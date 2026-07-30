Cảnh giác với các thủ đoạn mạo danh trong Chiến dịch làm sạch mã số thuế

Lợi dụng việc ngành Thuế triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, thời gian gần đây đã xuất hiện một số đối tượng giả danh cán bộ thuế để liên hệ với người nộp thuế qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội hoặc gửi các đường dẫn không rõ nguồn gốc nhằm thu thập thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo khác.

Thuế thành phố Hà Nội đề nghị người nộp thuế nâng cao cảnh giác, chủ động xác minh thông tin và chỉ thực hiện các thủ tục thuế thông qua cơ quan thuế hoặc các kênh thông tin chính thức. Ảnh: PV

Theo khuyến cáo của Thuế thành phố Hà Nội, người nộp thuế cần tuyệt đối không làm việc với các cá nhân tự xưng là cán bộ thuế nhưng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hồ sơ, tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các giao dịch ngoài quy định. Khi có nhu cầu giải quyết thủ tục về mã số thuế, người nộp thuế chỉ nên liên hệ với cơ quan thuế thông qua các đầu mối hỗ trợ đã được công khai hoặc trực tiếp đến trụ sở cơ quan thuế để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định.

Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” được triển khai theo Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8-5-2026 của Cục Thuế nhằm chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Thông qua chiến dịch, cơ quan thuế tập trung rà soát các trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03); người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06); cũng như phát hiện các trường hợp lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục vụ mục đích vi phạm pháp luật.

Để bảo đảm quyền lợi của mình, người nộp thuế cần chủ động tra cứu tình trạng mã số thuế trên Cổng tra cứu thông tin người nộp thuế, thường xuyên kiểm tra thông tin đăng ký thuế và kịp thời phối hợp với cơ quan thuế khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đối với những trường hợp mã số thuế ở trạng thái 03 hoặc 06, người nộp thuế cần nhanh chóng liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục chấm dứt hiệu lực hoặc khôi phục hiệu lực mã số thuế theo quy định, tránh để kéo dài dẫn đến phát sinh tiền chậm nộp, tiền phạt và các rủi ro pháp lý.

Bên cạnh đó, Thuế thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán căn cước công dân hoặc thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc thực hiện các giao dịch trái pháp luật. Trường hợp phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đứng tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, người dân cần khẩn trương thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và cơ quan công an để được xác minh, xử lý kịp thời.

Việc chủ động phối hợp với cơ quan thuế không chỉ giúp người nộp thuế giải quyết dứt điểm các tồn tại về hồ sơ, nghĩa vụ thuế mà còn góp phần làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế, phòng ngừa tình trạng lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để thực hiện hành vi trốn thuế, gian lận hoặc các vi phạm pháp luật khác.

Thuế thành phố Hà Nội nhấn mạnh, mọi thông tin về Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế” và các chính sách thuế mới đều được công bố trên các kênh thông tin chính thức của đơn vị. Người nộp thuế cần theo dõi thông tin từ các kênh này, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn hay tài khoản mạng xã hội giả mạo cơ quan thuế. Sự chủ động của mỗi người dân, doanh nghiệp sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi của chính mình, đồng thời cùng cơ quan thuế xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và lành mạnh.