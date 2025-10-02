Mỹ nhân Việt "lấn lướt" Lisa (BLACKPINK) khi đọ sắc, được Taylor Swift ôm khen 1 câu mà sĩ tới nóc

Trong showbiz, mỗi lần sao Việt có dịp đọ sắc với sao quốc tế đều khiến netizen bàn tán liên tục. Không ít lần cư dân mạng phải thốt lên vì visual của mỹ nhân Việt hoàn toàn không lép vế khi đứng cạnh idol đình đám toàn cầu. Và một trong những người đẹp khiến fan Việt yên tâm khi chung khung hình với siêu sao quốc tế chính là Tóc Tiên.

Còn nhớ vào tháng 3/2024, Tóc Tiên có dịp góp mặt chung sự kiện với Lisa (BLACKPINK). Cả hai đã có khoảng thời gian ít ỏi để giao lưu và chụp ảnh cùng nhau. Tóc Tiên lộ diện với "cây đen" được cắt xẻ táo bạo giúp nữ ca sĩ khoe trọn đường cong quyến rũ. Cũng xuất hiện với trang phục màu đen nhưng "em út BLACKPINK" chọn thiết kế kín kẽ hơn, kết hợp kiểu tóc búi trông khá nền nã. Bất ngờ đọ sắc chung một khung hình với ngôi sao đẳng cấp quốc tế nhưng Tóc Tiên vẫn đủ nổi bật với chiều cao "lấn lướt" và thần sắc gợi cảm. Bên cạnh đó, những tương tác thân thiện của Lisa với Tóc Tiên khiến netizen Việt không khỏi thích thú.

Tóc Tiên khoe visual và body gợi cảm bên em út BLACKPINK

Chiều cao ấn tượng và vẻ ngoài quyến rũ giúp Tóc Tiên không lép vế trước ngôi sao toàn cầu Lisa

Trước Lisa, Tóc Tiên gặp gỡ với nhiều cái tên như David Beckham, Chris Evans, Mai Davika... Nhờ vốn tiếng Anh của mình, Tóc Tiên luôn ghi điểm với sao quốc tế bằng hình ảnh tự tin và thân thiện. Đặc biệt nhất có lẽ là lần giọng ca Ngày Mai có dịp trò chuyện và chụp ảnh cùng Taylor Swift ở hậu trường.

Hồi 2015, Tóc Tiên đã có chuyến ghi hình và thưởng thức show diễn nằm trong The 1989 World Tour của Taylor Swift tại Los Angeles (Mỹ). Kể về cảm giác khi chạm mặt Taylor Swift, Tóc Tiên hào hứng cho biết: "Thật sự Tiên cảm thấy rất hồi hộp trước khi gặp Taylor nhưng khi vừa bước vào, bạn ấy lại cực kỳ thân thiện đến ôm Tiên và khen: 'Trông bạn quyến rũ mê hồn, giống như Marilyn Monroe vậy!'. Tuy chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi nhưng Tiên cảm nhận được sự giản dị và thân thiện của Taylor. Ngoại hình và tài năng của cô ấy thì dĩ nhiên quá tuyệt vời rồi!".

Tóc Tiên được dịp vào hậu trường và được Taylor Swift khen ngợi về vẻ đẹp quyến rũ

Tóc Tiên sinh năm 1989, cô được khán giả biết tới với những bản hit nổi tiếng như Ngày mai, Có ai thương em như anh, Em không là duy nhất, Nước mắt em lau bằng tình yêu mới... Bên cạnh vai trò ca sĩ, nữ ca sĩ còn tham gia nhiều gameshow giải trí, ngồi ghế nóng những chương trình âm nhạc.

Hoạt động nghệ thuật đã nhiều năm, song sắc vóc của Tóc Tiên đến nay vẫn là chủ đề bàn tán của đông đảo netizen. Có thể thấy, dù đã chạm mốc 36 tuổi, Tóc Tiên luôn giữ vững phong độ hình thể khiến nhiều chị em trầm trồ. Những bức ảnh khoe body được Tóc Tiên chia sẻ trên mạng xã hội sốt xình xịch. Trên sân khấu, Tóc Tiên biến hóa đa dạng từ phong cách táo bạo đến sang trọng thời thượng.

Tóc Tiên còn được biết đến là mỹ nhân gợi cảm có gu thời trang sành điệu, thời thượng. Chính vì vậy, giọng ca sinh năm 1989 là gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng lớn và xuất hiện ở nhiều sự kiện đình đám quy tụ các sao quốc tế.

Tóc Tiên cực slay trong những lần đọ sắc với sao nước ngoài

Vẻ đẹp sắc sảo và body nuột nà giúp nữ ca sĩ nổi bật trong các sự kiện quốc tế

Vòng eo "con kiến" của Tóc Tiên khiến hội chị em mê mẩn

Nhờ chế độ ăn và chăm chỉ tập luyện, Tóc Tiên sở hữu hình thể bốc lửa dù đã chạm mốc 36