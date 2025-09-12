Cuộc đua ngoạn mục trên ngôi giàu nhất thế giới

Tỉ phú Elon Musk đã giành lại ngôi vị người giàu nhất thế giới hôm 10-9 (giờ Mỹ), sau khi tạm thời bị mất về tay ông Larry Ellison, nhà đồng sáng lập Công ty Công nghệ đa quốc gia Oracle.

Sự thay đổi này diễn ra sau khi cổ phiếu Oracle tăng vọt tới 43% trong phiên giao dịch 10-9 và chốt phiên cao hơn 36%. Đây là mức tăng trong một ngày lớn nhất của Oracle kể từ năm 1992. Sự tăng vọt này được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh mạnh mẽ của công ty trong quý kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8-2025 và triển vọng tích cực trong mảng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), vốn được các nhà đầu tư xem là động lực tăng trưởng then chốt trong những năm tới.

Thêm vào triển vọng tích cực này, tờ The Wall Street Journal mới đây tiết lộ Công ty OpenAI đã ký hợp đồng trị giá 300 tỉ USD với Oracle trong khoảng 5 năm, tập trung vào mảng sức mạnh điện toán. Thỏa thuận sẽ bắt đầu từ năm 2027 và được coi là một quan hệ đối tác dài hạn quan trọng. OpenAI hiện là một trong những nhân tố chủ chốt trong lĩnh vực phát triển AI, dự kiến tạo ra doanh thu 12,7 tỉ USD vào năm 2025.

Tỉ phú Larry Ellison. Ảnh: AP

Kết quả kinh doanh ấn tượng đã giúp giá trị vốn hóa thị trường của Oracle tăng thêm khoảng 244 tỉ USD, lên mức khoảng 922 tỉ USD. Với tư cách là cổ đông cá nhân lớn nhất của Oracle, tài sản cá nhân của ông Larry Ellison cũng tăng vọt, giúp ông có thời gian ngắn vượt qua tỉ phú Elon Musk.

Theo Bloomberg, tài sản ròng của ông Ellison đã tăng mạnh thêm 89 tỉ USD, đạt 383,2 tỉ USD sau khi Oracle công bố báo cáo lợi nhuận tối 9-9 (giờ Mỹ). Trong ngày 10-9, có thời điểm khối tài sản của ông Ellison tăng thêm tới 101 tỉ USD - mức tăng lớn nhất trong một ngày từng được ghi nhận trong bảng xếp hạng Chỉ số Tỉ phú Bloomberg. Tuy nhiên, khi thị trường đóng cửa hôm 10-9, ông chủ Tesla đã giành lại ngôi đầu với khối tài sản 384,2 tỉ USD, cao hơn ông Ellison 1 tỉ USD.

Tỉ phú Elon Musk gần như thống trị hoàn toàn bảng xếp hạng tài sản toàn cầu kể từ khi lần đầu đạt vị trí giàu nhất thế giới vào năm 2021. Dù từng bị ông Bernard Arnault, ông chủ tập đoàn xa xỉ phẩm LVMH, vượt qua vào năm 2021 và bị nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos soán ngôi thời gian ngắn vào năm 2024, tỉ phú Musk đều lấy lại được ngôi đầu. Tài sản của ông Musk chủ yếu gắn liền với cổ phần tại Tesla, SpaceX và các công ty khác.