Cục Thuế vừa gửi thông báo quan trọng tới toàn bộ người dùng eTax Mobile

Mới đây, Cục Thuế cho biết, nhằm tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ thuế điện tử theo hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm, đơn vị vừa nâng cấp ứng dụng eTax Mobile lên phiên bản 3.4.2 với nhiều cải tiến về giao diện, chức năng và trải nghiệm sử dụng. Những nâng cấp mới giúp người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tra cứu thông tin, thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện, minh bạch và nhanh chóng hơn.

Cải tiến toàn diện giao diện cùng nhiều tính năng mới

Cục Thuế cho biết, điểm nổi bật của phiên bản 3.4.2 là việc cải tiến toàn diện giao diện trang chủ theo hướng trực quan, khoa học và dễ sử dụng.

Cụ thể, ngay sau khi đăng nhập, người nộp thuế có thể theo dõi đầy đủ các thông tin quan trọng tại khu vực Tổng quan, bao gồm: tình trạng tạm hoãn xuất cảnh; thông tin nghĩa vụ thuế; thông tin thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương; thông tin thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; danh sách địa điểm kinh doanh; đồng thời hiển thị thông tin của tổ chức, doanh nghiệp đối với các cá nhân là người đại diện.

Theo Cục Thuế, việc tập trung các thông tin thiết yếu trên cùng một màn hình giúp người nộp thuế dễ dàng nắm bắt tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế mà không cần thực hiện nhiều thao tác tra cứu như trước.

Cục Thuế vừa có thông báo liên quan đến ứng dụng eTax Mobile (Ảnh: Internet)

Ngay tại màn hình Tổng quan, người nộp thuế có thể theo dõi tập trung các thông tin quan trọng về nghĩa vụ thuế, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tình trạng tạm hoãn xuất cảnh, địa điểm kinh doanh và thông tin doanh nghiệp đối với người đại diện.

Bên cạnh đó, ứng dụng tiếp tục nâng cấp chức năng gửi phản hồi nghĩa vụ thuế ngay trên màn hình "Thông tin nghĩa vụ thuế", tạo điều kiện để người nộp thuế kịp thời phản ánh các trường hợp thông tin chưa chính xác hoặc cần được cơ quan thuế hỗ trợ xử lý.

Đồng thời, chức năng tra cứu thông tin thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được bổ sung ngay trên màn hình Tổng quan giúp người dân chủ động theo dõi số thuế phải nộp, tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính và các thông tin liên quan đến tài sản thuộc diện quản lý, hạn chế tình trạng chậm nộp hoặc phát sinh nghĩa vụ do không kịp thời nắm bắt thông tin.

Đối với chức năng Tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, phiên bản mới đã điều chỉnh cách hiển thị dữ liệu theo hướng chỉ hiển thị các khoản phải nộp đã được xác nhận, không còn hiển thị các khoản nộp đang trong trạng thái chờ xử lý. Việc thay đổi này giúp thông tin tra cứu rõ ràng, chính xác hơn, hạn chế nhầm lẫn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính và nâng cao tính minh bạch của dữ liệu trên ứng dụng.

Ứng dụng AI, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Cục Thuế thông tin thêm, một trong những điểm mới nổi bật của phiên bản 3.4.2 là Chatbot AI 2.0 được nâng cấp nhằm hỗ trợ người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Theo đó, ngay khi lựa chọn biểu tượng Chatbot, ứng dụng sẽ hiển thị giao diện gợi ý trực quan, cho phép người dùng trao đổi bằng ngôn ngữ tự nhiên để nhận phản hồi tức thời về tình trạng nợ thuế, thông tin cưỡng chế thuế, tạm hoãn xuất cảnh và nhiều nội dung liên quan khác.

Chatbot AI 2.0 đóng vai trò như một trợ lý ảo thông minh, trực tiếp hướng dẫn người nộp thuế lập tờ khai đối với cá nhân kinh doanh bằng ngôn ngữ tự nhiên, góp phần đơn giản hóa quy trình kê khai, giảm sai sót và nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ thuế điện tử.

Cục Thuế nhấn mạnh, việc triển khai eTax Mobile phiên bản 3.4.2 không chỉ là một bước nâng cấp về mặt kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm của Cục Thuế trong việc không ngừng hoàn thiện các dịch vụ thuế số theo hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm, tăng cường tính công khai, minh bạch và thân thiện trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Những cải tiến lần này giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin, chủ động theo dõi nghĩa vụ thuế, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động.

Đây cũng là một bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái thuế điện tử hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nền tài chính số và chính phủ số, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.