Cục Thuế vừa có cảnh báo quan trọng, toàn bộ người dân chú ý ngay

Gần đây, trên Facebook lan truyền thông tin “Cục Thuế gửi công văn qua SPX, người nhận phải thanh toán 80 nghìn đồng, bên trong có văn bản photocopy từ cơ quan nhà nước”. Cục Thuế khẳng định đây là thông tin giả mạo, các loại phong bì như hình ảnh lan truyền không phải do cơ quan thuế phát hành hay sử dụng. Người dân tuyệt đối không thanh toán hay nhận những phong bì dạng này, đồng thời cần báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất nếu có người liên hệ đòi phí giao nhận.

Cục Thuế cũng đề nghị các bưu cục và đơn vị vận chuyển, khi phát hiện các phong bì nghi giả mạo ngành Thuế, cần thông tin cho cơ quan chức năng để phối hợp điều tra, xử lý.

Cục Thuế cảnh báo tình trạng bị mạo danh để lừa đảo. (Theo TTXVN)

Theo Cục Thuế TP.HCM, nhóm Facebook đang lan truyền nội dung trên đã sử dụng hình ảnh, tên gọi và thông tin của cơ quan thuế nhưng không phải kênh chính thức. Trang fanpage duy nhất và được xác minh bằng dấu tích xanh là “Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, cơ quan thuế chỉ quản lý hai nhóm hỗ trợ chính thức gồm “Giải đáp - Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân” và “Hỗ trợ hộ kinh doanh”. Người dân cần cảnh giác, tránh bị lợi dụng thông tin từ các trang mạo danh.

Trước đó, ngành Thuế cũng cảnh báo tình trạng một số đối tượng giả danh cán bộ thuế, yêu cầu doanh nghiệp và hộ kinh doanh “cập nhật thông tin” theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp để chiếm đoạt thông tin cá nhân và giấy tờ.

Cục Thuế nhấn mạnh 5 lưu ý:

- Cơ quan thuế không bao giờ yêu cầu nộp căn cước công dân, giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế để cập nhật thông tin.

- Cơ quan thuế chỉ gửi thông báo chính thức qua địa chỉ của người nộp thuế đã đăng ký, không yêu cầu xác minh ngoài hệ thống.

- Người dân không nên làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ nguồn không chính thống.

- Khi cần cập nhật thông tin địa chỉ hành chính, người nộp thuế liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh theo đúng quy định.

- Mọi vướng mắc cần được giải quyết qua đường dây nóng hoặc email hỗ trợ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế.

Cục Thuế khuyến nghị người dân và doanh nghiệp luôn kiểm tra kỹ nguồn thông tin trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân, tránh bị kẻ gian lợi dụng để trục lợi.