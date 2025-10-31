Lisa chơi Halloween đỉnh nhất thế giới!

Mỗi mùa Halloween đến, mạng xã hội lại bùng nổ với những màn cosplay công phu và sáng tạo đến từ dàn sao từ Âu sang Á. Từ những bộ trang phục kỳ công lấy cảm hứng từ phim ảnh, truyện tranh cho đến loạt ý tưởng “có một không hai”, giới nổi tiếng luôn biết cách biến lễ hội hóa trang thành sàn diễn riêng của mình. Năm nay, Lisa cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Ngay khi nữ idol tung loạt ảnh hóa trang, mạng xã hội gần như nổ tung trước tạo hình cực bắt mắt cùng concept được đầu tư tỉ mỉ, chỉn chu của em út BLACKPINK. Ngôi sao đình đám chọn tái hiện nhân vật Jibaro trong series Love, Death & Robots – một sinh vật siren mê hoặc vừa quyến rũ vừa đáng sợ.

Jibaro chính là nhân vật được Lisa lựa chọn cho mùa Halloween năm nay.

Cận cảnh tạo hình Halloween của Lisa. (Nguồn: wearelloud)

Lisa khiến người xem "đứng hình" trong bộ bodysuit dát vàng rực rỡ, phủ kín kim sa và dây xích ánh kim lấp lánh, tạo cảm giác như toàn thân được đúc từ vàng nguyên khối. Phong cách gợi cảm nhưng không phô trương, từng đường nét đều được tính toán tinh tế để tạo nên tổng thể vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, tôn trọn đường cong body của nữ idol. Đây không chỉ là màn hóa trang đẹp mắt nhất cho tới nay, mà còn thể hiện khả năng biến hóa và tư duy thời trang phá cách, chỉn chu và có gu của ngôi sao sinh năm 1997. Nhiều netizen cũng cho rằng mỹ nhân Thái rất hợp với màu vàng khi diện trang phục sắc màu này, giúp diện mạo cô thêm phần ấn tượng.

Chiếc mũ đội đầu của Lisa là điểm nhấn ngoạn mục trong toàn bộ tạo hình. Được phủ kín bởi kim loại vàng ánh và chuỗi hạt li ti, được thiết kế như một vương miện hoàng gia pha lẫn cảm hứng thần thoại. Cấu trúc nhiều tầng, xen kẽ chi tiết dây xích, hạt ngọc và hoa văn uốn lượn khiến cô trông như một nữ thần bước ra từ thế giới siêu thực - vừa kiêu sa, vừa đầy ma mị.

Bộ trang phục xuất sắc, sáng lấp lánh thể hiện sự chịu chơi của Lisa cho mùa Halloween 2025.

Layout makeup cũng giúp nữ idol hoàn thiện tạo hình thêm phần cuốn hút. Lối trang điểm mắt khói sắc nét kết hợp cùng eyeliner kéo dài tạo ánh nhìn đầy quyền lực, trong khi lớp nền mịn lì giúp tôn lên đường nét gương mặt. Son môi đỏ rực mang đến cảm giác huyền bí, quyến rũ nhưng vẫn giữ nét hiện đại. Phần mái bằng cắt ngắn cũng như sao y bản gốc, làm nên tạo hình chỉn chu, ấn tượng.

Layout makeup, tóc tai cũng được nữ idol tỉ mỉ từng chút.

Netizen chấn động với màn cosplay của Lisa.