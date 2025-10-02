Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Con gái hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ là ứng viên hoa khôi, visual cực đỉnh, chiều cao mới gây chú ý

02-10-2025 - 20:17 PM | Lifestyle

Con gái cựu đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là ứng viên hoa khôi bóng rổ học đường.

Từng được mệnh danh là “hoa khôi bóng chuyền Việt Nam”, cựu tuyển thủ Phạm Thị Kim Huệ không chỉ để lại dấu ấn trong làng thể thao bởi sự nghiệp lẫy lừng mà còn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ khi có cô con gái ngày càng tỏa sáng.

Con gái đầu lòng của Kim Huệ, Huệ Anh (sinh năm 2008), hiện đang là học sinh THPT tại Hà Nội. Cô gái 17 tuổi này đang thu hút sự chú ý lớn khi trở thành một trong những ứng viên hoa khôi của giải bóng rổ học đường lớn nhất Việt Nam – MyTV Highschool Basketball 2025.

Huệ Anh sở hữu chiều cao gần 1m70, gương mặt thanh tú cùng phong thái tự tin. Nhiều người nhận xét cô bé thừa hưởng gen trội từ mẹ, từ vóc dáng thể thao cho tới thần thái rạng rỡ và chiều cao. Ngoài bóng rổ, Huệ Anh còn tham gia nhiều môn khác như chạy, bơi, aerobic… và từng đạt một số thành tích thể thao đáng nể ở trường.

Trên mạng xã hội, hình ảnh Huệ Anh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi. Không ít cư dân mạng gọi cô là “bản sao nhí” của hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ, đồng thời dự đoán cô gái trẻ sẽ “gây sốt” nếu tiếp tục theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp hoặc các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai.

Về phía Kim Huệ, sau khi giải nghệ, cô chuyển hướng sang công tác huấn luyện và từng gắn bó với CLB Ngân hàng Công thương trước khi chuyển sang CLB Ninh Bình. Ở tuổi 41, cựu hoa khôi bóng chuyền vẫn giữ được sắc vóc rạng rỡ và phong thái quyến rũ. Sự thành công của con gái trên hành trình mới cũng được coi là “niềm tự hào” lớn đối với Kim Huệ.

