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Hướng dẫn tra cứu mã số thuế

| | Kinh tế số

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế theo 3 bước.

Người nộp thuế tra cứu mã số thuế theo link: https://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Vì sao cần tra cứu mã số thuế?

+ Kiểm tra chính xác thông tin người nộp thuế.

+ Xác định tình trạng hoạt động của mã số thuế.

+ Hạn chế sai sót khi kê khai, nộp thuế, xuất hóa đơn.

+ Hỗ trợ ký hợp đồng, thanh toán, chuyển khoản an toàn.

+ Phòng tránh rủi ro về hóa đơn và giao dịch.

+ Bảo vệ quyền lợi của cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Tra cứu mã số thuế theo 3 bước dưới đây:

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế- Ảnh 1.

(Thuế thành phố Hà Nội)



Theo PV

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
thuế

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