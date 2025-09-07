Cuộc sống kín tiếng của giang hồ Mạnh ‘gỗ’ – ông trùm ‘người phán xử’ xứ Thanh

Nếu như, trong giới giang hồ xứ Thanh, cái tên Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn” - bị công an bắt giữ từ tháng 6/2025) gắn với hình ảnh một ông trùm sở hữu biệt phủ, sưu tập xe sang và cực kỳ nổi tiếng trên mạng xã hội thì Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”) lại chọn con đường hoàn toàn trái ngược.

Cùng sinh năm 1974 nhưng Tuấn “thần đèn” nổi tiếng với căn biệt thự kiến trúc tân cổ điển trên phố Lê Hoàn (Thanh Hoá) sát bờ đê sông Mã, dàn xe đắt đỏ từ Land Rover, Lexus 570 đến Toyota Alphard còn Mạnh “gỗ” gần như ẩn mình suốt nhiều năm.

Mạnh "gỗ" là đàn anh và là người "quân sư" cho Vi "ngộ" - trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh. Trong hình là Mạnh "gỗ" (giữa); Vi "ngộ" (đứng cạnh Mạnh "gỗ") và Nguyễn Huy Tùng (con trai Mạnh "gỗ") trong ngày ra mắt Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro.

Ngôi nhà số 91 đại lộ Lê Lợi (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá) là nơi Mạnh "gỗ" chọn làm chốn đi về. Căn nhà không nổi bật, thậm chí còn được xây lui vào phía sau những dãy nhà liền kề để tránh ánh nhìn của người qua lại. Sự kín đáo ấy càng khiến Mạnh "gỗ" trở thành nhân vật bí ẩn, hiếm khi lộ diện.

Trên mạng xã hội, hình ảnh về Mạnh “gỗ” gần như không tồn tại. Ngay cả trong những buổi tiệc với anh em thân tín, Mạnh "gỗ" cũng nhắc nhở hạn chế chụp ảnh, đăng tải, bởi hắn không thích sự khoe khoang.

Khác với những tay giang hồ xăm trổ, thích dẫn đàn em gây náo loạn, Mạnh “gỗ” lại ít khi xuất hiện trong các cuộc ẩu đả.

Thế nhưng, trong thế giới ngầm xứ Thanh, chỉ cần nghe tin Mạnh "gỗ" có mặt thì mâu thuẫn giữa các băng nhóm lập tức lắng xuống. Uy tín ngầm ấy khiến hắn được xưng tụng là “người phán xử" xứ Thanh.

Những kẻ trong thế giới ngầm Thanh Hoá đồn rằng, Mạnh "gỗ" đối đãi với đàn em rất “đẹp”, không tiếc tay chia phần lợi nhuận, thậm chí sẵn sàng đứng ra dàn xếp công bằng khi có tranh chấp.

Đàn em vì thế vừa nể vừa phục, tạo nên một vòng tròn trung thành vững chắc. Sự thâm trầm, khôn khéo và kín kẽ khiến Mạnh “gỗ” trở thành kiểu ông trùm đặc biệt, không ồn ào nhưng quyền lực lại được ngầm thừa nhận.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Văn Mai (x) (tức "Mạnh gỗ"). (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Sự lọc lõi, kín kẽ ấy không thể giúp Mạnh "gỗ" ẩn mình được mãi. Mối quan hệ thân thiết với Vi "ngộ" khiến Mạnh "gỗ" và con trai rơi vào vòng pháp lý trong chưa đầy 2 tháng.

Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Tài, Nguyễn Văn Dũng và Phan Hoàng Quân về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bổ sung với Nguyễn Văn Vi (Vi “ngộ”); Nguyễn Huy Tùng; Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính với cùng tội danh.

Trong số này Nguyễn Huy Tùng là con trai ruột của Mạnh “gỗ” nằm trong danh sách này, liên quan đến Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, nơi Vi “ngộ” là cổ đông sáng lập.

Tiếp đến ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng vụ án, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức "Mạnh gỗ") tại phường Hạc Thành.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Mạnh “gỗ” không chỉ là “quân sư” đắc lực của Vi “ngộ” mà còn tham gia trực tiếp vào các hoạt động buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ.