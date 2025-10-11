Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cục Thuế thông báo tạm ngừng hoạt động một việc từ hôm nay, hàng triệu người dân cần chú ý ngay

11-10-2025 - 15:15 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo Cục Thuế, việc này sẽ tạm ngừng trong hai ngày 11 – 12/10/2025.

Ngày 10/10, Cục Thuế phát đi hai thông báo gửi các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành, người nộp thuế và cơ quan thuế các cấp để thông tin về kế hoạch tạm dừng một số hệ thống ứng dụng ngành Thuế. Việc này nhằm phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của Hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tại môi trường dự phòng (Standby).

Cụ thể, theo Thông báo số 813/TB-CT, Cục Thuế cho biết sẽ tiến hành thực hiện kiểm tra, đánh giá hệ thống Standby từ ngày 11 đến ngày 12/10/2025. Trong thời gian này, một số ứng dụng của ngành Thuế sẽ tạm dừng hoạt động nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi hệ thống.

Đáng chú ý, về hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, Cục Thuế dự kiến có 2 lần tạm dừng. Theo đó, lần 1 diễn ra trong 8 giờ, từ 18h00 ngày 11/10/2025 (Thứ bảy) đến 02h00 ngày 12/10/2025 (Chủ nhật). Lần 2 sẽ tiếp tục trong 8 giờ, từ 11h00 đến 19h00 ngày 12/10/2025 (Chủ nhật).

Ngoài ra, với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, thời gian tạm dừng được chia làm 2 đợt. Cụ thể, lần 1 từ 21h00 đến 22h30 ngày 11/10/2025 và lần 2 từ 15h00 đến 16h30 ngày 12/10/2025.

Những ứng dụng nào của ngành Thuế tạm dừng hoạt động?

Cục Thuế thông báo tạm ngừng hoạt động một việc từ hôm nay, hàng triệu người dân cần chú ý ngay- Ảnh 1.

Cục Thuế tạm dừng một số ứng dụng thuế điện tử trong 2 ngày để chuyển đổi hệ thống. Ảnh: VGP

Theo Cục Thuế, trong thời gian 2 ngày, các ứng dụng tạm dừng bao gồm: Dịch vụ thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax); Dịch vụ thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan); Dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile); Cổng thông tin thương mại điện tử; Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số (Canhan thương mại điện tử); Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài; Dịch vụ thuế điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Cục Thuế đề nghị các cục thuế địa phương căn cứ kế hoạch đăng tải trên website của Cục Thuế để tiến hành thông báo kịp thời đến người nộp thuế, giúp họ chủ động trong việc kê khai, nộp và tra cứu thông tin trước thời điểm hệ thống tạm dừng.

Cục Thuế thông báo tạm ngừng hoạt động một việc từ hôm nay, hàng triệu người dân cần chú ý ngay- Ảnh 2.

Cục Thuế đề nghị cơ quan thuế tỉnh, thành phố thông báo kịp thời tới người nộp thuế được biết, chủ động trong công việc. Ảnh minh họa

Tại Thông báo số 812/TB-CT, Cục Thuế cũng yêu cầu các ban, đơn vị thuộc Cục và cơ quan thuế các tỉnh, thành phố chủ động thông tin nội bộ, đảm bảo công tác nghiệp vụ không bị ảnh hưởng. Đồng thời, các thủ trưởng đơn vị cần phổ biến kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, đồng thời chủ động sắp xếp công việc phù hợp trong thời gian tạm dừng hệ thống.

Theo Minh Hằng

