Cuộc sống hiện tại của người chèo đò ở Hội An trở thành “cụ bà đẹp nhất thế giới” sau một khoảnh khắc

Khoảnh khắc đưa người chèo đò trở thành "cụ bà đẹp nhất thế giới"

Một ngày mùa hè, năm 2011, cụ Bùi Thị Xong (sinh năm 1938, ở phường Hội An, TP Đà Nẵng) khi ấy đang làm nghề chèo đò, chở khách du lịch ngắm phố cổ Hội An trên sông Hoài. Bất ngờ một hôm, nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle cùng vợ bước xuống đò của cụ Xong và được cụ chèo đò chở đi tham quan.

Khi anh Réhahn giơ máy ảnh lên, cụ Xong theo phản xạ ngượng ngùng lấy tay che mặt. Khoảnh khắc ấy đã được nhiếp ảnh gia người Pháp ghi lại và khiến cuộc đời cụ Xong có nhiều thay đổi.

Bức ảnh "Nụ cười ẩn giấu" do nhiếp ảnh gia Réhahn chụp cụ Xong.

Cụ Xong hiện tại ngoài 80 tuổi, không còn làm nghề chèo đò.

Bức ảnh của cụ Xong được anh Réhahn đặt tên là “Nụ cười ẩn giấu”. Khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng toát lên nét đẹp quá đỗi tự nhiên, mộc mạc của người phụ nữ chèo đò đã nhanh chóng lan tỏa, xuất hiện trên nhiều tờ báo nước ngoài, giành nhiều giải thưởng và được trưng bày tại nhiều quốc gia. Đặc biệt, một số tờ báo Mỹ đã gọi cụ Xong là “cụ bà đẹp nhất thế giới”.

Kể từ đó, cụ Xong trở nên nổi tiếng, rất nhiều nhiếp ảnh gia khác đã đến Hội An để chụp ảnh cụ. Đông đảo du khách trong và ngoài nước cũng tìm đến, mong muốn được ngồi trên đò của cụ Xong ngắm Hội An, chụp ảnh lưu niệm với “cụ bà đẹp nhất thế giới”.

Cụ Xong khỏe mạnh, minh mẫn.

Nhiều người nhận xét cụ càng có tuổi, càng đẹp lão.

Hình ảnh của cụ Xong cũng được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bảo tàng châu Á ở La Habana, Cuba, xuất hiện trong sách, ảnh cũng như tại các cửa hàng bán đồ lưu niệm ở Hội An.

Cuối tháng 3/2018, trong chuyến thăm chính thức kỷ niệm 45 năm hữu nghị giữa Pháp và Việt Nam, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chọn bức ảnh “Nụ cười ẩn giấu” làm quà tặng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Cuộc sống hiện tại của "cụ bà đẹp nhất thế giới"

15 năm sau khoảnh khắc đặc biệt, cụ Xong giờ đây đã ở tuổi ngoài 80, không còn làm nghề chèo đò nữa. Chồng qua đời, cụ sống một mình trong căn nhà nhỏ, đơn sơ, trong nhà treo rất nhiều những bức ảnh kỷ niệm, tất nhiên không thể thiếu bức ảnh “Nụ cười ẩn giấu”.

Sau khi chồng qua đời, cụ Xong sống một mình, người con trai ở gần thường xuyên ghé thăm nom mẹ.

Cụ Xong tái hiện lại cách tạo dáng trong bức ảnh "Nụ cười ẩn giấu".

Cụ Xong chia sẻ, cụ có 3 người con, 2 trai, 1 gái. 1 người con trai không may đã qua đời, người con trai còn lại sống ở gần, thường xuyên sang thăm nom mẹ, còn con gái của cụ lấy chồng ở huyện Tam Kỳ (cũ).

Cụ Xong hiện khỏe mạnh, minh mẫn, hàng ngày tự lo cơm nước. Cụ bà ngày càng đẹp lão, gương mặt lúc nào cũng tươi tỉnh, nụ cười thường trực trên môi, nhai trầu bỏm bẻm, nói chuyện thân thiện, kể chi tiết về những kỷ niệm xưa cũ khi còn hành nghề chèo đò.

Cụ kể, bản thân bất ngờ khi được gọi mọi người gọi là “cụ bà đẹp nhất thế giới”. Điều đó cũng khiến cụ rất vui và hạnh phúc. “Tôi cực từ nhỏ, đến sau này lập gia đình rồi tôi vẫn cực nên khi được nổi tiếng thì tôi mừng, vì dù mình cực khổ nhưng vẫn được cái tiếng”, cụ Xong nói và tiết lộ khi cụ lên phố cổ Hội An cũng được nhiều người biết, nhận ra.

Bức ảnh chụp chung với nhiếp ảnh gia Réhahn được cụ Xong treo ở vị trí trang trọng trong căn nhà nhỏ.

Chiếc ghe năm xưa anh Réhahn tặng nay được cụ Xong dựng trong sân nhà.

Cụ Xong chia sẻ thêm, sau khi chụp bức ảnh “Nụ cười ẩn giấu”, một thời gian sau, nhiếp ảnh gia Réhahn quay lại và nói muốn tặng cụ Xong món quà. Lúc đó, cụ Xong còn hành nghề chèo ghe nên đã ngỏ ý muốn anh Réhahn hỗ trợ một chiếc ghe mới. Sau đó, nhiếp ảnh gia người Pháp đã tặng cụ Xong một chiếc ghe mới có giá 55 triệu đồng.

Một thời gian sau, anh Réhahn tiếp tục bày tỏ mong muốn hỗ trợ cụ Xong và quyết định gửi số tiền 3 triệu đồng mỗi tháng để cụ trang trải cuộc sống, đỡ vất vả. Việc hỗ trợ vẫn được duy trì đến hiện tại.

Khi được hỏi về vẻ đẹp của một con người nằm ở đâu, cụ Xong nở nụ cười hiền, bộc bạch, vẻ đẹp nằm ở ngoại hình là một phần, nhưng quan trọng nhất vẫn là tấm lòng, sự đối đãi tử tế, yêu thương của mình với mọi người.

