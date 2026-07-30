Hà Nội số hóa toàn bộ mạng lưới giao thông Thủ đô

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng các chủ trương của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 20-KH/BCĐ57 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã hoàn thành xây dựng Hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số (GIS).

Bản đồ số GIS giúp Hà Nội quản lý và giám sát trực quan toàn bộ hạ tầng giao thông trên một nền tảng dữ liệu tập trung.

Việc đưa nền tảng này vào vận hành nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng hiện đại, khoa học và dựa trên dữ liệu số. Qua đó, khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo trì và đầu tư phát triển hạ tầng giao thông.

Hệ thống được phát triển với mục tiêu tạo lập cơ sở dữ liệu số đầy đủ, chính xác và đồng bộ về toàn bộ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố, bao gồm hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị và các công trình hạ tầng liên quan. Toàn bộ dữ liệu được chuẩn hóa, số hóa và quản lý tập trung trên nền tảng bản đồ số GIS, bảo đảm khả năng cập nhật, khai thác và chia sẻ thống nhất giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Thông qua hệ thống, cơ quan quản lý có thêm công cụ đắc lực phục vụ công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý tài sản công, duy tu, bảo trì và phát triển kết cấu hạ tầng. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố trên môi trường số mà còn cung cấp dữ liệu phục vụ thống kê, dự báo, phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định. Đây cũng là nguồn dữ liệu quan trọng để kết nối, chia sẻ thông tin giữa các sở, ngành theo Kiến trúc Chính quyền số của Hà Nội, hướng tới phát triển hệ thống giao thông thông minh (ITS), Trung tâm điều hành giao thông thông minh và Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC).

Đến nay, Sở Xây dựng Hà Nội đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu không gian GIS và các phân hệ quản lý chuyên ngành gồm đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị cùng phân hệ quản trị, điều hành. Đáng chú ý, dữ liệu đã được kết nối, tích hợp với các cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị như cây xanh, chiếu sáng công cộng và vận tải hành khách công cộng.

Sự xuất hiện của hệ thống góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài sản hạ tầng, tăng tính minh bạch và hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Trong giai đoạn 2026-2030, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đối với toàn bộ hệ thống cầu, hầm, nút giao, bến bãi, điểm đỗ xe và hệ thống an toàn giao thông, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.