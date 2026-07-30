Người dùng mạng internet Viettel nhận thông tin mới

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng đo tốc độ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam, trong tháng 6, mạng di động nói chung trên toàn quốc nhìn chung có chất lượng duy trì ổn định. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 98,22 Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 30,85 Mbps. Viettel tiếp tục dẫn đầu về chất lượng mạng di động, theo sau lần lượt là VNPT, MobiFone và Vietnamobile.

Cùng với đó, tốc độ mạng di động 5G trên toàn quốc trong tháng 6/2026 đã ghi nhận tốc độ tải xuống đạt 447,68 Mbps, tốc độ tải lên đạt 127,9 Mbps. Theo từng nhà mạng, Viettel tiếp tục dẫn đầu về chất lượng 5G với tốc độ tải xuống đạt 463,464 Mbps và tải lên đạt 131,74 Mbps. Trong khi đó, VNPT và MobiFone lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Kết quả này một phần đến từ chiến lược phát triển hạ tầng, Viettel đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng 23.500 trạm 5G ngay trong năm 2025, nâng tổng số trạm 5G đưa vào vận hành lên tới hơn 30.000 trạm. Nhờ mật độ trạm cao, vùng phủ sóng được cải thiện đáng kể và khả năng chia sẻ tải dữ liệu được tối ưu tại các đô thị lớn

Bên cạnh đó, việc Viettel tập trung khai thác dải tần 2.600 MHz đã giúp cân bằng hiệu quả giữa tốc độ và vùng phủ sóng. Dải tần này không chỉ tối ưu tốc độ 5G mà còn hỗ trợ chia tải cho mạng 4G, giải quyết triệt để các điểm nghẽn dung lượng tại những khu vực đông cư dân.

Để duy trì hiệu suất cao, Viettel cũng đã tự xây dựng và phát triển các công cụ AI tự động giám sát, tối ưu chất lượng mạng theo thời gian thực thay vì thao tác thủ công. Hệ thống cho phép tự phân tích KPI, phát hiện nhiễu và điều chỉnh vùng phủ sóng, giúp các chỉ số như tốc độ hay độ trễ duy trì tính ổn định ngay cả khi lưu lượng sử dụng biến động lớn.

Tại Hội nghị Di động Thế giới (MWC) 2026, ông Lê Quang Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Viettel Networks cho biết, "AI đang giúp Viettel tối ưu hóa chi phí vận hành thông qua nhiều ứng dụng như quản lý tiêu thụ năng lượng tại trạm phát sóng và trung tâm dữ liệu, cũng như từng bước xây dựng mạng lưới tự vận hành. Đây là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu quả khai thác trong khi mạng lưới ngày càng lớn và phức tạp﻿".

Tại Việt Nam, Viettel hiện là doanh nghiệp duy nhất triển khai mạng 5G Standalone (5G SA) hoàn chỉnh với quy mô gần 30.000 trạm tính đến cuối năm 2025 – mạng 5G lớn nhất cả nước. Trong năm 2026, Viettel tiếp tục triển khai thêm khoảng 20.000 trạm, hướng tới phủ sóng 5G tới 98% dân số.﻿