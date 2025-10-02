Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phương Oanh vừa thông báo hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão Bualoi.

Mới đây, diễn viên Phương Oanh đã thông báo về việc ủng hộ 200 triệu đồng để hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả sau bão Bualoi. Nữ diễn viên chia sẻ dòng trạng thái trên cá nhân: “Chút yêu thương từ quỹ JimJen xin được chia sẻ cùng bà con!”. 

Động thái mới nhất của Phương Oanh- Ảnh 1.

Bài đăng của Phương Oanh thu hút 50.000 lượt tương tác sau 6 giờ đăng tải

Vào tháng 9/2024, quỹ JimJen của Phương Oanh từng phối hợp với tập đoàn của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trong dự án xây trường mầm non. Vợ chồng nữ diễn viên đã ủng hộ tổng cộng 600 triệu đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Hình ảnh Phương Oanh lăn xả, tự tay phát quà từ thiện tại quê nhà từng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên gây chú ý với vai diễn phim giờ vàng VTV Gió ngang khoảng trời xanh. Đây là dự án đánh dấu màn tái xuất của Phương Oanh sau thời gian tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho cuộc sống gia đình. Cô nhận được nhiều lời khen về diễn xuất và nhan sắc. 

Động thái mới nhất của Phương Oanh- Ảnh 2.

Phương Oanh trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh"

Dù vậy, nữ diễn viên vướng phải một số rắc rối khi nhiều fanpage giả mạo sử dụng hình ảnh trái phép của cố nhằm mục đích thương mại. Phương Oanh cho biết cô và đội ngũ đang phối hợp với Facebook để xử lý, đồng thời lập vi bằng làm bằng chứng pháp lý.

Động thái mới nhất của Phương Oanh- Ảnh 3.

Diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hoà Bình thường xuyên chia sẻ hình ảnh hôn nhân, cuộc sống gia đình

Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1989 thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường bên chồng và các con. Cuộc sống hôn nhân của Phương Oanh và Shark Bình luôn được người hâm mộ quan tâm kể từ khi cả hai về chung một nhà vào năm 2023.

