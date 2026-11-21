“Chúng ta rồi sẽ trở thành kiểu người mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới”.

Đó là lời chia sẻ của không ít người trên các diễn đàn, MXH ở Trung Quốc, về cuộc sống sau tuổi 30. Họ của 10-15 năm trước đã từng nghĩ mình sẽ có một công việc đáng mơ ước, thu nhập tốt, mua được nhà và đạt được vị trí nhất định trong xã hội. Nhưng khi thực sự bước đến ngưỡng tuổi này, nhiều người đã nhận ra và chấp nhận sự thật: Cuộc sống chẳng như mình từng kỳ vọng, cũng chẳng sao.

Điểm chung trong câu chuyện của họ là dần buông bỏ áp lực phải trở thành người thành đạt, giàu có hay xuất chúng. Thay vào đó, họ học cách chấp nhận những giới hạn của bản thân và tìm niềm vui trong trạng thái “bình thường”..

Dachan Yatou (29 tuổi): “Tôi không còn tự ti vì những điều mình không có”

Tôi từng là học sinh nổi bật ở trường cũ, nhưng khi chuyển đến một trường cấp 3 tốt nhất thành phố, tôi bất ngờ nhận ra mình chẳng còn nổi trội. Điểm số kém hơn bạn bè, điều kiện gia đình cũng không bằng người khác, tất cả khiến tôi trở nên tự ti. Tôi luôn lấy khuyết điểm của mình so với ưu điểm của người khác. Thậm chí, tôi không dám tham gia cuộc thi ca hát ở trường vì nghĩ rằng một người học hành không tốt thì chẳng có lý do gì để thể hiện tài năng.

Sau này, tôi học tại một trường đại học bình thường, thi cao học thất bại và từng rất mặc cảm vì không được học ở những ngôi trường danh tiếng. Tuy nhiên, cuộc sống lại mở ra những hướng đi khác. Tôi có cơ hội ra nước ngoài dạy tiếng Trung, gặp người bạn đời hiện tại và xây dựng gia đình.

Ảnh minh họa Pinterest

Ở tuổi 29, đã kết hôn và có con, tôi nhận ra bằng cấp không phải thước đo duy nhất quyết định giá trị của một người. Công việc hiện tại đủ để tôi nuôi sống gia đình, còn những điều chưa đạt được vẫn có thể tiếp tục cố gắng nếu có cơ hội. Tôi cũng bắt đầu học cách bày tỏ cảm xúc, bảo vệ suy nghĩ cá nhân thay vì luôn cố gắng làm hài lòng người khác.

Mayborn (38 tuổi): “Sống bình lặng thực ra cũng cần rất nhiều nỗ lực và sự dũng cảm”

Ở tuổi 27, tôi cùng lúc trải qua “combo” khó nhằn nhất trong đời: Thất tình và mất việc. Tôi giấu gia đình, không về nhà suốt 2 năm, chi tiêu bằng thẻ tín dụng đến mức nợ nần chồng chất. Có những thời điểm, sức khỏe tinh thần xuống dốc nghiêm trọng và tôi từng nghĩ đến kết thúc mọi thứ.

Bước ngoặt đến ngay sau sinh nhật tuổi 30, khi tôi tình cờ có được một cơ hội việc làm. Nắm bắt cơ hội này, tôi lao vào công việc, nhanh chóng được thăng chức và có thu nhập ổn định hơn. Tôi cũng dũng cảm nói với bố mẹ về khoản nợ và chưa đầy một năm sau, tôi trả hết nợ, sau đó gặp người bạn đời hiện tại, kết hôn và sinh con.

Nhìn lại quãng thời gian khó khăn, tôi không còn nghĩ mình nhất định phải có một cuộc đời thật nổi bật. Sau những gì đã trải qua, điều tôi trân trọng nhất là giữ được sự bình tĩnh, không để cảm xúc tiêu cực cuốn đi và có thể sống những ngày tháng bình thường.

Pao Mian Aili (29 tuổi): "Không cần phải trở thành phiên bản hoàn hảo trong mắt người khác mới có quyền tự hào về bản thân"

Từ nhỏ, tôi luôn bị đánh giá qua thành tích học tập. Tôi thường xuyên bị chê kém thông minh vì không giỏi các môn tự nhiên, đồng thời được gia đình nhắc nhở rằng khóc lóc hay thể hiện cảm xúc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Điều đó khiến tôi hình thành thói quen dằn vặt mỗi khi gặp chuyện không như ý.

