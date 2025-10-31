Cuộc “hội ngộ” không ngờ của golfer số 1 thế giới và huyền thoại đua xe F1 trong chiến dịch đặc biệt

Ngày 4 tháng 9 năm 2025, thương hiệu du lịch và phong cách sống cao cấp TUMI chính thức công bố chiến dịch toàn cầu mang tên “Icons Tested”, đánh dấu một cột mốc quan trọng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.

Chiến dịch có sự tham gia của hai đại sứ thương hiệu toàn cầu: tay đua Công thức 1 Lando Norris (đội McLaren) và vận động viên golf chuyên nghiệp Nelly Korda, nhằm tôn vinh tinh thần kỷ luật, độ chính xác và nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình chinh phục sự hoàn hảo.

“Icons Tested” không chỉ là một chiến dịch quảng bá sản phẩm, mà còn là lời khẳng định triết lý sáng tạo của TUMI: hiệu suất vượt trội được hình thành từ quá trình thử thách và hoàn thiện liên tục. Qua lăng kính của Lando Norris và Nelly Korda, TUMI truyền tải thông điệp về tính kiên định, sự rèn luyện và khát khao phát triển – những yếu tố giúp họ vươn tới đỉnh cao trong lĩnh vực của mình, cũng chính là điều mà TUMI đặt vào từng thiết kế.

Nữ vận động viên golf chuyên nghiệp Nelly Korda

Tay đua Công thức 1 Lando Norris

Tương tự như cách các vận động viên phải kiểm soát từng chi tiết để đạt hiệu suất tối đa, các sản phẩm của TUMI cũng được “kiểm nghiệm đến giới hạn” nhằm đảm bảo độ bền, tính tiện dụng và vẻ ngoài tinh tế. Mỗi sản phẩm không chỉ là phụ kiện thời trang, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của những người luôn chuyển động và theo đuổi mục tiêu.

Nhân dịp này, TUMI giới thiệu hai thiết kế mang tính biểu tượng trong danh mục sản phẩm của mình, ba lô Celina thuộc dòng Voyageur và ba lô Navigation từ bộ sưu tập Alpha Bravo.

Ba lô Celina (Voyageur) được thiết kế hướng tới phong cách sống năng động, kết hợp trọng lượng nhẹ, khả năng chống nước cùng thiết kế tinh tế, đa năng. Sản phẩm dễ dàng chuyển đổi giữa nhu cầu làm việc hàng ngày và những chuyến du lịch xa.

Trong khi đó, Ba lô Navigation (Alpha Bravo) được làm mới bằng vải canvas phủ màu xanh navy, mang đến diện mạo hiện đại và độ bền cao. Thiết kế này hướng tới người dùng cần một chiếc ba lô bền bỉ, linh hoạt cho việc di chuyển và sử dụng hàng ngày.

Ngoài hai sản phẩm chủ đạo, chiến dịch còn giới thiệu loạt thiết kế nổi bật khác như TUMI | McLaren capsule màu Super Grey (lấy cảm hứng từ sắc Supernova Silver của McLaren), vali 19 Degree Lite – dòng vali cứng nhẹ nhất của TUMI, bộ sưu tập 19 Degree Aluminum mang phong cách đặc trưng, cùng bộ sưu tập Just In Case™ – dòng túi đa năng có thể gấp gọn tiện lợi.

Chiến dịch “Icons Tested” được chỉ đạo bởi Kiku Ohe và ghi lại qua ống kính của nhiếp ảnh gia Simon Lipman. Hai bộ phim ngắn theo chân Lando Norris và Nelly Korda trong những khoảnh khắc tập luyện, chuẩn bị và thi đấu – những giây phút thể hiện tính kỷ luật, sự lặp lại và tập trung.

Thông qua đó, người xem có thể cảm nhận được sự tương đồng giữa quy trình luyện tập nghiêm ngặt của các vận động viên và quy trình thiết kế, kiểm nghiệm, tinh chỉnh sản phẩm tại TUMI. Cả hai đều chia sẻ một triết lý chung: thành công và sự vĩ đại không đến từ khoảnh khắc, mà từ quá trình rèn luyện không ngừng.

Victor Sanz, Giám đốc Sáng tạo Toàn cầu của TUMI, chia sẻ: “Việc trở thành biểu tượng không xuất phát từ một khoảnh khắc duy nhất, mà từ sự xuất hiện liên tục và phát triển qua thời gian. Với TUMI, đó không chỉ là mục tiêu, mà là tiêu chuẩn trong mọi thiết kế.”

Ở cột mốc 50 năm, TUMI không chỉ nhìn lại hành trình sáng tạo mà còn khẳng định tầm nhìn về hiệu suất, độ bền và tính biểu tượng vượt thời gian.

Chiến dịch “Icons Tested” là lời tri ân dành cho những người luôn xuất hiện, nỗ lực và vượt qua giới hạn – những người đại diện cho tinh thần mà TUMI tôn vinh.

Với sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, tính năng thông minh và tinh thần bền bỉ, TUMI tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực du lịch, phong cách sống và phụ kiện cao cấp.