giới để kiểm soát hoạt động buôn lậu xăng dầu.

Cơ quan hải quan cũng yêu cầu kết hợp công tác nghiệp vụ với tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất xăng dầu, nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo nhanh về kết quả kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến mặt hàng xăng dầu cũng như các phương thức, thủ đoạn buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu mới để kịp thời cảnh báo trong toàn ngành.

Thông tin trên được nêu tại Công văn số 13573/CHQ-ĐTCBL ngày 9/3/2026 của Cục Hải quan về việc tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân về xăng dầu

Theo Kỳ Thư

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng thống UAE: Sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam

Tổng thống UAE: Sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam Nổi bật

Có tình trạng sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế

Có tình trạng sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế Nổi bật

Bộ Công thương đề xuất giảm thuế môi trường, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Bộ Công thương đề xuất giảm thuế môi trường, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

11:50 , 10/03/2026
Công an đề nghị các chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị các chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

11:16 , 10/03/2026
Hàng không muốn được hỗ trợ thuế, phí như thời COVID-19 do thiếu hụt nhiên liệu

Hàng không muốn được hỗ trợ thuế, phí như thời COVID-19 do thiếu hụt nhiên liệu

11:09 , 10/03/2026
Giá nhiên liệu tăng sốc vì căng thẳng Trung Đông: Ngành hàng không đề xuất thu phụ phí vào vé máy bay nội địa

Giá nhiên liệu tăng sốc vì căng thẳng Trung Đông: Ngành hàng không đề xuất thu phụ phí vào vé máy bay nội địa

10:42 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên