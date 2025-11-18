Cuộc họp chính sách cuối cùng của năm đến gần, Phó Chủ tịch Fed 'hé lộ' về lộ trình hạ lãi suất

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đối mặt với một bài toán nan giải khi phải đưa ra quyết định chính sách tiền tệ trong khi thiếu vắng các dữ liệu kinh tế quan trọng và nội bộ thì ngày càng chia rẽ. Cuộc họp chính sách vào ngày 9,10/12 tới được dự đoán sẽ là một trong những cuộc họp gây tranh cãi nhất dưới thời Chủ tịch Jerome Powell.

Phó Chủ tịch Fed, Philip Jefferson, trong bài phát biểu tại chi nhánh Fed Kansas City đầu tuần này, đã thẳng thắn thừa nhận những rủi ro “hai chiều” bao gồm lạm phát dai dẳng và thị trường lao động suy yếu. Hai nguy cơ này đòi hỏi hai hướng xử lý trái ngược đó là giữ lãi suất cao để kiểm soát giá cả, hoặc cắt giảm để hỗ trợ việc làm.

Jefferson khẳng định: “Sự thay đổi trong cán cân rủi ro cho thấy cần tiến hành cắt giảm lãi suất một cách từ tốn.”

Phó Chủ tịch Fed, Philip Jefferson.

Tuy nhiên, ông không đưa ra lập luận rõ ràng nào ủng hộ việc cắt giảm ngay trong tháng 12, cũng không phủ nhận khả năng tạm dừng chính sách. Sự trung lập của Jefferson phản ánh chính xác tình trạng phân cực hiện tại trong nội bộ Fed, nơi mà Chủ tịch Powell đang phải chèo lái một Ủy ban Chính sách Tiền tệ (FOMC) ngày càng khó đạt được đồng thuận.

Từ sau cuộc họp hồi cuối tháng 10, kỳ vọng thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 12 đã giảm mạnh. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất cắt giảm chỉ còn khoảng 45% vào sáng thứ Hai, giảm so với mức 90% cách đây 3 tuần. Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh không có bất kỳ chỉ số kinh tế lớn nào được công bố, do chính phủ Mỹ đóng cửa tạm thời khiến các dữ liệu về việc làm và lạm phát tháng 10 nhiều khả năng sẽ không được công bố.

Trong bối cảnh đó, các quan chức Fed buộc phải dựa vào đánh giá chủ quan hoặc các khảo sát riêng lẻ để ra quyết định, càng khiến mâu thuẫn gia tăng. Phe"diều hâu" lo ngại rằng áp lực lạm phát vẫn còn lớn, đặc biệt do tác động dây chuyền từ thuế quan. Nhóm này cho rằng nếu Fed tiếp tục nới lỏng, lạm phát có thể vượt mục tiêu 2% thêm nhiều năm nữa. Đáng chú ý, nhóm này hiện bao gồm 4 Chủ tịch Fed khu vực có quyền bỏ phiếu trong năm 2025, cùng Thống đốc Michael Barr.

Trong khi đó, phe “bồ câu”, gồm 3 Thống đốc Fed được bổ nhiệm bởi cựu Tổng thống Donald Trump, cho rằng Fed đang quá thiên về kiểm soát lạm phát mà bỏ quên nguy cơ suy thoái. Họ lo sợ việc giữ lãi suất cao sẽ đẩy nền kinh tế vào một cuộc suy giảm không cần thiết, nhất là khi thị trường lao động đã bắt đầu mất đà.

Đối mặt với 2 luồng quan điểm đối nghịch và thiếu dữ liệu định hướng, Chủ tịch Jerome Powell bị đẩy vào thế khó. Nhiệm vụ của ông là tạo ra sự đồng thuận trong một Ủy ban mà chia rẽ đang dần trở thành tình trạng thường trực. Nguy cơ có ít nhất 3 phiếu bất đồng tại cuộc họp tháng 12 là rất cao, bất kể Fed quyết định cắt giảm hay giữ nguyên lãi suất.

Nếu Fed cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm, nhóm “diều hâu” sẽ phản đối vì lo ngại thổi bùng lạm phát. Nếu Fed giữ nguyên, nhóm “bồ câu” sẽ không hài lòng vì cho rằng chính sách quá cứng nhắc trước một thị trường lao động yếu đi.

Trong bối cảnh này, Powell buộc phải tìm một giải pháp dung hòa. Một kịch bản khả thi là Fed tạm hoãn cắt giảm trong tháng 12, nhưng phát tín hiệu mạnh mẽ rằng sẵn sàng hành động nếu có thêm bằng chứng về suy yếu kinh tế. Hoặc, nếu cắt giảm, Fed sẽ khẳng định rõ rằng chu kỳ nới lỏng có thể tạm dừng tại đây.

Tham khảo WSJ﻿