Hướng dẫn tra cứu mã số thuế
Hướng dẫn tra cứu mã số thuế theo 3 bước.
Người nộp thuế tra cứu mã số thuế theo link: https://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
Vì sao cần tra cứu mã số thuế?
+ Kiểm tra chính xác thông tin người nộp thuế.
+ Xác định tình trạng hoạt động của mã số thuế.
+ Hạn chế sai sót khi kê khai, nộp thuế, xuất hóa đơn.
+ Hỗ trợ ký hợp đồng, thanh toán, chuyển khoản an toàn.
+ Phòng tránh rủi ro về hóa đơn và giao dịch.
+ Bảo vệ quyền lợi của cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.
Tra cứu mã số thuế theo 3 bước dưới đây:
(Thuế thành phố Hà Nội)
Báo Chính phủ