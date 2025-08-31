Cuộc đua lợi nhuận giữa hai “ông lớn” ngành bia Sabeco và Habeco

Hai “ông lớn” Sabeco và Habeco vừa khép lại quý II/2025 với kết quả kinh doanh nhiều điểm khác biệt. Cuộc đua lợi nhuận giữa hai doanh nghiệp có sự phân hóa khi Sabeco hụt hơi, còn Habeco nỗ lực cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Sabeco báo lãi ròng ‘sụt giảm’

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, MCK: SAB, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 với tình hình kinh doanh có dấu hiệu sụt giảm.

Theo đó, kết quý II/2025, Sabeco mang về doanh thu thuần hơn 6.804,3 tỷ đồng giảm 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 2.448,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,7 tỷ đồng.

Trong kỳ, Sabeco còn ghi nhận hơn 255,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 84,1%, lên mức hơn 15,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng ở mức hơn 916,4 tỷ đồng, tăng 14,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ gần 176,5 tỷ đồng lên gần 239,3 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 1.250,7 tỷ đồng, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của Sabeco, doanh thu thuần thấp hơn cùng kỳ phù hợp với sự sụt giảm sản lượng và tác động hợp nhất từ việc mua lại Tập đoàn Bia Bình Tây (trở thành công ty con thay vì là công ty liên kết như trong năm 2024).

Ngoài ra, kết quả kinh doanh cũng chịu ảnh hưởng từ việc thu nhập lãi tiền gửi giảm và chi phí tài chính tăng, cùng với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, mặc dù được bù đắp một phần bởi lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết cao hơn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Sabeco mang về doanh thu thuần gần 12.615,1 tỷ đồng, giảm 17,4% so với 6 tháng đầu năm 2024. Trong đó, doanh thu bán bia ghi nhận gần 11.825 tỷ đồng, giảm 12,1% và chiếm 93,7% tổng doanh thu; doanh thu bán nguyên vật liệu đạt gần 753,1 tỷ đồng, giảm 56,8% và chiếm 6% tổng doanh thu.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 2.050,3 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, Sabeco lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 31.641 tỷ đồng, giảm 1% so với doanh thu đã thực hiện trong năm 2024; lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.835 tỷ đồng, tăng 8%.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 39,9% kế hoạch doanh thu và 42,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Sabeco giảm nhẹ 242,6 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn gần 33.196,8 tỷ đồng. Trong đó, các khoản tiền gửi ngân hàng ghi nhận hơn 22.391 tỷ đồng, chiếm 67,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 10.322,4 tỷ đồng, tăng 14,7% so với đầu năm. Trong đó, thuế phải nộp nhà nước ghi nhận hơn 2.109,4 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng nợ; cổ tức phải trả gần 3.913 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng nợ.

Habeco giữ đà tăng trưởng doanh thu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco, MCK: BHN, sàn HoSE) mang về doanh thu thuần hơn 2.355,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 50 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 694,5 tỷ đồng, tăng 7,9%.

Ngoài ra, Habeco còn mang về hơn 54,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 37,6% so với cùng kỳ. Cùng chiều, chi phí tài chính tăng từ 2,1 tỷ đồng lên 3,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 19%, lên mức gần 404,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 162,1 tỷ đồng, tăng 25,1%.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, Habeco báo lãi ròng gần 159,6 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Habeco mang về doanh thu thuần gần 3.813,8 tỷ đồng, tăng 5,5% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 180,2 tỷ đồng, tăng 19,3%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng từ 7.259,2 tỷ đồng lên gần 7.714,9 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại ngân hàng ghi nhận hơn 4.823,6 tỷ đồng, chiếm 62,5% tổng tài sản.

Cũng tại thời điểm cuối tháng 6/2025, tổng nợ phải trả của Habeco đang ở mức hơn 2.622,3 tỷ đồng, tăng 31,6% so với đầu năm. Trong đó, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước hơn 628,1 tỷ đồng, chiếm 24% tổng nợ; khoản phải trả ngắn hạn khác gần 628,3 tỷ đồng, cũng chiếm 24% tổng nợ.