Mọi thứ thay đổi khi tôi đi du học. Tại đây, tôi nhận ra giáo viên quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của sinh viên chứ không chỉ nhìn vào đáp án đúng hay sai. Tôi cũng nhận được nhiều lời khen về khả năng học hỏi, diễn đạt và tư duy. Sau khi tốt nghiệp, thay vì tìm một công việc đúng chuyên ngành như kỳ vọng của gia đình, tôi quyết định trở thành giáo viên yoga. Dù lựa chọn này từng bị cho là thiếu thực tế, tôi vẫn kiên trì theo đuổi và hiện có thể tự trang trải cuộc sống bằng công việc mình yêu thích.

Ảnh minh họa Pinterest

Tôi không tự nhận mình là một người trẻ thành công, nhưng tôi hài lòng vì đã tìm được con đường riêng trước tuổi 30. Tôi nghĩ không cần phải trở thành một phiên bản hoàn hảo trong mắt người khác mới có quyền tự hào về bản thân.

Su Qian (29 tuổi): "Tôi biết ơn chính mình vì đã không từ bỏ"

Tôi từng phải học ngành kỹ thuật thông tin dù bản thân yêu thích tâm lý học. Bốn năm đại học không mang lại nhiều niềm vui, tôi cảm thấy mình kém cỏi khi nhìn những người bạn học giỏi hơn. Sau đó, tôi thi cao học ngành tâm lý nhưng thất bại.

Khó khăn tiếp tục xuất hiện khi tôi tìm được một công việc đúng sở thích nhưng công ty lại thường xuyên nợ lương. Trong nửa năm, tôi gần như không nhận được tháng lương đầy đủ nào. Sống ở Thâm Quyến (Trung Quốc) với chi phí đắt đỏ, tôi vừa phải đòi tiền công ty, vừa ôn thi cao học. Có lúc tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều vô ích vì bản thân vẫn không có tiền và cũng chẳng nhìn thấy tương lai.

Tuy nhiên, tôi không từ bỏ việc học. Năm 28 tuổi, tôi thi đỗ chương trình cao học ngành giáo dục sức khỏe tâm thần tại một trường đại học thuộc nhóm trường trọng điểm của Trung Quốc.

Trải qua những giai đoạn không có thành tích nổi bật, tôi hiểu rằng cuộc sống cần cả đam mê lẫn nền tảng vật chất. Hiện tại, tôi tập trung hoàn thành việc học và chuẩn bị thi tuyển giáo viên, với mong muốn có một công việc yêu thích và đủ khả năng tự quyết định cuộc sống.

A Huo (29 tuổi): "Tuổi tác với tôi không phải thứ quan trọng, tôi luôn thấy mình rất trẻ"

Sinh năm 1996, tôi bắt đầu chịu áp lực kết hôn từ năm 24 tuổi vì gia đình liên tục sắp xếp các buổi xem mắt. Dù đã gặp gỡ và hẹn hò với một số người, tôi vẫn chưa muốn kết hôn như kỳ vọng của bố mẹ.

Trong công việc, tôi cũng trải qua nhiều biến động sau khi bị cắt giảm nhân sự. Chuyển qua một vài công ty nhưng không tìm được môi trường phù hợp, tôi quyết định tạm nghỉ và thử sức với công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Sau một năm, một số bài đăng của tôi được nền tảng lựa chọn vào danh sách nội dung nổi bật, thậm chí tôi còn được tham gia chương trình đào tạo nhà sáng tạo.

Thu nhập ban đầu chưa cao, lượng tương tác cũng chưa thực sự ổn định, nhưng tôi cảm thấy công việc này đem lại nhiều hứng thú và cơ hội học hỏi hơn. Tôi muốn tiếp tục phát triển kênh cá nhân, đi du lịch, tham quan những bảo tàng và công trình kiến trúc mình yêu thích.

Tôi cho rằng tuổi 30 vẫn còn rất trẻ. Dù chưa có sự nghiệp nổi bật hay cuộc sống gia đình như người khác, tôi vẫn có quyền lựa chọn hướng đi phù hợp với mình.

Ảnh minh họa Pinterest

Vậy đấy, có lẽ điều khó nhất khi bước sang tuổi 30 không phải là thừa nhận mình chưa giàu, chưa thành công hay chưa đạt được những gì từng kỳ vọng, mà là học cách thôi trách móc bản thân vì những điều đó.

Mỗi người có một xuất phát điểm, năng lực và nhịp độ trưởng thành khác nhau. Có người sớm ổn định sự nghiệp, có người vẫn đang loay hoay tìm hướng đi, cũng có người chọn một công việc bình thường để đổi lấy cuộc sống ít áp lực hơn. Không ai bắt buộc phải trở thành người xuất chúng, có chức vụ cao hay sở hữu tài sản đáng ngưỡng mộ mới được xem là sống tốt.

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra việc biết mình muốn gì, có đủ khả năng tự lo cho cuộc sống, có sức khỏe, những mối quan hệ đáng trân trọng, không còn phải liên tục so sánh mình với người khác, cũng đã là một thành tựu.

(Nguồn: The Paper)