Cuộc gọi không được hồi âm của những đứa con "không ở cạnh ba má" giữa lúc lũ lên cao

Đó là tâm trạng chung của những người con xa nhà vào lúc này khi chứng kiến mưa lũ lịch sử ở miền Trung. Các khu vực từ TP. Huế đến Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) đều có mưa to nhiều ngày, nước lũ dâng cao khiến nhiều nơi xảy ra ngập lụt nặng. Không ít người dù đã chuẩn bị tinh thần ứng phó nhưng vẫn gặp nhiều thiệt hại, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày.

Miền Trung năm nào cũng phải đối mặt với thiên tai nhưng chẳng ai có thể thật sự “quen” với cảnh này. Mỗi mùa mưa lũ về là một lần người ở xa thấp thỏm. Nhiều bạn trẻ bày tỏ trên MXH về nỗi lo âu của mình rằng không biết gia đình đã kịp kê cao đồ đạc chưa, lo nhà cắt điện, cắt nước phải sinh hoạt ra sao,...

Nhiều bạn trẻ giãi bày tâm trạng trên MXH, hỏi han khắp nơi về tình hình mưa lũ ở quê

Vô vàn những nỗi sợ khiến những đứa con xa nhà “đứng ngồi không yên”. Thậm chí, không ít người còn không thể ngủ chỉ để cập nhật tin tức xuyên đêm về tình hình mưa lũ ở nhà.

Một tài khoản bày tỏ trên Threads: “Đứa con đi làm, đi học xa nhà mỗi lần nghe tin gia đình có vấn đề gì đó đã thấp thỏm lòng không yên, huống chi bây giờ lũ lụt nặng như thế này. Nước thì cứ đứng rồi lên dần, gọi nhà thì sóng yếu lúc có lúc không, không ai bắt máy càng làm cho mình sốt cả ruột gan không biết tình hình sẽ như nào.

Thức ăn nước uống thì ngày cạn dần, cứu hộ không kịp tay. Đọc những bài kêu cứu của người dân mà lòng nặng trĩu hơn. Ôi Huế, Đà Nẵng ơi cố lên, những đứa con trong này cũng đang hướng về”.

Những đứa con xa nhà người ở Hà Nội, người ở TP.HCM, có người lại ở nước ngoài đều chung tâm trạng thấp thỏm, lo lắng

Cũng chung tâm trạng này, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự lo lắng khi không thể gọi điện về cho gia đình. Những cuộc gọi không hồi âm là điều khiến ai cũng hoang mang lúc này. Bởi ngoài lo sợ còn là cảm giác bất lực, không thể làm gì để hỗ trợ, cũng không biết tình hình cụ thể ở nhà đang ra sao.

“Nước ngày một cao thêm, điện về nhà ba mẹ lo chạy lũ, ở xa chẳng biết làm cách nào mà thấy bất lực thật sự”, một bạn trẻ bình luận.

Với những sinh viên mới đi học xa nhà lần đầu tiên, cảm giác lúc này cũng khiến họ không biết phải làm gì. Ngọc Ánh chia sẻ: “Sinh viên học xa nhà mà ở Huế lũ tâm trạng lo lắng quá. Luôn phải cập nhật tình hình liên tục. Sáng nghe tin, liên lạc được với gia đình thì biết nước đang rút dần. Nhưng giờ nước lên lại, mọi người ai ở đó cho mình xin tình hình với được không”.

Những tin nhắn hỏi thăm tình hình vỏn vẹn, thậm chí thức xuyên đêm vì lo lắng

"Chỉ ước có thể bay về nhà ngay lúc này"

“Lần đầu đi học xa nhà cũng là lần đầu quê mình gặp mưa lũ lịch sử như này. Chỉ có thể hỏi han vội vã qua tin nhắn, nhìn thương không cầm nổi nước mắt. Lụt cao đúng vào lúc các con, các cháu đều không ở nhà, đứa nào cũng sốt ruột. Chỉ muốn được bay về, có mặt ở nhà ngay lúc này thôi”, một bạn trẻ khác chia sẻ.

Nhiều người bày tỏ, người miền Trung vốn kiên cường nhưng với những ai xa quê lúc này thì mạnh mẽ đến mấy cũng thấy yếu lòng, tâm trạng như trùng xuống. Cứ thấy quê gặp thiên tai là lo, thấy lũ ngập cao là thương nhưng không làm được gì. Điều duy nhất chỉ biết dặn đi dặn lại ông bà, cha mẹ ở quê cẩn thận, giữ sức khỏe qua cuộc điện thoại tiếng được tiếng mất hay những tin nhắn vỏn vẹn.

“Ước rằng nước xuống nhanh, không dâng thêm nữa để mọi người bớt khổ. Khi tình hình ổn hơn, nhất định mình sẽ về nhà ngay để ôm lấy bố mẹ và các em. Mong mọi người đang ở khu vực mưa lũ đều an toàn”, một người trẻ xa nhà bày tỏ.