Cuộc sống tối giản của người phụ nữ 40 tuổi: Ngôi nhà 72m² sạch sẽ, tiện nghi và “giàu có” từ trong nếp sống

12-09-2025 - 15:40 PM | Lifestyle

Ở tuổi 40, nhiều phụ nữ mới nhận ra: sự sang trọng không nằm ở đèn chùm pha lê hay vách ngăn chạm khắc, mà ở cảm giác thoáng đãng, sạch sẽ và tiện nghi mỗi khi trở về nhà. Câu chuyện về ngôi nhà 72m² của một người dì ở Quảng Châu là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Ngôi nhà nhỏ nhưng “giàu có” nhờ sự gọn gàng

Cuộc sống tối giản của người phụ nữ 40 tuổi: Ngôi nhà 72m² sạch sẽ, tiện nghi và “giàu có” từ trong nếp sống- Ảnh 1.
Cuộc sống tối giản của người phụ nữ 40 tuổi: Ngôi nhà 72m² sạch sẽ, tiện nghi và “giàu có” từ trong nếp sống- Ảnh 2.

Ngôi nhà 72m² này không hề có đá cẩm thạch, không đèn chùm lấp lánh, cũng chẳng tranh treo cầu kỳ. Toàn bộ tường được sơn trắng, kết hợp nội thất gỗ tự nhiên, trông có vẻ đơn giản nhưng lại khiến ai ghé thăm cũng muốn ngồi xuống nhâm nhi tách trà.

Điểm đặc biệt là nhà không hề có vách ngăn giữa phòng khách và phòng ăn. Ánh sáng xuyên suốt, gió lùa tự nhiên, mang lại cảm giác rộng rãi và thư thái – điều mà nhiều căn hộ hiện đại sang trọng đôi khi lại thiếu.

Tối giản không phải ít đồ, mà là đủ và hợp lý

Tủ âm tường trong nhà của người dì nhìn bên ngoài đơn giản, nhưng bên trong đầy đủ những món cần thiết: nồi niêu, quần áo theo mùa, đồ chơi của con cháu. Mọi thứ đều gọn gàng, sắp xếp hợp lý.

Ngược lại, những chiếc tủ kính mà nhiều gia đình trẻ mua về để “cho đẹp” thường nhanh chóng biến thành nơi chất đầy đồ cũ, lau chùi mệt mỏi mà chẳng mấy khi dùng đến.

Cũng chính từ sự đối lập này, người phụ nữ kể lại rằng chị bắt đầu học cách “buông bỏ” (datsu-shō-ri):

- Vứt những thùng hàng chất đống nhiều năm ở lối vào.

- Thay chậu hoa nhựa bụi bặm bằng một chậu Monstera xanh tươi.

- Giữ trên bàn cà phê chỉ còn vài món cần thiết: ấm trà, điều khiển TV.

Kết quả bất ngờ: khoảng trống vừa dọn được trở thành chỗ chơi xếp hình cho con, chồng chị lại thích ngồi đọc sách mỗi tối. Một không gian nhỏ gọn nhưng ấm áp khiến cả gia đình muốn ở nhà nhiều hơn.

Cuộc sống tối giản của người phụ nữ 40 tuổi: Ngôi nhà 72m² sạch sẽ, tiện nghi và “giàu có” từ trong nếp sống- Ảnh 3.
Cuộc sống tối giản của người phụ nữ 40 tuổi: Ngôi nhà 72m² sạch sẽ, tiện nghi và “giàu có” từ trong nếp sống- Ảnh 4.

Tối giản cũng là một triết lý sống

Ở tuổi trung niên, con người càng thấm thía: nhà không phải để người khác ngắm, mà để mình sống.

- Một chiếc ghế sofa êm ái còn giá trị hơn đèn trang trí cầu kỳ.

- Một bức tường trắng đón ánh sáng mặt trời còn “cao cấp” hơn những vật liệu đắt đỏ.

Trong ngôi nhà của dì ở Quảng Châu, không có món đồ nào gắn nhãn “luxury”, nhưng sự tiện nghi hiện diện ở từng chi tiết. Như cách bà đặt vài chậu thường xuân trên ban công – lá xanh mướt, sáng bóng dưới ánh nắng tự nhiên. Chính sự thoáng đãng và sạch sẽ đã nuôi dưỡng cây cối, cũng giống như nuôi dưỡng tinh thần của con người.

Cuộc sống tối giản của người phụ nữ 40 tuổi: Ngôi nhà 72m² sạch sẽ, tiện nghi và “giàu có” từ trong nếp sống- Ảnh 5.
Cuộc sống tối giản của người phụ nữ 40 tuổi: Ngôi nhà 72m² sạch sẽ, tiện nghi và “giàu có” từ trong nếp sống- Ảnh 6.
Cuộc sống tối giản của người phụ nữ 40 tuổi: Ngôi nhà 72m² sạch sẽ, tiện nghi và “giàu có” từ trong nếp sống- Ảnh 7.

Giữ lại không gian, không phải giữ lại đồ đạc

Một so sánh thú vị được chị rút ra: sống và trồng cây có nhiều điểm giống nhau. Nếu cứ “chất đống” và không biết tỉa bớt, cây sẽ không thể phát triển, hoa cũng khó nở. Căn nhà cũng vậy – càng ít lộn xộn, càng nhiều ánh sáng và sự thoải mái.

Khi hồi tưởng, điều khiến ta nhớ về tuổi thơ không phải những món đồ trang trí xa hoa, mà là ký ức mẹ dọn nhà sạch bong, bố chăm chút hai chậu hoa nhài trên ban công.

Chủ nghĩa tối giản vì thế không còn là “xu hướng”, mà là sự trở về với giá trị căn bản: một ngôi nhà đáng sống phải có không gian cho sự thoải mái, chứ không phải chật chội bởi những món đồ phô trương.

Lời kết

Người phụ nữ 40 tuổi ở Quảng Châu đã dạy chúng ta một bài học: sự “giàu có” không nhất thiết đến từ số lượng đồ đạc hay giá trị vật chất, mà từ cách sắp xếp để ngôi nhà luôn sạch sẽ, thoáng sáng, và khiến các thành viên trong gia đình muốn gắn bó lâu dài.

Có lẽ, sự an nhiên của tuổi trung niên không nằm ở việc mua thêm, mà ở việc biết bớt đi – để giữ lại không gian cho ánh sáng, cây xanh và những khoảnh khắc bình yên.

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

