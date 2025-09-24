Cùng với với Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc, một thành phố của Việt Nam được Tập đoàn NVIDIA 'chọn mặt gửi vàng' cho chuỗi sự kiện tầm cỡ của hãng

Tại buổi Tọa đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao việc NVIDIA lựa chọn TP.Hồ Chí Minh là một trong các địa điểm tổ chức chuỗi sự kiện NVIDIA AI Day. Được biết, Ngoài TPHCM, AI Day cũng sẽ được tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 24/10 và 25/9, ở Sydney (Úc) vào ngày 15/10 và 16/10, ở Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 17/11 và 18/11.

"Sự kiện hết sức có ý nghĩa, tạo cơ hội trao đổi tri thức, giới thiệu công nghệ, xu hướng và giải pháp AI tiên tiến nhất của NVIDIA tới cộng đồng phát triển AI của Việt Nam. Đồng thời, góp phần đưa Việt Nam đặt chân lên bản đồ các trung tâm phát triển AI tại khu vực và trên thế giới", Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao việc NVIDIA lựa chọn TP.Hồ Chí Minh là một trong các địa điểm tổ chức chuỗi sự kiện NVIDIA AI Day - Ảnh: VGP

Thỏa thuận hợp tác giữa NVIDIA với Chính phủ Việt Nam vào tháng 12/2024 là một hợp tác mang tính tiên phong, chiến lược nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai nước về thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo nhân chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9/2023.

Đây cũng là minh chứng cho cam kết của Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang "đưa Việt Nam trở thành ngôi nhà thứ hai của NVIDIA" và thể hiện quyết tâm của Việt Nam nhằm thu hút đầu tư, thu hút nhân tài, đặt nền móng để có thể "bắt kịp, tiến cùng, vượt lên" về KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực AI.

Báo cáo một số kết quả hợp tác của NVIDIA tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết, Bộ đã giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) làm đầu mối, phối hợp với Tập đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy các hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất và hợp tác của Tập đoàn NVIDIA tại Việt Nam.

Qua đó, hợp tác đạt được nhiều kết quả tích cực quan trọng về hạ tầng nghiên cứu và phát triển; hệ sinh thái khởi nghiệp AI; kết nối với trường đại học và viện nghiên cứu chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, công nghệ trong lĩnh vực giao thông thông minh, y tế số, sản xuất thông minh; tổ chức NVIDIA AI Day thu hút hơn 1.000 đại biểu là kỹ sư phát triển AI, doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam với 16 phiên hội thảo chuyên đề…

"Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của NVIDIA"

Kết luận buổi Tọa đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những ý kiến chia sẻ thẳng thắn, thiết thực của các đại biểu; đồng thời hoan nghênh những thiện chí hợp tác của NVIDIA và Tập đoàn đã khẩn trương triển khai các nội dung Thỏa thuận hợp tác ký kết với Chính phủ Việt Nam vào tháng 12/2024.

Thời gian qua, ngành AI toàn cầu tiếp tục xu hướng phát triển mạnh mẽ và có "cuộc chạy đua" giữa các nước lớn trong thu hút đầu tư và định hình các tiêu chuẩn, quy chuẩn về AI.

Không nằm ngoài "cuộc chơi" đó, Việt Nam xác định phát triển dựa vào tri thức, KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không chỉ là một lựa chọn chiến lược, mà là con đường tất yếu để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu vượt qua bẫy thu nhập trung bình và hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách mang tính chiến lược như: Nghị quyết số 57, 68, 71 của Bộ Chính trị về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; kinh tế tư nhân; giáo dục và đào tạo; Chiến lược quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; Đề án đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn và AI; Danh mục 11 ngành công nghệ chiến lược, trong đó có AI.

Tại kỳ họp thứ 10 sắp tới, Chính phủ dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua đạo Luật chuyên biệt về AI, tạo hành lang pháp lý phát triển lĩnh vực này cho giai đoạn phát triển mới.

Cùng với đó, Chính phủ cũng tập trung thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực số, xây dựng lực lượng kỹ sư và chuyên gia công nghệ chất lượng cao; triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" để phổ cập kỹ năng số và AI cho toàn dân.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Tập đoàn NVIDIA nói riêng đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn NVIDIA tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam một số nội dung.

Thứ nhất, đồng hành cùng Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chiến lược cùng thực hiện Nghị quyết 57, góp phần tạo nền tảng giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội, bứt phá và trỗi dậy về KHCN.

Thứ hai, hỗ trợ Việt Nam phát triển AI có chủ quyền, hỗ trợ về công nghệ, chuyên gia để cùng các đối tác Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng AI trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế và xây dựng các giải pháp AI cấp quốc gia.

Thứ ba, tham gia cùng Việt Nam hoàn thiện khung pháp luật về AI, trước hết là xây dựng Luật AI trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 10 sắp tới và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thứ tư, tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực thông qua hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước.

"Cần sớm xác định một số lĩnh vực ưu tiên, phù hợp nhu cầu của NVIDIA và Chiến lược của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm tại Danh mục các ngành công nghệ chiến lược, để triển khai ngay các chương trình hợp tác cụ thể với các trung tâm nghiên cứu AI tiên tiến của NVIDIA tại các nước", Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý.

Thứ năm, mở rộng các chương trình đào tạo nhân tài cho Việt Nam về cả quy mô và chất lượng. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ các sinh viên, kỹ sư, nhà khoa học của Việt Nam tiếp cận với Chương trình học viện AI của NVIDIA thông qua Quỹ Học bổng Jensen Huang.

Thứ sáu, đẩy mạnh hợp tác cùng NIC phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp AI của Việt Nam thông qua các chương trình ươm tạo, hỗ trợ ứng dụng AI, kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp AI với các quỹ đầu tư mạo hiểm… từng bước giúp Việt Nam hiện thực hóa tham vọng trở thành "cường quốc" về AI trong khu vực và trên thế giới.

Thứ bảy, mở rộng quy mô và tần suất tổ chức các chương trình NVIDIA AI Day thường niên tại Việt Nam; nghiên cứu tổ chức tại các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo năng động khác của Việt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng... Qua đó, đưa sự kiện này trở thành một "ngày hội" nơi mỗi người dân, doanh nghiệp đều có thể lan tỏa tri thức, đóng góp và thụ hưởng thành quả của sự phát triển của AI.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục đầu mối, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan, cùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI của NVIDIA sớm cụ thể hóa thành các dự án cụ thể để triển khai ngay.

Nhận định quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và NVIDIA sẽ ngày càng phát triển theo hướng thực chất, toàn diện và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Tập đoàn NVIDIA nói riêng đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng tin tưởng: "Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của NVIDIA, như Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang đã từng khẳng định”.