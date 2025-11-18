"Cuộc đua" nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội: Cận cảnh dòng người chen chân tìm cơ hội an cư tại dự án CT3 Kim Chung

Theo thông báo của Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội – Tổng công ty Viglacera, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 thuộc Khu đô thị mới Kim Chung (dự án NOXH CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc, Hà Nội), thời gian tiếp nhận hồ sơ mua nhà được triển khai từ ngày 17/11/2025 đến hết ngày 3/1/2026, trong giờ hành chính.

Tại cổng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Thiên Lộc, hàng nghìn người dân đã đổ về điểm nộp hồ sơ khiến khu vực trở nên ồn ào, náo nhiệt, đầy cảm xúc.

Ghi nhận của phóng viên Đời sống & Pháp luật cho thấy, ngay từ sáng 17/11, tại Cổng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Thiên Lộc, hàng nghìn người dân đã đổ về điểm nộp hồ sơ khiến khu vực trở nên nhộn nhạo. Lực lượng chức năng phải có mặt để giữ gìn an ninh trật tự, tránh tình trạng chen lấn quá mức.

Hình ảnh phóng viên ghi nhận tới 14h10 cùng ngày người dân vẫn tấp nập xếp hàng mua nhà.

Đến khoảng 14h cùng ngày, dòng người xếp hàng bắt đầu ổn định hơn, trật tự được thiết lập trở lại sau cảnh “như vỡ trận” vào buổi sáng.

Chị Phạm Hải Lý, một người dân địa phương, cho biết từ chiều hôm trước đã có người đến giữ chỗ, chờ xếp hàng. “Đến rạng sáng thì đông nghịt. Ai cũng lo không kịp nộp hồ sơ nên đi rất sớm. Lúc đó đúng là quá tải, chen chúc từ mọi phía,” chị chia sẻ.

Tại điểm tiếp nhận hồ sơ, chị Hồng, người dân ở Sóc Sơn- Hà Nội, cho biết chị có mặt từ 5h sáng để xếp hàng với hy vọng đăng ký được một căn hộ cho gia đình. Mặc dù chờ đợi từ tờ mờ sáng rất vất vả, nhưng với thu nhập hạn chế, chị coi đây là cơ hội lớn để có chỗ ở ổn định. “Ai cũng mong có một căn nhà cho con cái. Dù mệt nhưng tôi vẫn cố gắng. Còn hy vọng là còn quyết tâm,” chị nói. Chị cũng kỳ vọng nếu hồ sơ được tiếp nhận thuận lợi, gia đình sẽ bớt áp lực tiền thuê trọ và có điều kiện ổn định lâu dài.

Dự án NOXH CT3 Kim Chung được triển khai tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh (nay là xã Thiên Lộc, Hà Nội), do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội cùng Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 3 tòa nhà CT3A, CT3B và CT3C, cao từ 9 đến 12 tầng, kèm 1 tầng hầm và 1 tum thang, với tổng số 1.104 căn hộ, trong đó 929 căn là nhà ở xã hội. Phân bổ cụ thể gồm 589 căn hộ NOXH để bán (diện tích 58,9 – 64m²), 212 căn cho thuê và 128 căn cho thuê mua.

Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày 17/11/2025 đến 3/1/2026, không bao gồm thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ.

Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày 17/11/2025 đến 3/1/2026, không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ. Điểm nộp hồ sơ đặt tại Trung tâm văn hóa – thông tin – thể thao xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Giá bán căn hộ NOXH được công bố là 18,4 triệu đồng/m² (đã gồm VAT và phí bảo trì); giá thuê 91.700 đồng/m²/tháng; giá thuê mua 312.860 đồng/m²/tháng.

Người dân xếp hàng từ đêm hôm trước chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội, phản ánh nhu cầu an cư bức thiết và nnững hy vọng về mái ấm tương lai.

Những gương mặt lo lắng và hy vọng của người mua nhà trong cuộc “đua” nộp hồ sơ mua nhà xã hội.

Cận cảnh dòng người chen chúc tại dự án CT3 Kim Chung, nỗ lực tìm cơ hội sở hữu nhà ở xã hội.